Условия бонуса 100FS в казино Gama

Размер уникального бонуса, который игроку дают за регистрацию в Gama Casino – 100FS. Для получения фриспинов в Gama гемблеру необходимо при регистрации игрового профиля воспользоваться промокодом GAM100.

Слот, в котором будут бесплатные вращения - Bonanza Billion. Помимо этого автомата, после введения бонус-кода фриспины появятся в слотах: Wild Cash, Domnitor's Treasure. Покрутить фриспины Вы можете в любом из перечисленных слотов на свой выбор.

Ставка, по которой будут доступны бесплатные вращения – минимальная. Например, для тех кто играет в евро, она составит 10 евроцентов.

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