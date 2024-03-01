Условия бонуса 100FS в казино Fresh

100 фриспинов без бепозита можно получить за регистрацию во Fresh Casino. Этот бонус дается новым игрокам, которые решили поиграть во Фреше и проходят регистрацию. Для того чтобы получить бесплатные вращения гемблер должен при заполнении регистрационной анкеты в пункте “Код активации” ввести уникальный промо-код: TOPS100.

Игровой слот, в котором будут фриспины Doors Of Fresh, от компании BGaming. Для того чтобы в автомате появились бездепозитные вращения, Вам нужно заполнить данные своего аккаунта и подтвердить мобильный и почтой.

Ставка спинов 5р, 0.1€, 0.1$, 2UAH, 30KZT. Вся сумма выигрыша с этих 100 спинов будет зачислена на бонусный счет. Чтобы открутить вейджер размер которого Х45, потребуется сделать депозит, так как отыгрыш бонуса только реальными деньгами.

У бездепозитного бонуса нет ограничения действия по времени, а также сумма которую можно выиграть с фриспинов тоже не ограничивается со стороны Fresh Casino.

С бесплатных спинов Вы можете выиграть любую сумму, ограничений со стороны казино Drip нет никаких, срока действия бонуса тоже нет, так что можно никуда не торопиться.