Приветственный бонус от SpinBetter

Новым пользователям в казино SpinBetter доступен приветственный бонус, позволяющий получить несколько поощрений.

Однако для этого требуется выполнить ряд условий:

зарегистрировать аккаунт;

ввести данные профиля и подтвердить телефон или e-mail;

в личном кабинете включить возможность участия в акциях;

внести первый депозит на сумму от 500 рублей.

Приветственный бонус начисляется поэтапно, после каждого из первых четырех пополнений. Размер первого депозита должен составлять не менее 500 рублей, а последующих трех - не менее 1000 рублей. Если между ними гэмблер пополняет счет на меньшую сумму, то это не будет учитываться. И как только произойдет поступление нужного размера, приветственный бонус продолжит выдаваться.

Пополняя счет клиент может рассчитывать на следующие поощрения:

первый депозит - 100% от суммы, но не более 27 500 руб;

второй - 50%, до 32 000 руб;

третий - 25%, до 36 500 руб;

четвертый - 25%, до 41 000 руб.

Таким образом, максимальная сумма, которую можно получить за все депозиты, составляет 137 000 рублей. После зачисления средства поступают на бонусный счет, и их требуется отыграть с помощью ставок. Вейджер в SpinBetter составляет x35. На отыгрыш гэмблеру дается 7 дней, в нем участвуют ставки, размер которых не превышает 500 руб.

Во многих игровых автоматах в казино SpinBetter ставки для отыгрыша засчитываются в двойном размере. Например, если гэмблер совершает спин с бетой в 700 руб, вейджер закрывается на 1400 руб. Однако существуют исключения, в которых ставки для отыгрыша засчитываются без удвоения. Также множитель x2 не распространяется на игры с живыми дилерами и категорию “Лестница”. Весь список слотов можно посмотреть на соответствующей странице казина. Приступать к отыгрышу бонуса можно только после закрытия вейджера предыдущего.

После того, как гэмблер закроет вейджер, бонусные средства будут переведены на основной аккаунт. Благодаря этому появится возможность совершать с данными деньгами любые финансовые операции.

Бесплатные вращения

Помимо бонусных средств пользователи получают на свой аккаунт бесплатные вращения, которые можно потратить в определенных игровых автоматах.

Их количество тоже зависит от порядкового номера депозита:

первое пополнение - 30 FS (Juicy Fruits 27 Ways);

второе - 35 FS (Juicy Fruits 27 Ways);

третье - 40 FS (Bonanza Billion);

четвертый - 45 FS (Bonanza Billion).

Free Spins начисляются на счет сразу после отыгрыша вейджера.