Условия бонуса 100FS в казино Drip

Казино Drip каждый новый зарегистрированный игрок может получить бонус без депозита. Начисляется бездепозитный бонус, тем кто при регистрации использует уникальный бонус-код: TOPS100.

После того как Вы зарегистрируетесь, нужно будет заполнить профиль игрока и подтвердить почту и номер сотового телефона. Пройдя эту процедуру Вам будет начислено 100 бесплатных бездепозитных вращений. Игровой автомат, в котором появятся фриспины: Royal High-Road от компании BGaming.

Ставка у фриспинов 5 рублей, если у Вас в профиле выставлена валюта доллар, то 0.1$, для евро соответственно 0.1€. После отыгрыша спинов, выигранная сумма поступит на бонусный счет.

Далее нужно будет отмыть вейджер, размер которого Х45. Отыгрыш вейджера делается реальными деньгами.

С бесплатных спинов Вы можете выиграть любую сумму, ограничений со стороны казино Drip нет никаких, срока действия бонуса тоже нет, так что можно никуда не торопиться.