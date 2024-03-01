Приветственный бонус от Daddy

В казино Daddy игроки могут получить несколько бонусов за первые депозиты. Всего имеется четыре Welcome Bonus, и их содержимое зависит от суммы и порядкового номера пополнения. Поощрение начисляется на бонусный баланс, после чего игроку необходимо отыграть вейджер x50. Только после этого средства будут переведены на основной счет. Например, если размер Welcome Bonus составил 2000 рублей, то требуется совершить ставок на сумму 100 000 рублей. Отыгрыш осуществляется в определенных слотах, список которых указан на официальном сайте. Закрывать вейджер можно как на реальный, так и бонусный баланс.

Для всех Welcome Bonus действует ограничение по времени. Если гэмблер не закроет вейджер в течение 7 дней с момента получения, бонус сгорит. Также пока вейджер активен, на данном аккаунте нельзя получать другие поощрения или участвовать в акциях, где требуется совершать другой отыгрыш.

Первый бонус - 100%

Игрок может получить приветственный бонус за первый депозит, если размер последнего не меньше 1000 рублей. Тогда на бонусный счет будет начислено 100% от суммы. Максимальный размер поощрения составляет 40 000 рублей, а наибольший выигрыш, который возможен после отыгрыша бонуса, равен x15. Если за раунд гэмблер заработает большую сумму, то разница будет списана с аккаунта. Также дополнительно игрок получает 50 Free Spins в играх на выбор: Big Bass Bonanza или Big Bass Splash. Ставка во время фриспинов составляет 8 рублей. Выигрыш, полученный в ходе бесплатных вращений, начисляется на бонусный баланс, и его необходимо отыграть с вейджером x45.

Если игрок совершит первый депозит на сумму от 3500 рублей, то тогда на бонусный счет он получит 150% от суммы. Также увеличится максимальный размер поощрения - до 45 000 рублей, и количество Free Spins - до 100 FS.

При осуществлении первого пополнения на сумму от 15 000 рублей можно получить максимальный Welcome Bonus. На бонусный счет будет начислено 150%, максимальный размер составляет 65 000 рублей. Количество бесплатных вращений увеличивается до 150 FS.

Стоит отметить, что первый Welcome Bonus - это единственное приветственное поощрение, содержимое которого зависит от размера депозита.

Второй бонус - 100%

В рамках второго приветственного бонуса игрок получает 100% от суммы. Максимальный размер поощрения равен 250 евро.

Третий бонус - 50%

За третье пополнение игрок получает 50%, максимальный размер бонуса тоже составляет 250 евро.

Четвертый бонус - 75%

Это последний приветственный бонус. Он выдается за четвертый депозит, и гэмблер получает 75% от внесенной суммы в качестве поощрения. Максимальный размер Welcome Bonus - 250 евро.

Важно отметить, что клиенту не обязательно получать приветственные поощрения за несколько депозитов подряд. Он может пополнять счет на меньше суммы или просто не активировать акцию в личном кабинете.