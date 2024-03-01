Об онлайн казино

Vavada Casino открылось в 2017 году. Сайт работает по официальной игорной лицензии Curacao No. 8048/JAZ. Онлайн казино имеет среднюю скорость вывода денег и средние суточные лимиты. Все подробности в нашем обзоре.

Первое что получает игрок после регистрации на сайте казино Vavada – это бездепозитный бонус в виде фриспинов. Бесплатные вращения даются в игровом автомате Great Pigsby Megaways. Общее количество фриспинов – 100FS, вейджер для отыгрыша Х20.

Для получения бездепа а казино Вавада не нужен промокод. Такой бонус начисляется автоматически для всех вновь зарегистрированных игроков. После того как Вы открутите фриспины, деньги начисляются на бонусный счет. Вейджер необходимо отыгрывать реальными деньгами.

Также в Vavada Casino есть уникальный промокод, по которому игрок может получить дополнительный бонус в виде фриспинов. Всего дается 50 бесплатных вращений в игровом автомате Money Train 3. Для того чтобы получить 50FS используйте промо: VAV50. Хочется отметить, что такой бонус игроку дадут только при регистрации по чистой ссылке (не партнерской).

Если Вы решите сделать депозит в Vavada Casino, то на него можно получить дополнительный приветственный бонус в +100% к Вашему пополнению счета. Максимальный размер бонуса на первый депозит составляет 1000$. Размер вейджера на приветственный бонус Х35, отыгрыш также как и в случае с фриспинами отыгрывается реальными деньгами.

По итогам месяца, если игрок остался в минусе, он получит кешбэк бонус. Размер кешбэка в Ваваде составляет 10%, его начисление проходит автоматически 1 числа каждого месяца. Какой у Вас будет кешбэк можно посмотреть в Вашем профиле во вкладке “Бонусы”. Помимо кешбэка, там же можно увидеть другие бонусные предложения, которые игроку предлагает данное казино.

Количество уникальных бонусов, которые становятся доступны игроку, зависит от Вашей игровой активности. Чем больше Вы играете, тем большее количество бонусов Вам будет доступно.

Тут сразу стоит отметить, что тот же кешбэк рассчитывается за все время, которое Вы играете в данном онлайн казино. Тут имеется ввиду, что если по итогам всей игры (игры за все время), Вы остались в плюсе, то кешбэк могут и не начислить.

Уникальный бонус в Ваваде можно получить и по просьбе игрока. К примеру, Вы проиграли крупную сумму, после этого напишите в чат поддержки и с большой вероятностью менеджер предложит Вам бездепозитный бонус, чтобы Вы попробовали отыграться.

Что касаемо вывода денег, то, как я сказал в самом начале статьи, скорость выплаты средняя. Несмотря на то, что в правилах этого онлайн казино указано что выплата занимает 24 часа, фактически выводят приблизительно за несколько часов.

Суточный лимит для начинающих игроков, которые имеют начальный статус составляет всего 1000$. Чем выше Ваш статус, тем больше денег Вы можете вывести за 1 день. Отмечу, что система статусов довольно широкая и если Вы много играете, то довольно быстро получите более высокий статус. Максимально возможный статус в Vavada Casino – это Платиновый.

Для тех, кто для игры использует криптовалюты, лимиты не зависят от статуса. Для всех игровых профилей использующих криптовалюту суточный лимит 1000000$. Так что тут просто рекомендуется использовать для депов и вывода выигрышей именно крипту.

Чтобы получить выигранные деньги в Ваваде потребуется пройти верификацию своего аккаунта. Отмечу, что изначально верификация тут не носит обязательный характер. Но выиграв крупную сумму скорее всего верификация потребуется.

Так что мы рекомендуем не ждать пока само онлайн казино запросит верифицировать свой профиль, а сделать это самостоятельно. Игроку потребуется подтвердить свою личность, платежную систему, email, телефон. Если платежка которой Вы пользуетесь – это криптовалюта, то для того, чтобы ее верифицировать, нужно просто скинуть номер кошелька в чат поддержки.

Для тех, кто ищет отзывы реальных игроков о казино Vavada, Вы можете перейти в комментарии к этому обзору. На форуме реальное гемблинг комьюнити и все отзывы, которые тут оставляют – настоящие.

В случае если игрок столкнулся с проблемами в Vavada Casino у нас на форуме есть возможность оставить жалобу на данное онлайн казино. Для этого перейдите в “Жалобную книгу” и напишите свои претензии. Представитель игорного заведения (он присутствует на сайте), рассмотрит Вашу проблему, ну а администрация форума постарается посодействовать в решении возникших трудностей.