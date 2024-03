Покер — это азартная игра, в которой делают ставки на комбинации карт. Игроки увеличивают банк поэтапно, при этом оценивая эмоции соперников и собственные перспективы на победу. Чем сильнее комбинация, тем больше шансов выиграть.

Игрой, похожей на покер, впервые увлеклись европейцы в 16 веке. Участники получали по 3 карты, объявляли ставки и раскрывали комбинации. В 19 веке от французских колонистов про покер узнали в Америке. Игра стала настолько популярной, что какое-то время считалась национальной.

Эмоции в покере — оружие и слабость игрока. По мимолётной улыбке можно понять, кто собрал сильную комбинацию. Успех за столом основан на стратегическом мышлении, психологии и удаче.

Правила классического покера

Самая популярная разновидность покера называется техасский холдем (Texas hold 'em). Его часто можно наблюдать в трансляциях по телевизору.

Цель каждого игрока — собрать из 5 карт наилучшую комбинацию. На турнирах за одним столом собираются 9–10 человек, но в техасский холдем можно сыграть даже втроём.

Этап 0. Определение дилера

Хорошо, когда за столом присутствует профессиональный крупье, который отвечает за раздачу карт. В ином случае игроки сами по очереди берут на себя роль дилера. Фишка с надписью «Дилер» (или буква «D») перемещается по часовой стрелке от одного участника игры к другому.

В первой раздаче дилером становится игрок, сидящий слева от баттона. Он раздаёт карты всем, включая себя. Затем фишка дилера переходит к следующему игроку и так далее по кругу.

Перед началом торгов игрокам раздают по 2 карты рубашкой вверх. Пара тузов — лучшая комбинация на данном этапе.

Интересно! Позиция дилера (баттон) считается выгодной, так как игрок на его месте делает ставку последним, когда уже знает решения соперников.

Блайнды

Дилер перед игрой устанавливает размер лимитных ставок, которые называются блайнды. Они вынуждают игроков делать хоть какие-то ставки до раздачи, чтобы игра не затягивалась.

Есть 2 вида блайндов:

Смол блайнд (small blind) — меньшая обязательная ставка, которую делает игрок слева от дилера. Она составляет 50% от биг блайнда. Биг блайнд (big blind) — большая обязательная ставка, которую делает следующий игрок по часовой стрелке.

Пример: дилер установил блайнды по $20, тогда игрок слева поставит $10, а следующий участник стола — $20.

Этап 1. Префол

Как только обозначены блайнды и выданы первые карты, начинается игра. Префол — важная и стратегически сложная часть покерного поединка, результат которой нередко предопределяет дальнейший ход игры.

В префоле игроки делают беты (ставки) или чеки (отказ от ставки), пытаясь оценить силу своих карт и понять позицию соперников. Задача на этой стадии — собрать как можно больше информации об игре противников, их стилях игры. Некоторые игроки специализируются именно на префоле, стараясь вывести соперников на ошибки уже на этой стадии.

Торги начинает участник, сидящий после биг блайнда.

Он может принять одно из следующих решений:

CALL — поставить сумму биг блайнда и продолжить игру;

— поставить сумму биг блайнда и продолжить игру; RAISE — поставить ставку выше биг блайнда и продолжить игру;

— поставить ставку выше биг блайнда и продолжить игру; FOLD — сбросить карты рубашкой вверх и закончить игру.

Ход переходит от игрока к игроку по часовой стрелке. Круг торгов завершится, когда все ставки сравняются.

Обзор ситуации: за столом сидят 4 участника. Первый игрок ставит смол блайнд $10, второй отвечает биг блайндом $20, третий — увеличивает ставку до $50. Четвёртый не желает отвечать на $50, поэтому сбрасывает карты. Первый игрок положительно ответил на предложение повысить до $50, а второй — отказался.

По результатам первого круга в игре остался первый и третий игрок.

Итого общий банк составил $120:

$50 от первого игрока за смол блайнд $10 + $40 в ответ на повышение;

$20 от второго игрока за биг блайнд;

$50 от третьего игрока за поднятие ставки.

Этап 2. Флоп

Как только участники сравняли ставки, объявляется следующий раунд торговли: дилер выкладывает на стол 3 общие карты (флоп). Игроки используют их для сложения комбинаций.

На этот раз обязательных блайндов нет.

Участники могут принять одно из следующих решений:

RAISE — повысить ставку;

— повысить ставку; CHECK — остаться в игре без повышения или сравняться с предложенной ставкой;

— остаться в игре без повышения или сравняться с предложенной ставкой; FOLD — сбросить карты рубашкой вверх и закончить игру.

Все игроки могут выбрать чек и продолжить игру в следующем раунде. Если будет хоть одно повышение, то участники должны повторно согласиться на него или сделать ставку ещё выше. Флоп переходит в Терн, как только ставки уравняются.

Этап 3. Терн

Банк с каждым кругом увеличивается. Теперь дилер открывает четвёртую общую карту (терн). По тем же правилам Холдема торги начинаются с первого левого от баттона игрока (слева от дилера). Во время терна остаются возможности предыдущего этапа — повысить, согласиться или сбросить. Когда ставки сравнялись, торги переходят к завершающему раунду.

Интересно! Профессиональные игроки сосредоточены на контроле эмоций. Со слабыми картами на руках они блефуют: без выигрышной комбинации продолжают игру, демонстрируя образ победителя.

Этап 4. Ривер

Дилер открывает 5 общую карту (ривер). Количество возможных комбинаций на данном этапе максимально. Участники стола вновь оценивают свои перспективы на победу: это последний выбор между RAISE, CHECK, FOLD перед вскрытием карт.

Этап 5. Шоудаун

Финальный круг торгов завершён, значит пора узнать, кто выиграл банк. Игрок, который повысил ставку последним, должен вскрывать карты первым. Когда все комбинации раскрыты, дилер объявляет чемпиона раздачи.

Комбинации карт

Рассмотрим комбинации классического холдема в порядке убывания их силы: от старшей карты до редчайшего роял-флеша.

Старшая карта

Старшая карта — минимальное преимущество за столом. Она учитывается, когда у игроков нет никаких комбинаций. Исход такой игры оценивается только по достоинству карт: если у одного игрока Q, а у другого 10 — выигрывает первый, так как дама старше десяти.

Пара

Пара — самая слабая полноценная комбинация. Она образуется, когда в распоряжении игрока 2 карты одинакового достоинства: две шестёрки, два туза, две тройки и т. д.

Внимание! Если у игроков 2 одинаковые комбинации, то исход определяет старшая карта. Например: в игре [К К 9 J 10] против [K K 8 3 Q] победит вторая рука, потому что Q старше J.

Две пары

При наличии у игроков одинаковых комбинаций, побеждает тот, у кого старше достоинство одной из пар. Самые сильные пары получаются с тузами и королями.

Сет (тройка)

Сет сыграет, когда на руках соберётся 3 карты одинакового достоинства. Например: 3 восьмёрки, 3 двойки, 3 дамы.

Внимание! Наличие одинаковых карт на этапе флопа или терна даёт хорошие шансы на победу в раздаче.

Стрит

Стрит собирается из 5 карт последовательного ранга. Масти при сборе не учитываются. Комбинация образована от английского «straight», что переводится, как порядок.

Виды стритов:

Обычный стрит — карты от 2 до дамы, например, [7 6 5 4 3]. Это самый распространённый вид стрита. Старший стрит — карты от 10 до туза [10 J Q K A]. Это самая сильная комбинация стрита. Младший стрит — карты от туза до 5, где туз считается за 1 — [5 4 3 2 A].

Флеш

Когда у игрока 5 карт одной масти, то комбинация называется флеш. Достоинство карт при этом может быть любым. Игрок с флешем имеет преимущество над большинством других комбинаций.

Фулл-хаус



Фулл-хаус представляет собой сочетание тройки и пары.

При наличии фулл-хаусов у нескольких игроков побеждает тот, у кого:

сет собран из старших карт;

пара собрана из старших карт.

Фулл-хаус — сильная комбинация. При его наличии игрок имеет отличные шансы на победу.

Каре



Каре открывают тройку сильнейших комбинаций в покере. Это 4 карты одного достоинства. Каре имеет одинаковую вероятность выпасть на любой тип карт. Чем выше достоинство карт в каре, тем больше шансов победить.

Каре считается одной из самых «тяжёлых» комбинаций, которая почти гарантировано обеспечит игроку победу или хороший выигрыш в покере.

Стрит-флеш



Стрит-флеш — одна из редких комбинаций. Чтобы её собрать, необходимо иметь 5 карт одной масти, расположенных по порядку от наименьшей до наибольшей. Например: [10 J Q K A крести].

Стрит-флеш — это настоящая редкость и счастье в покере. Шансы собрать такую руку составляют всего 0,0013%.

Роял-флеш



Роял-флеш — самая редкая и ценная комбинация. Это 5 карт одной масти, от туза до десятки. Шансы собрать роял-флеш составляют 0,0000015%. Если игроку повезёт, и выпадут карты одной масти, шансы на то, что это будет именно «рояльная» последовательность, составляют 0,4%.

Интересный факт: получая по 20 раздач каждый вечер (7300 в год), всего одну комбинацию можно увидеть только через 89 лет.

Собрав роял-флеш, игрок автоматически побеждает любую руку в раздаче. Это считается очень большой удачей и редким событием даже для профессиональных покеристов.

Разновидности покера

Существует несколько основных вариантов этой игры, которые отличаются друг от друга правилами раздачи карт и формирования комбинаций:

В дроп-покере игрокам сначала раздают полную комбинацию из 5 карт, которую можно менять на другие до формирования лучшей руки. В стад-покере игроки получают смешанные руки из открытых и закрытых карт. Затем проходят несколько раундов торгов перед раскрытием. В покере с общими картами незавершенная рука дополняется открытыми картами на столе, которые могут использовать все игроки.

Есть модификации покера, добавляющие дикую карту — общую для всех игроков. Это могут быть джокеры или превращённые в дикую карту двойки из 7-карточного стада.

Правила, которые удивят любителей популярного холдема:

В лоуболе побеждает не самая сильная, а самая слабая комбинация.

В хай-лоу разделяются выигрыши между самой сильной и самой слабой рукой.

Во время твиста в стаде игрокам разрешается менять карты.

В некоторых вариациях покера ставки удваиваются при наличии определённых условий, например, если один и тот же игрок имеет серию победу.

Омаха

Омаха — популярный вариант игры, в которой участникам раздают по 4 карты. Это делает комбинации более мощными по сравнению с техасским холдемом, где игроки получают по 2 карты.

В Омахе игрок может использовать для своей руки только 2 из своих персональных карт и 3 общих, открытых после торгов. Побеждает тот, кто после флопа, терна или ривера имеет наилучшую 5-карточную комбинацию.

Существует также вариант игры Омаха Хай-Лоу. В нём пот за столом делится между двумя игроками — обладателем самой сильной руки (хай) и самой слабой (лоу). Слабая рука должна состоять из 5 карт номиналом 8 и ниже, при этом туз считается младшей картой.

5-карточный Стад

По правилам Стада игроки делают обязательную ставку — анте. Затем каждому участнику раздают по 5 карт.

Игрок имеет право поменять 1–2 карты, заплатив анте. Для продолжения партии необходимо сделать вторую ставку, равную двум анте.

Если комбинация игрока сильнее, чем у дилера, он получает назад свои ставки плюс выигрыш в зависимости от силы собранных карт. При отсутствии игры у крупье, игрок также забирает анте.

7-карточный Стад был одним из самых популярных видов покера до появления техасского холдема.

В этой игре каждому игроку сначала раздают по 3 закрытые карты, одну из них разыгрывают открыто. Игрок с младшей картой делает взнос бринг-ин (аналогичный большому блайнду). Затем идут несколько раундов торгов. В каждом раунде все получают по одной дополнительной карте. Так участники стола постепенно собирают на руках 7 карт.

В процессе торгов игроки могут сделать чек, колл, бет или фолд. После финального раунда сильнейшая пятикарточная комбинация объявляется победителем и забирает банк.

3-карточный покер



Каждый раунд начинается с обязательной ставки — анте. Позже игроки могут сделать дополнительный взнос — пари.

После ставок каждому игроку и дилеру раздают по 3 карты. Участники могут сбросить карты, проиграв анте, либо остаться в игре, сделав пари. Если у дилера нет комбинации, то игроки сохраняют свои ставки.

Разз



Эта увлекательная игра зародилась в США во время Гражданской войны. Её правила основаны на 7-карточном покере, но с одним отличием — выигрывает самая слабая комбинация.

Количество возможных комбинаций постепенно увеличивается:

сначала игроки получают по 3 карты;

затем по одной добавляется на каждом этапе.

Всего 7 этапов, после чего, если осталось 2 и более игроков, происходит показ рук.

Побеждает тот, у кого комбинация из 5 карт окажется младше. Самой сильной считается «колесо» от туза до пятерки независимо от мастей.

Бадуги



Так называется корейская версия покера с 4-мя карманными картами. Слово «бадуги» означает «пятнистая собака», что символизирует руку с картами разных мастей и достоинств.

В Бадуги сочетаются правила 2-ух американских игр — Разз и Лоуболл:

в раздаче побеждает рука с младшими картами;

игроки могут обменивать карты на столе торговли.

Лучшая комбинация — 4 карты разных мастей и достоинств. Если у игрока нет такой «пятнистой» руки, он играет с меньшим количеством карт.

При определении победителя сначала убирают повторяющиеся карты одинакового достоинства или масти. Затем сравнивают количество оставшихся карт. Если они равны, побеждает игрок с меньшей картой.

5-карточный Дро

Впервые о Дро-покере упоминается в мемуарах 1820 года. Его отличие от современных вариантов в том, что здесь нет флопа, терна и ривера: игроки формируют комбинации только из карт в своей руке.

Первый игрок слева от дилера делает малый блайнд, второй — большой блайнд. Затем раздаются 5 карт каждому игроку. Возможен вариант с анте. Также можно использовать джокера для стритов и флешей.

Лучшие покерные турниры

Размер бай-ина престижных соревнований устанавливается в диапазоне от $1000 до $1000000. Для участия в турнирах такого уровня нужно иметь за плечами не один год практики и хорошие результаты в последних играх.

World Series of Poker

World Series of Poker (WSOP) — самый престижный и значимый турнир по покеру в мире. Его проводят в очном формате более 50 лет.

Всё началось в 1970 году, когда владелец казино Бенни Бинион организовал первый чемпионат в Лас-Вегасе. Тогда в турнире приняло участие всего 7 игроков.

С каждым годом интерес к WSOP рос. Были добавлены новые соревнования, увеличился призовой фонд. В 1976 году появился знаменитый золотой браслет для чемпионов.







В 2003 году победу в главном турнире одержал Крис Манимейкер. Это событие привлекло огромное внимание общественности и сделало покер ещё более популярным.

В последние годы турниры проводятся в казино «Рио» в городе Лас-Вегас. Из-за пандемии в 2020 году WSOP впервые прошёл онлайн на GGPoker.

Даже просто принять участие в этом турнире — большая честь. WSOP не просто турнир, а целая легенда, которая пишется уже на протяжении полувека. Его история вдохновляет миллионы фанатов покера по всему миру.

Sunday Million



История турнира берёт начало в 2004 году, когда PokerStars запустил еженедельные соревнования по покеру. Популярность Sunday Million обрёл 5 марта 2006 года: была объявлена гарантия призового фонда в $1 миллион.

В настоящее время вход в турнир стоит $109:

$100 долларов идут в призовой фонд;

$9 комиссия рума.

Игра ведётся за столами по 9 игроков по правилам холдема. Начальный стек составляет 10000 жетонов, блайнды растут каждые 12–15 минут.

До призовых доходят ~18% финалистов. Победитель получает 14% от общего призового фонда, что составляет сотни тысяч долларов. За финальным столом допускаются сделки между игроками, но они должны быть одобрены модератором рума.

Big One for One Drop



Целью проведения Big One for One Drop является сбор средств для оказания помощи с чистой питьевой водой в развивающихся странах.

Чтобы сесть за турнирный стол Big One for One Drop, каждый участник должен заплатить $1 миллион. Рекордный призовой фонд в 2012 году составил более $42 миллионов. Ещё $5 были перечислены в благотворительный фонд One Drop Foundation.

Участники борются за невероятно большой выигрыш. На Big One for One Drop 2012 года Антонио Эсфандиари удалось выиграть $18,5 миллиона. Событие вошло в истории как самая большая выплата в покере.

The World Poker Tour

WPT является одним из престижных карточных соревнований. Турнир был основан в 2002 году американским телепродюсером Стивеном Липскомбом с целью сделать покер телевизионным шоу.

Формат WPT отличается от других турниров тем, что соревнования проходят не только в США. Турнир проводился в Испании, Италии, Канаде, Марокко и др.

Каждый WPT транслируется по телевидению. В соревнованиях принимают участие сотни игроков со всего мира, среди которых как профессионалы, так и любители. Несмотря на бай-ин $10000, призовой фонд составляет миллионы долларов.

Победитель первого в истории турнира WPT — Гас Хансен. С тех пор список чемпионов пополнили известные имена, а участие в The World Poker Tour стало мечтой любого гриндера.

World Championship of Online Poker

Каждый год в сентябре проводится Всемирный чемпионат онлайн покера, или WCOOP. Событие организовано крупнейшей покерной комнатой PokerStars.

WCOOP проводится уже более 15 лет. Первоначально там были только турниры по техасскому холдему, но со временем список дисциплин расширился. Сейчас на чемпионате можно сыграть не только в холдем и омаху, но и в менее популярные бадуги и разз.

Призовой фонд WCOOP составляет десятки миллионов долларов. Главный турнир проводится по техасскому холдему. Его победитель, как и на офлайн чемпионате мира WSOP, получает золотой браслет.

Triton



Triton Poker — это фестиваль высоколимитного покера, который проводится раз в несколько месяцев в разных странах мира. В 2015 году его основал бизнесмен Ричард Йонг вместе с игроком Полом Фуа.

Участие в Triton Poker доступно только самым состоятельным покеристам, так как бай-ин составляет сотни тысяч долларов. Зато призовой фонд турниров превышает миллион долларов.

На Triton Poker собираются лучшие гриндеры, такие как Фёдор Хольц, Дэн Колман и Фил Айви. В 2022 году в рамках Triton Poker прошёл турнир с бай-ином $200 тысяч с призовым фондом $5,5 миллиона.

Места проведения меняются, но обычно это экзотические локации типа Северного Кипра или Черногории. Финальные столы транслируются в прямом эфире на ютуб-канале Triton Poker.

Шанса попасть на турнир через сателлиты нет, нужно получать приглашение или вносить полную сумму регистрационного взноса.

ТОП игроков в покер



За турнирными столами разыгрываются огромные деньги, поэтому лучшие игроки становятся настоящими звёздами. Ради карьеры в покере будущие гриндеры отказывались от учёбы в колледже и должностей на работе.

Джейсон Кун



Джейсон Кун родился в 1985 году в Западной Вирджинии. Его детство прошло в небогатой семье. В школе Джейсон увлекался лёгкой атлетикой. После школы поступил в колледж, где продолжал заниматься бегом, однако из-за травмы ему пришлось отказаться от спортивной карьеры.

В колледже Кун подрабатывал официантом. Именно тогда он впервые сыграл в покер и увлёкся этой игрой. Джейсон много читал о стратегиях и вскоре добился первых побед. После окончания колледжа с дипломом в области финансов он недолго работал в страховой компании.

В 2009 году Кун решил сосредоточиться полностью на покере. Это оказалось верным решением: с тех пор он одержал множество побед на крупнейших турнирах по всему миру и заработал более $30 миллионов. Один из лучших результатов — победа на Triton Poker в 2018 году с призом $3,5 миллиона.

Фрейзер Рассел

Фрейзер Рассел, более известный под ником BigBlindBets, родился в начале 1990-х годов. Его увлечение покером началось с игры по низким ставкам, при этом он документировал свой прогресс в блоге 2+2 Poker.

В 2011 году он начал играть онлайн на сайте PokerStars в разделе No Limit Hold'em со стартовым банкроллом €70. За несколько лет его игра значительно прогрессировала: он скопил миллионы долларов, играя в покер.

В турнире WCOOP 2019 Рассел занял первое место и получил приз в размере $1,67 миллиона. Фрейзер отмечает, что именно общение с сильными игроками помогло достичь такого успеха.

Дэн Кейтс



Покерная карьера Дэна началась с онлайн игры на низких лимитах, но вскоре он перешёл на более высокие ставки. К 30 годам его онлайн выигрыши превысили $20 миллионов. Среди его соперников были такие известные игроки как Виктор Блом и Том Дван, играющие на очень большие суммы. На данный момент его общие выигрыши в покере превысили $50 миллионов.

Кейтс увлекался покером ещё в колледже, где изучал экономику. Однако он бросил учёбу, чтобы сфокусироваться на покере.

Его победы в WPT 2013 и 2014 годов были только началом. В 2016 году он выиграл Triton Super High Roller с призом в $3,6 миллиона. В 2017 году на турнире Triton Дэн забрал приз $7,4 миллиона.

Даниэль Негреану



В 21 год Негреану впервые приехал в Лас-Вегас с небольшим стартовым банкроллом. Даниэль проиграл все деньги, вернулся в Канаду подавленный, но не сдался и вновь начал копить средства для игры.

В 1997 году удача улыбнулась Негреану: он выиграл два турнира World Poker Finals, заработав $55 тысяч. В 1998 году на WSOP в турнире лимитного холдема за $2 тысячи Даниэль стал победителем, получив $169 тысяч и золотой браслет.

За всю карьеру в покере он заработал $34 миллиона призовых. Негреану снимался в покерных шоу и даже сыграл в нескольких фильмах.

Линуа Лелигер



Покерная карьера Линуса началась в 2013 году в Швейцарии. Тогда он работал в IT-компании и готовился поступать в престижный университет. В свободное время Линус начал играть в покер онлайн, чтобы заработать дополнительные деньги. Сначала ему не везло: он терял депозит за депозитом. Линус не сдавался и продолжал совершенствовать свою игру.

В 2014 году Лелигер оставил работу и учёбу ради покера. Он переехал на остров Мальта, где снял квартиру и целыми днями играл онлайн, анализируя партии. Это принесло результат — за 3 месяца он заработал $28 тысяч.

В дальнейшем Линус сосредоточился на игре против сильнейших оппонентов. Его игра стремительно совершенствовалась. К 2016 году он заработал более миллиона долларов только на PokerStars.

Лелигер также добился успехов в офлайн-турнирах. Он выиграл титул UKIPT и финальный стол WCOOP, занял третье место в Triton Montenegro.

Эрик Сайдел



До начала карьеры в покере Эрик 8 лет играл в нарды. Первым его крупным турниром стал WSOP 1988 года. Эрик дошёл до финального стола, но победу не одержал, уступив первое место Джонни Чэну.

Эрик выиграл первый браслет WSOP в 1992 году. А в 2008 году одержал победу на турнире Мирового покерного тура. Также в списке достижений Сайдела имеется серебряная медаль с Осси Миллионс Австралии 2008 года. В финале он проиграл российскому покеристу Александру Кострицыну.

Игорь Курганов



Игорь родился в 1988 году в Санкт-Петербурге. Когда ему было 4 года, его семья переехала в Германию, в город Дортмунд. Там он прожил до 19 лет.

Затем Игорь переехал в Мюнхен, где поступил в университет. Однако он бросил учёбу на 2 курсе, так как стал много времени уделять покеру. В 2009 году он переехал в Лондон, там живёт до сих пор.

Несмотря на то, что у Игоря немецкое гражданство, на всех турнирах он выступает под флагом России. Его считают одним из ведущих российских покеристов.

Свою первую победу на официальном турнире Игорь одержал в 2009 году в Макао, выиграв $13 тысяч. С тех пор его карьера стала стремительно развиваться. В 2011 году он занял 2 место на турнире EPT в Мадриде и выиграл свою первую шестизначную сумму.

В 2012 году Игорю покорился миллионный выигрыш — $1,4 миллиона на EPT в Монте-Карло. Он также входил в команду профессионалов PokerStars.



С 2014 года Игорь состоит в отношениях с известной покеристкой Лив Боэри. Они любят путешествовать и играть в покер вместе. В 2017 году они даже выиграли командный турнир на WSOP.

Игорь активно занимается благотворительностью. Вместе с партнёрами он создал организацию, которая ежегодно получает около 10% от всех его турнирных выигрышей.