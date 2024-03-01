Условия бонуса +450€ в казино 1xSlots

Для тех, кто решил зарегистрироваться в онлайн казино 1xSlots, тут предусмотрен уникальный расширенный бонус, который отличается от стандартного бонусного пакета. А именно размер максимальной суммы, которую можно получить на первый депозит не 300€, а 450€.

Данный бонус можно получить если во время регистрации воспользоваться бонус-кодом: 450BONUS. После этого делая первый депозит, Вы сможете увеличить сумму бонуса на первое пополнение до 450€. Если Вы играете в рублях, то максимальная сумма бонуса будет 45000 руб.

Бонус не липкий, то есть он зачислится на бонусный счет и при основной игре будет откручиваться вейджер с бонусного счета, после того как будет отмыт вейджер Х35, деньги поступят на депозитный счет, их можно будет вывести или играть на них дальше без каких-либо ограничений.

Для того чтобы получить этот бонус игроку достаточно после регистрации сделать депозит 100 руб., при этом минимальная сумма вывода будет 200 рублей.

При отыгрыше вейджера у данного бонуса будет засчитываться ставка, не превышающая 500 руб., время которое отводится на откручивание вейджера с этого уникального бонуса – 7 дней.