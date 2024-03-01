Приветственный бонус от Sprut

Бездепозитный бонус

Еще до получения Welcome bonus новые пользователи могут рассчитывать на небольшое поощрение. Требуется лишь зарегистрировать учетную запись в казино Sprut и подтвердить ее с помощью телефона или через почту.

После выполнения этих действий на аккаунт будет начислено 50 бесплатных вращений в игровом автомате Battle Tanks. Все выигранные средства во время FS будут поступать на бонусный счет. Чтобы перевести их на основной кошелек, требуется отыграть вейджер за реальный баланс в размере x20. Срок отыгрыша составляет 14 дней.

Приветственный бонус от Sprut

Приветственный бонус в Sprut казино начисляется в четыре этапа, вместе с первыми депозитами:

За первое пополнение, размер которого не меньше 500 рублей, пользователь получает 100% бонусами от суммы (не более 10 000 рублей). За второй депозит, если он не меньше 1000 рублей, гэмблер получает 75% от суммы (не более 15 000 рублей). За третий депозит, который не меньше 1000 рублей, игрок получит 50% (не более 25 000 рублей). Если четвертое пополнение не меньше 1000 рублей, на аккаунт начислится 25% от суммы (не более 25 000 рублей).

Максимальная сумма бонуса, которую можно получить за все пополнения, составляет 70 000 рублей. Вейджер для всех поощрений составляет x35, а отыграть их требуется в течение 7 дней. Пользователь не может получить бонус за следующий депозит, пока не закроет вейджер предыдущего. В казино Sprut отсутствуют ограничения по ставкам для отыгрыша.

Бесплатные вращения

Наряду с денежными поощрениями клиенты также получают бесплатные вращения:

первый депозит - 30 free spins в слоте Book of Rest;

второй - 35 FS в игровом автомате Ace Round;

третий - 40 FS в слоте Dolphins treasure;

четвертый - 95 FS в игровом автомате Clash of pirates.

Игрок может воспользоваться бесплатными вращениями сразу после начисления депозита. Выигрыш, полученный во время FS, начисляется на бонусный счет. Чтобы перевести его на основной кошелек, требуется отыграть вейджер x20 в течение 7 дней.