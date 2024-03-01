Приветственный бонус от Ramenbet

Новые клиенты казино Ramenbet могут получить приветственный бонус за первый депозит. Содержимое Welcome Bonus зависит от размера пополнения. Полученное поощрение начисляется на бонусный баланс. Чтобы перевести его на реальный счет, необходимо отыграть с определенным вейджером. Также в казино действует ограничение на максимальный выигрыш, который можно получить после отыгрыша средств. Он равен x10 от суммы бонуса.

при пополнении счета на сумму от 1000 рублей игрок получает 200% на бонусный счет, максимальный размер бонуса составляет 5000 рублей, вейджер равен x30;

если депозит не менее 5000 рублей, гэмблер получает 150% от суммы на бонусный счет, максимальный размер бонуса равен 30 000 рублей, отыгрыш - x30;

при пополнении счета на сумму от 50 000 рублей клиент получает 100%, максимальный размер бонуса равен 200 000 рублей, а вейджер - x25.

Также в рамках приветственного бонуса игрок получает 250 бесплатных вращений по ставке 16 рублей в игре Legacy of Dead от разработчиков Play’n GO. Фриспины выдаются постепенно, по 50 штук на протяжении пяти дней. Выигрыш, заработанный во время Free Spins, начисляется на бонусный баланс. Чтобы перевести его на основной счет, требуется отыграть вейджер x30. Например, если гэмблер выиграл 500 рублей, то ему требуется совершить ставок на сумму 15 000 рублей.