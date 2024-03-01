Условия бонуса 100FS в казино Rox

В Rox Casino есть уникальный бонус, который можно получить за регистрацию. Данный бонус без депозита и его размер 100 бесплатных вращений. Для того чтобы игрок получил бездеп, ему нужно во время регистрации использовать промокод: TOPS100.

Игра, в которой станут доступны фриспины: Mechanical Clover от провайдера BGaming.

Ставка, по которой станут доступны бездепозитные вращения 0.1€, 0.1$, если Вы зарегистрировали кошелек в рублях, то 5 рублей.

Для вывода выигранных денег с бездепа в Rox Casino, нужно открутить вейджер Х45. Срок действия этого бонуса бессрочный, ограничения по выводу нет.

Для получения бездепозитного бонуса Вам нужно: при регистрации указать промо TOS100, заполнить профиль игрока, подтвердить емаил. После этого фриспины станут доступны в указанном слоте.