Обзор релоад бонуса SpinBetter

Релоад бонус от SpinBetter

Каждую среду игроки могут получать релоад бонус в казино SpinBetter. Для того, чтобы рассчитывать на поощрение, требуется за все время совершить минимум 5 депозитов, общая сумма которых превышает 5300 рублей. Также в учетной записи должны быть заполнены все поля в информации профиля, а также подтвержден номер телефона или e-mail.

Если вышеописанные условия выполнены, то гэмблер может получить релоад бонус после пополнения счета на сумму не менее 1600 рублей. Бонус поступит на аккаунт, только если депозит будет совершен в среду, с 00:01 до 23:59. Размер поощрения составляет 50% от внесенной суммы, но не может превышать 21 000 рублей. Например, если клиент пополнит счет на 10 000 рублей, то в качестве бонуса получит 5 000 рублей.

Средства начисляются на бонусный счет, и для того, чтобы перевести их на реальный баланс, требуется отыграть эту сумму ставками по вейджеру x35. Сделать это необходимо в течение суток с момента пополнения, иначе бонус сгорит. Максимальная ставка, которая участвует в отыгрыше, составляет 500 рублей.

Бесплатные вращения

Помимо бонуса в 50% от суммы, клиент также получит 50 бесплатных вращений в игровом автомате Gemhalla. Однако воспользоваться ими можно только после отыгрыша релоад бонуса. Ставка во время Free Spins равняется 0,25 евро.

Выигранные во время бесплатных вращений средства поступают на бонусный баланс. Чтобы перевести их в реальные деньги, необходимо отыграть вейджер x25. Например, если по итогам Free Spins гэмблер заработал 200 рублей, то для их получения необходимо отыграть ставок на сумму 5000 рублей. Вейджер требуется закрыть в течение 7 дней.