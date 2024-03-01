Казино Cat
Видеообзор

Обзор казино Cat

licence
Лицензия № 365/JAZ
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты: доступно
Провайдеры
Провайдеры: 37
Платежных систем
Платежных систем: 14
Скорость выплат
Скорость выплат: 24 часа
Лимит
Лимит: от 1500 € до 4000 € в день
Оборот депозита
Оборот депозита: X3
Минимальный депозит
Минимальный депозит: 250 руб
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала
4,9
Приветственный бонус
+450% +150FS
Бездепозитный бонус
100FS (Cleocatra)
CAT100
Кешбэк
Каждый понедельник до 10%
Бонусы и Промокоды

Об онлайн казино

Cat Casino открылось в 2021 году и является самым первым проектом от линейки Cat AFFS. Сайт работает в интернете официально по лицензии Curacao No.365/JAZ.

При регистрации на сайте онлайн казино Cat, каждый новый игрок может получить бездепозитный бонус, который дается по уникальному промокоду. Чтобы получить без депозита в Cat – 100FS, во время регистрации используйте промо: CAT100.

Фриспины будут доступны в игровом слоте Cleocatra. Вейджер для отыгрыша Х45. Максимальная сумма, которую можно вывести с бесплатных вращений – 100€. Отыгрыш вейджера происходит реальными деньгами.

Также в Cat Casino есть довольно крупный приветственный бонусный пакет, который состоит: +450% +150FS на 4 первых пополнения счета. Вейджер для отыгрыша составляет Х45. Максимальная сумма вывода денег с приветственных бонусных средств Х10.

Для постоянных игроков по четвергам доступен бонус в виде фриспинов, их количество зависит от статуса игрока, также от игрового статуса зависят и условия получения таких бонусов, более подробно стоит ознакомиться на сайте онлайн казино.

Еженедельно по понедельникам в казино Cat доступен кешбэк, максимальный процент возврата части проигранных денег – 10%, он также зависит от статуса игрового профиля.

Что касается скорости вывода выигрышей в Cat Casino, то по правилам выплата может занимать до 24 часов. Фактически выигрыши выводятся значительно быстрее. Чтобы получать свои деньги максимально быстро, игроку нужно будет верифицировать свой игровой аккаунт.

Что касаемо лимитов ограничивающий вывод денег в сутки, то в казино Cat они следующие: 1500€ для статуса новичок и 4000€ для самого топового статуса в Cat Casino.

Если рассматривать в целом Cat Casino, то можно отметить, что лимиты и скорость вывода с этого сайта – средние и устроят подавляющее количество игроков.

Для верификации гемблеру потребуется подтвердить свою личность, проще всего это сделать по паспорту. Далее Вам будет нужно верифицировать платежную систему с помощью, которой Вы делали депозит в казино. Ну и в первую очередь (сразу после регистрации) игрок подтверждает номер мобильного телефона и указывает свой email.

Отзывы про казино Cat в интернете разнятся, зачастую они являются обычными фейками. Если Вы хотите прочитать отзывы реальных игроков, которые действительно играли в данном онлайн казино, то рекомендуем перейти в комментарии к данному посту.

Также хотим отметить, что если у Вас возникли какие-либо проблемы с Cat Casino, то на нашем форуме можно оставить на них жалобу, для этого воспользуйтесь вкладкой “Жалобная книга”. Обязательно подробно распишите свою проблему, желательно приложив скрины или видео, которое подтвердит Ваши слова. На сайте есть представитель данного онлайн казино, так что мы постараемся решить Вашу проблему в кратчайшие сроки.

Что есть?
Рулетка
Покер
Блэкджек
Баккара
Скретч-карты
Видеопокер
Настольные игры
Live казино
Слоты
Запрещенные страны
Алжир, Австралия, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Бонайре, Болгария, Китай, Коморские Острова, Острова Кука, Коста-Рика, Хорватия, Дания, Доминиканская Республика, Эстония, Франция, Грузия, Гуам, Гибралтар, Греция , Гернси, Французская Гвиана, Венгрия, Иран, Ирак, Остров Мэн, Италия, Ямайка, Джерси, Латвия, Литва, Либерия, Лихтенштейн, Мальта, Черногория, Нидерланды, Нидерландская Вест-Индия, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Польша, Португалия, Шотландия, Сейшельские острова, Сингапур, ЮАР, Сен-Мартен, Испания, Статия, Свазиленд, Швейцария, Сирия, Танзания, Великобритания, США, Вануату, Украина, Уэльс