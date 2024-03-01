Условия бонуса 100FS в казино Volna

Если Вы решили зарегистрироваться на официальном сайте онлайн казино Volna, то в этом случае можете получить уникальный бездепозитный бонус, который дают в Волне за регистрацию.

Для получения бездепа гемблеру потребуется использовать уникальное промо: TOPS100. Его нужно ввести в соответствующую графу “Код активации”.

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Ставка у бездепозитных спинов 5 рублей, 10 центов, 10 евроцентов. После отыгрыша фриспинов Вам понадобится открутить вейджер, его размер Х45. Вейджер придется отыгрывать реальными деньгами.

Данный бонус не имеет ограничения по времени, сумма выигрыша также ничем не ограничена.