Обзор релоад бонуса Sol

Релоад бонус от Sol

Активные игроки казино Sol могут рассчитывать на еженедельный релоад бонус. Данное поощрение призвано помочь гэмблерам совершить больше ставок и повысить шансы на получение крупного выигрыша.

Претендовать на Reload Bonus могут игроки, которые за последнюю неделю осуществили пополнение баланса на общую сумму не менее 4000 рублей. В случае выполнения данного условия пользователь может получить 50% сверху от любого последующего депозита, размер которого не меньше 2000 рублей. Например, если в течение недели игрок в общей сумме пополнил счет на 5000 рублей, то ему становится доступен Релоад бонус, и при последующем пополнении на сумму в 3000 рублей он может получить 1500 рублей на бонусный счет.

Reload bonus начисляется на бонусный счет. Чтобы перевести его на основной, требуется закрыть вейджер x40. Максимальный размер бонуса составляет 20 000 рублей, ограничения на максимальный выигрыш бонуса отсутствуют.

Бесплатные вращения

Помимо денежного поощрения, в рамках Reload Bonus клиент также может рассчитывать на бесплатные вращения. Количество Free Spins зависит от суммы внесенного депозита, за который выдается поощрение. Отыграть их можно в игровом автомате Doors of Sol.

за депозит от 2000 рублей гэмблер получает 20 бесплатных вращений;

при пополнении счета на сумму от 5000 рублей игрок получит 50 Free Spins;

за депозит от 7500 рублей на аккаунте появится 75 FS;

при внесении средств от 10 000 рублей клиент получит 100 бесплатных вращений.

Выигрыш за Free Spins начисляется на бонусный счет. Чтобы перевести средства на реальный баланс, необходимо отыграть вейджер x40.

Важно отметить, что вейджера за 50% от депозита и за Free Spins закрываются по отдельности.

Если игрок не помнит, на какую сумму пополнил баланс за последнюю неделю и сомневается в том, что ему будет доступен Reload Bonus, он может написать в службу поддержки. Специалисты предоставят всю необходимую информацию. Активировать релоад бонусы на депозит и на бесплатные вращения нужно самостоятельно, в сопутствующем разделе. Они доступны под названиями “Reload Bonus” и “Reload FS”.