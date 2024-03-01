Условия бонуса 30FS в казино Casino-X

Довольно часто в онлайн казино дают дополнительные бонусы, которые можно получить на депозит и Casino-X относится к таким игорным заведениям.

Если во время регистрации указать в строке “Бонус код”, промо 30IX, то для Вас станут доступны помимо стандартного приветственного бонуса в +200% +200FS, еще дополнительно 30FS в игровом слоте Gates of Olympus от провайдера Pragmatic Play.

Для того чтобы получить этот бонус, нужно сделать минимальный депозит в Casino-X, размер минимального пополнения счета тут 5$.

Ставка у фриспинов зависит от валюты, в которой Вы зарегистрировали свой аккаунт, если счет рублевый, то ставка будет 16 руб., для долларового 0.2$, для евро 0.2€.

После того как вы отыграете фриспины, необходимо будет открутить вейджер Х30. При отыгрыше можно играть не только на депозитные деньги, но и на бонусные.

Никаких ограничений по сумме выигрыша с данного бонуса нет. Единственное учтите, что вейджер нужно отмыть в течении 3х дней, иначе бонус сгорит.