Казино Play Fortuna

Приветственный бонус от Play Fortuna

Приветственный бонус в Play Fortuna состоит из трех этапов, которые выдаются игроку с течением времени. Благодаря этому, клиент на протяжении длительного времени сможет рассчитывать на регулярные поощрения. Рассмотрим каждый этап приветственного бонуса по отдельности.

Первый этап. Бонус 100% + 90 FS

Для того, чтобы претендовать на приветственный бонус, нужно зарегистрировать аккаунт. После этого игрок может в любой момент воспользоваться акцией, даже спустя длительный временной период и несмотря на несколько совершенных депозитов. Приветственный бонус находится в соответствующем разделе личного кабинета.

Чтобы активировать первый этап приветственного бонуса, необходимо внести депозит от $10. После этого у гэмблера появится возможность получить дополнительно 100% от внесенной суммы, а также 90 Free Spins. Максимум в качестве бонуса можно получить $500. Соответственно, если человек будет пополнять баланс на большую сумму, ему на счет все равно поступит $500.

Коэффициент отыгрыша составляет Х40. Только после погашения вейджера появится возможность вывести средства на счет. На отыгрыш дается 7 дней. Если за этот период гэмблер не погасит вейджер, средства сгорят, а на аккаунт поступят подарки со следующего этапа приветственного бонуса.

Важно отметить, что в Play Fortuna есть ограничения на выигрыш за бонусные средства. За одно вращение клиент может заработать не более $100. Если вращение в любом слоте принесет большую сумму, остальные средства зачислены не будут.

Также в каждом слоте на погашение вейджера идет определенный процент ставки. У большинства игровых автоматов он равен 100%. Но есть и проекты, где этот параметр равен 1-20%. Тоесть если слот гасит 50% от ставки, то при бете в $1 на погашение вейджера с каждым спином будет идти 50 центов.

Бесплатные 90 FS начисляются на аккаунт сразу после активации бонуса, и их можно потратить в любом слоте. На них действуют те же правила, что с бонусными деньгами: вейджер Х40, максимальный выигрыш $100, а потратить Free Spins нужно в течение 7 дней.

Второй этап. Бонус 75% или страховка 25%

После того, как клиент потратит первую порцию бонуса, начнется второй этап. Совершив депозит на сумму от $10, он сможет выбрать одно из двух поощрений: 75% от суммы пополнения или страховка в размере 25%.

В первом случае гэмблер сможет получить дополнительные средства для дальнейшей игры. Например, после внесения на счет $100, на бонусный баланс поступит $75. Во втором он сможет гарантированно вернуть 25% от ставки в случае проигрыша.

Максимальный размер денежного бонуса составляет $500. Коэффициент вейджера равен Х40. По страховке пользователь также способен вернуть не более $500 за один спин.

Третий этап.

Содержимое приветственного бонуса на третьем этапе зависит от размера депозита. Если гэмблер пополнил счет на сумму от $10 до $30, то на его аккаунт будет начислено 60 Free Spins. Причем FS поступать на счет будут постепенно, в течение трех дней, по 20 фриспинов.

Важно отметить, что на данном этапе приветственного бонуса отсутствует вейджер. Поэтому весь заработок, полученный с вращения Free Spins, сразу начисляется на основной баланс, и клиент может использовать его для дальнейших ставок или отправить на карту или интернет-кошелек. Казино поддерживает большое количество способов вывода средств, поэтому любой гарантированно сможет подобрать наиболее подходящий для себя. Также отсутствует ограничение на максимальный выигрыш. После прибыльного спина на счет начисляется вся сумма вне зависимости от ее размера.

В том случае, если клиент пополнил баланс на сумму от $30, он получит на счет 110 бесплатных вращений. Они также будут поступать на аккаунт в течение трех суток по схеме: 50 + 30 + 30. Все заработанные средства за счет Free Spins также можно отправить сразу на основной счет.

Учитывая максимальный период времени, за который клиент должен погасить вейджеры, а также последовательное начисление Free Spins, получается, что клиент способен пользоваться приветственным бонусом на протяжении 17-ти дней. Ограничения на максимальный выигрыш позволяют получить до $1000. К ним следует прибавить до 200 Free Spins и страховку в 25%. Такие бонусы повышают вероятность выигрыша.

Для дополнительного дохода, помимо бонуса, можно пользоваться другими акциями. Владельцы Play Fortuna регулярно выпускают выгодные предложения, в рамках которых с помощью билетов можно получить ценные призы. За каждый спин в определенных игровых автоматах клиент получает билеты с фиксированным номером. Когда наступает время розыгрыша, объявляются номера победивших билетов, и их обладателям раздаются призы в соответствии с занятым местом. Среди подарков могут быть как бесплатные вращения и % от внесенного депозита, так и техника, смартфоны, и т.д.

В казино Play Fortuna круглосуточно работает служба поддержки. Поэтому если у клиента возникли проблемы с получением бонуса или есть вопросы по его использованию, он может обратиться за помощью к специалисту. Сотрудники Play Fortuna стараются оперативно обрабатывать заявки. Также гэмблер может подписаться на e-mail рассылку, чтобы быть в курсе актуальных новостей.