Условия бонуса 30FS в казино Joycasino

Все новые игроки, которые регистрируются в Joycasino могут получить дополнительный бонус, в виде 30 фриспинов на первый минимальный депозит.

Для того чтобы получить дополнительный приветственный бонус в 30FS Вам необходимо при регистрации указать промокод: 30JOY. После этого пополнить свой счет на минимальный депозит, его размер в казино Joy равен 5$ или эквиваленту данной суммы.

Игровой автомат, в котором доступны бесплатные вращения называется Dragons Fire от провайдера Red Tiger.

Ставка у фриспинов будет 0.1$/0.1€/4 руб., как видите самый выгодная ставка в евро. После того как открутите бесплатные вращения, вывод денег с них будет доступен после отыгрыша вейджера. Размер вейджера в этом бонусе Х30.

При отыгрыше вейджера можно будет пользоваться не только депозитными деньгами, но и бонусными тоже. Никаких ограничений по выводу денег с этого бонуса нет, на отыгрыш дается 3 дня.