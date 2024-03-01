Об онлайн казино

Fresh Casino – проект открытый в 2018 году. Онлайн казино работает на собственной платформе и относится к линейке Royal Partners. Надежный сайт с лицензионными игровыми автоматами, средней скоростью вывода выигрышей и средними лимитами.

Приветственный бонус для новых игроков можно получить на 4 первых депозита. Общий размер бонуса 300% (вейджер Х40) на пополнения и 500 бесплатных вращений (вейджер Х30). Максимальный выигрыш с фриспинов и бонусных денег не ограничен, что, несомненно, плюс.

Помимо этого, игроку будет доступен бездепозитный бонус в 100FS, для его получения используйте промокод: TOPS100. Фриспины будут доступны в слоте Doors Of Fresh.

На сайте онлайн казино Fresh проходит много турниров. Также можно получить еженедельный бонус в 50%, для этого игрок в течении недели должен сделать депозитов не менее 4000 рублей (если игра идет в рублях), вейджер Х40. Помимо этого игрок может получить 100 фриспинов с таким же вейджером (ограничения по выводу с фриспинов нет).

Также если у игрока день рождения, то от заведения он получит денежный подарок от 1000 руб. до 50000 руб., в зависимости от статуса игрока.

Кроме бонуса для игры в онлайн казино на сайте Fresh есть и бонусы для ставок на спорт. Тут присутствует полноценная букмекерская контора. Размер такого бонуса 150%, но обратите внимание что на эти бонусные деньги есть ограничение по выводу Х1.

После того как Вы зарегистрируете свой игровой аккаунт, Вам потребуется его верифицировать. Для этого игрок должен подтвердить email, номер телефона, личность игрока, платежную систему. Если возникнут с верификацией сложности, то не стесняйтесь обращаться в чат поддержки.

Онлайн казино Фреш может запросить у игрока и дополнительную верификацию. Обычно после крупного выигрыша менеджер проекта связывается с игроком для того, чтобы убедиться, что играл именно он. Для этого гемблеру будут задавать вопросы по игре, где играл и с какого устройства, по каким ставкам играл, поэтому будьте готовы на них ответить.

Выплата выигрышей из Fresh Casino занимает не более 2х часов, за очень редким исключением. Лимит вывода денег в сутки зависит от статуса Вашего аккаунта. Если Вы новичок и статус Light, то лимит будет 4000$ в день, а для максимального уровня игрока, который, как и казино называется Fresh ограничение составит 15000$.

Отзывов про онлайн казино Фреш в интернете очень много, вопрос только в том стоит ли им доверять. На нашем форуме Вы можете узнать, что думают реальные игроки про сайт Fresh Casino, их можно почитать в комментариях под данным материалом.

Для тех, кто столкнулся с трудностями во Фреше, Вы можете оставить жалобу на данный сайт. На форум будет приглашен представитель казино для разбирательств и если Вы не нарушали никаких правил, то мы постараемся помочь решить Вам возникшую проблему.