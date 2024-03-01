Условия бонуса 100FS в казино Vavada

После регистрации игрового профиля в Vavada Casino для всех гемблеров становится доступен бездепозитный бонус в 100FS. Чтобы его получить не потребуется вводить промокод, перейдите во вкладку бонусы и активируйте доступные фриспины.

На активацию бездепа игроку дается 14 дней с момента регистрации, если Вы не активируете этот бонус, то спустя 2 недели он сгорит.

Фриспины станут доступны в слоте Great Pigsby Megaways. Ставка у бесплатных вращений минимальная (она зависит от выбранной Вами валюты), например для рублевого аккаунта – это 10 рублей.

Выигранные деньги поступят на бонусный счет. Далее для вывода денег нужно будет открутить вейджер Х20. Отыгрыш делается только реальными деньгами, так что потребуется сделать депозит. После отыгрыша вейджера вся сумма с бонусного счета перейдет на реальный.

Ограничений по сумме вывода с бездепозитного бонуса в онлайн казино Вавада нет. Сроков, ограничивающих действие уже активированного бонуса тоже нет, так что можно никуда не торопиться.