Приветственный бонус от Starda

Новые пользователи казино Starda могут получить четыре поощрения в рамках Welcome Bonus за первые депозиты. Все бонусы начисляются на бонусный баланс. И чтобы перевести их на основной счет, требуется отыграть вейджер x40. Например, если игрок получил 500 рублей, то ему необходимо сделать ставок на сумму 20 000 рублей.

В Starda нет временного ограничения на отыгрыш, однако гэмблер не сможет активировать новый бонус, пока не отыграет предыдущий. Получить Welcome Bonus можно только за депозиты от 1000 рублей. Максимальный размер ставки, при котором учитывается отыгрыш, составляет 500 рублей.

Первый бонус - 100%

За первое пополнение от 1000 рублей гэмблер получает 100% от суммы на бонусный счет. Максимальный размер бонуса составляет 30 000 рублей. После того, как клиент закроет вейджер, средства поступят на основной счет.

Также за первый Welcome Bonus гэмблер получает бесплатные вращения в игровом автомате Mechanical Clover.

Их количество зависит от суммы внесенного депозита:

от 1000 рублей - 50 FS;

от 1500 рублей - 75 FS;

от 3000 рублей - 100 FS;

от 7500 рублей - 250 FS;

от 15 000 рублей - 300 FS.

Выигрыш с фриспинов начисляется на бонусный баланс. Чтобы перевести его на основной счет, требуется отыграть вейджер x30. Например, если игрок заработал 500 рублей, ему необходимо совершить ставок на сумму 15 000 рублей. Максимальный выигрыш с Free Spins не ограничен.

Второй и третий бонус - 75%

За второе и третье пополнение баланса на сумму от 1000 рублей гэмблер получает 75% от суммы пополнения на бонусный счет. Максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей. После отыгрыша вейджера средства переходят на основной баланс. Важно отметить, что клиент не может активировать больше одного бонуса за раз.

Четвертый бонус - 50%

При внесении четвертого депозита от 1000 рублей игрок получает 50% от суммы. Максимальный размер бонуса составляет 15 000 рублей. После этого ему потребуется отыграть вейджер x40, чтобы перевести средства на основной баланс.

Чтобы получить Welcome Bonus за депозит, требуется предварительно его активировать. Для этого нужно зайти в раздел бонусов и выбрать подходящую акцию. После этого следует пополнить счет.