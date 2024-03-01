Бонус 100FS от Volna
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Бездеп 100 фриспинов

Промокод
Промокод:
TOPS100
Размер бонуса
Размер бонуса: 100FS
Ставка
Ставка: 0.1 €
Слот
Слот: Dragon`s Gold 100
Вейджер
Вейджер: Х45
Ограничение вывода
Ограничение вывода: нет
Срок действия
Срок действия: нет
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Условия бонуса 100FS в казино Volna

Если Вы решили зарегистрироваться на официальном сайте онлайн казино Volna, то в этом случае можете получить уникальный бездепозитный бонус, который дают в Волне за регистрацию.

Для получения бездепа гемблеру потребуется использовать уникальное промо: TOPS100. Его нужно ввести в соответствующую графу “Код активации”.

Пройдя регистрацию, заполните профиль своего аккаунта, подтвердите email и мобильный, после чего в игровом автомате Dragon`s Gold 100 от провайдера BGaming появится 100 бесплатных вращений.

Ставка у бездепозитных спинов 5 рублей, 10 центов, 10 евроцентов. После отыгрыша фриспинов Вам понадобится открутить вейджер, его размер Х45. Вейджер придется отыгрывать реальными деньгами.

Данный бонус не имеет ограничения по времени, сумма выигрыша также ничем не ограничена.

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Казино Volna
Казино Volna
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