Условия бонуса 100FS в казино Cat

В Cat Casino предусмотрен уникальный бездепозитный бонус за регистрацию. Его можно получить если при регистрации аккаунта ввести уникальное промо: CATS100.

Общее количество фриспинов в бездеп-бонусе – 100 шт.

Игровой автомат, в котором можно получить бонус: Aztec Magic Bonanza. Кстати, если этот слот не понравится, то бесплатные вращения будут доступны еще в 2х слотах: Domnitor's Treasure, Wild Cash. Так что в принципе фриспины можете прокрутить в любом из этих трех игровых автоматах.

Ставка, по которой доступны 100FS – это 0.1 евро. Если Вы будете играть в другой валюте, то фриспины будут по минимальной ставке в той валюте, которую Вы выбрали при регистрации.

Для вывода выигрыша с бездепа в казино Cat, нужно отыграть вейджер Х45. Отыгрыш делается реальными деньгами. Максимальная сумма, которую можно вывести с фриспинов – 100 евро. Время которое дается на отыгрыш – 3 дня.

На отыгрыш вейджера дается 7 дней, если в течении этого времени бонус не будет отыгран – он сгорит.