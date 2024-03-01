Большинство россиян хотя бы раз в жизни отправляли перевод со своей банковской карты через систему быстрых платежей (СБП). Данный сервис появился в России всего несколько лет назад, но уже успел набрать огромную популярность, поскольку существенно упрощает отправку денег в другие банки, причем позволяет сделать это без комиссии. В данной статье подробнее рассмотрим, что из себя представляет СБП, и как ею пользоваться в разных банках. Также поговорим об особенностях сервиса.

Что такое Система быстрых платежей

Система быстрых платежей была разработана Банком России в 2018-ом году, а введена в работу в 2019-ом. Этот сервис позволяет людям отправлять денежные средства в другой банк по номеру телефона. Причем совершить финансовую операцию можно даже в том случае, если счета отправителя и получателя зарегистрированы в разных кредитных организациях.

СБП работает круглосуточно, и помимо переводов можно оплачивать покупку товаров, услуг. Для простоты клиенты могут использовать QR-код. Также системой пользуются юридические лица для отправки денег физическим.

В качестве расчетного центра и оператора выступает Центральный банк России, а функции клиринга на себя берет Национальная система платежных карт.

В первый год работы, в 2019-ом, СБП начали поддерживать многие ведущие банки. Также у их клиентов появилась возможность не только переводить средства, но и оплачивать покупки в некоторых магазинах.

В 2020-ом поддержка СБП для банков стала платной. Также в марте у них появилась обязанность осуществлять переводы пользователя до 100 000 рублей в месяц без комиссии. На финансовые операции, превышающие лимит, взимается комиссия до 0,5%, но не больше 1500р. В мае того же года с системой начал работать Сбербанк, что существенно увеличило количество переводов.

В 2022-ом году все банки, поддерживающие СБП, предоставили своим пользователям возможность оплачивать покупки с помощью QR-кода. На тот момент количество регулярных пользователей Системы быстрых платежей составило более 81-го млн человек. По статистике, каждый второй россиянин пользовался СБП хотя бы один раз.

На данный момент количество пользователей и совершаемых операций продолжают увеличиваться. В октябре 2023-го Центральный банк России обязал все банки, работающие с СБП, интегрировать сервис в свои интернет-банкинги.

На данный момент Систему быстрых платежей поддерживает около 200 банков. Благодаря этому практически любой человек, проживающий на территории РФ и обладающий банковской картой, сможет выполнить финансовую операцию.

Подключение Системы быстрых платежей

Прежде, чем клиент банка сможет использовать Систему быстрых платежей, ему может потребоваться подключить ее в настройках приложения. Рассмотрим подключение СБП на примере приложения Сбербанк Онлайн.

Для этого требуется выполнить следующие шаги:

Открыть приложение Сбербанк Онлайн. Кликнуть по иконке профиля в левом верхнем углу экрана. Открыть раздел настроек через меню или кликнув на значок шестеренки. Пролистать меню настроек в самый низ и найти пункт “Система быстрых платежей”. Включить СБП, причем можно отдельно активировать возможность отправки средств и возможность получателям подавать запрос на переводы.

После этого, в приложении появится значок СБП, через который можно осуществлять финансовые операции.

Отправка средств через СБП в Сбербанке

Сбербанк был одним из последних крупных банков, который ввел поддержку СБП. Однако поскольку он обладает одной из самых больших клиентских баз, то довольно быстро вошел в ТОПы по совершению клиентами операций с использованием Системы быстрых платежей.

Ровно как и в других банках, воспользоваться СБП и отправить деньги клиент может в мобильном приложении.

Для этого требуется осуществить следующие шаги:

Открыть мобильное приложение. Кликнуть на виджет кошелька, расположенный на главной странице. Если у пользователя их несколько, требуется выбрать тот, с которого будет осуществляться перевод. В открывшемся окне нажать на кнопку “Оплатить или перевести”. Нажать на значок СБП. Он располагается в правом верхнем углу, рядом со строкой поиска. В следующем окне можно выбрать две опции: “перевести в другой банк“ и “перевести себе на Сбер”. Первая позволяет отправить средства со счета Сбербанка по указанному номеру телефона. Вторая - перевести деньги со счета другого банка на карту Сбербанка. Следует выбрать подходящую опцию. Допустим, выбрана “перевести в другой банк”. Указать номер телефона получателя. В открывшейся форме выбрать банк получателя, счет списания и сумму перевода. Также можно оставить комментарий. Далее откроется окно, в котором будут указаны детали операции, в том числе имя, отчество и первая буква фамилии получателя. Если вся информация верна, требуется подтвердить перевод.

После выполнения данных шагов со счета отправителя спишутся средства и практически моментально дойдут до получателя.

Отправка средств через СБП в Альфа-Банке

Процесс отправки денежных средств с помощью СБП в Альфа-Банке почти ничем не отличается от аналогичного процесса в других организациях.

Для осуществления финансовой операции необходимо сделать следующие шаги:

Запустить мобильное приложение Альфа-Банка. Перейти в раздел “Платежи” из главного меню. Выбрать вариант отправки средств с помощью мобильного телефона. В открывшемся меню ввести номер телефона получателя и нажать “Продолжить”. На следующем экране проверить ФИО получателя и убедиться в правильности введенных данных. Выбрать банк, причем если к номеру телефона привязано несколько счетов, система покажет все доступные варианты. Ввести сумму и проверить правильность указанных данных. Нажать на кнопку “Перевести”.

После этого перевод с помощью Системы быстрых платежей будет совершен.

Отправка средств через СБП в банке Открытие

Клиенты банка Открытие могут осуществлять переводы с помощью Системы быстрых платежей через мобильное приложение. Чтобы отправить деньги, нужно выполнить следующие шаги:

Кликнуть на раздел “Платежи”, расположенный на главной странице мобильного приложения. Нажать на опцию “По номеру телефона”. Также в более поздних версиях приложения функция называется “Переводы людям”. В открывшемся окне ввести номер телефона получателя. Для более быстрого ввода можно выбрать номер из телефонной книжки, если он сохранен в контактах. Выбрать банк получателя. В этом же окне можно указать сообщение. Ввести сумму перевода и нажать на кнопку “Далее”. Убедиться в правильности введенных данных и нажать на кнопку “Перевести”. Дождаться, когда приложение завершит операцию и отправит денежные средства.

После этого получателю придут деньги.

Отправка средств через СБП в Тинькофф

Для своих клиентов Тинькофф Банк предоставляет уникальные лимиты на переводы, которые отличаются от тех, что действуют в других организациях:

за один раз с помощью Системы быстрых платежей клиент может отправить до одного миллиона рублей;

общая сумма месячных платежей не должна превышать 5 миллионов рублей.

Банк предоставляет возможность осуществить перевод с помощью СБП как с мобильного приложения, так и с использованием компьютера. Рассмотрим отправку денег с помощью ПК.

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Открыть официальный сайт банка и войти в личный кабинет. Перейти в раздел “Платежи”, там выбрать опцию “Перевести” и кликнуть по кнопке “По номеру телефона”. В открывшемся меню ввести номер телефона получателя. Также на этой странице можно добавить текстовое сообщение. В следующем окне требуется ввести сумму перевода. Если у клиента несколько карт, то на этой же странице он может выбрать ту, с которой списать средства. По-умолчанию будет использоваться приоритетная. Кликнуть на кнопку “Перевести”.

После этого средства будут списаны со счета и зачислены получателю. В настройках можно включить дополнительное подтверждение по коду из СМС или push-уведомления.

Отправка средств через СБП в Газпромбанке

Несмотря на то, что в Газпромбанке отправка переводов в другие банки осуществляется с помощью СБП, некоторые из них вынесены в отдельный список. Таким образом, в разделе переводов не только есть пункт с использованием СБП, но и с другими, наиболее популярными банками.

Чтобы совершить перевод с помощью Системы быстрых платежей в приложении Газпромбанк, следует выполнить следующие шаги:

Открыть мобильное приложение. Нажать на кнопку “Перевести”, расположенную в виджете карты. В открывшемся меню кликнуть на опцию “По номеру телефона”. Ввести номер телефона получателя. Выбрать банк из открывшегося списка или кликнуть на значок СБП, и там выбрать подходящий. После выбора банка ввести сумму и подтвердить операцию. После ввода данных система отправит код через СМС, и его потребуется ввести. На последнем экране проверить правильность введенных данных и подтвердить операцию.

После этого средства спишутся со счета и начислятся получателю.

Отправка средств через СБП в ПочтаБанк

Клиенты ПочтаБанк также могут осуществлять переводы с помощью Системы быстрых платежей. Для этого им требуется осуществить следующие шаги:

Открыть мобильное приложение банка. На главной странице выбрать функцию перевода с помощью Системы быстрых платежей, кликнув на соответствующий значок. В следующем меню указать номер получателя. Также клиенты могут отправлять средства самому себе, на счет другого банка. Выбрать банк, куда будет осуществляться перевод. Указать сумму перевода и кликнуть на кнопку “Продолжить”. Проверить правильность введенных данных и подтвердить процедуру.

После этого финансовая операция будет осуществлена, и получателю на счет придут денежные средства.

Оплата покупки по QR-коду

Клиенты большинства российских банков могут оплачивать покупки с помощью QR-кода, используя Систему быстрых платежей. Для этого им потребуется установленное приложение интернет-банкинга на смартфоне.

У каждого банка оно будет отличаться по дизайну, но для совершения финансовой операции достаточно выполнить шаги, которые будут актуальны практически для любого приложения:

Открыть приложение банка. Найти значок QR-кода и кликнуть на него. В некоторых программах он располагается сразу на главной странице, а в определенных случаях потребуется перейти в раздел “Переводы” или “Платежи”. Подождать, когда приложение включит камеру, и навести объектив на QR-код. Приложение отсканирует его и выведет на экран сведения об оплате. Требуется подтвердить платеж, после чего со счета спишется указанная сумма.

Несмотря на то, что многие платежи по QR-коду осуществляются с помощью СБП, последние версии банковских приложений выносят эту опцию в отдельный список. Из-за этого может показаться, что Система быстрых платежей никак не задействуется во время операции.

Также перед тем, как собираться оплатить покупку через QR-код, следует уточнить у продавца, доступна ли такая функция. Дело в том, что магазины начали вводить эту возможность только в 2023-ем году, из-за чего не все еще закупили специальные терминалы, которые могут выводить на экран QR-код для оплаты.

Такой способ совершения финансовой операции хорош тем, что освобождает человека от необходимости носить с собой банковскую карту. Также оплатить по QR-коду гораздо быстрее, чем осуществлять перевод через СБП, поскольку в этом случае потребуется вводить номер получателя и заполнять другие поля в приложении, что увеличивает время платежа.

Что нужно для приема оплат через СБП

До сих пор в некоторых магазинах (особенно мелких) можно встретить самодельную табличку с номером владельца, на который можно отправить платеж за покупку через СПБ. Однако такой прием оплаты с трудом можно назвать официальным. Если магазин или фирма хочет принимать платежи через Систему быстрых платежей правильно, то ей потребуется совершить ряд определенных процедур.

В первую очередь юридическому лицу требуется сформировать QR-код для приема платежей.

Для этого выполняются следующие шаги:

Заключить договор с банком на предоставление подобных услуг. Получить уникальную ссылку с QR-кодом. Провести тестовый платеж (желательно). Разместить QR-код во всех местах, где пользователи совершают оплату: стойка у кассы, на странице сайта и т.д.

После этого покупатели смогут оплачивать покупки с помощью Системы быстрых платежей, используя QR-код. Такой метод также хорош тем, что для его осуществления продавцу не требуется терминал или кассовый аппарат. Это особенно актуально в службе доставок, поскольку курьер может брать с собой только QR-код в виде стикера.

Существует три типа QR-кодов, и продавец может использовать наиболее удобный:

Статический. Такой QR-код формируется один раз и содержит в себе реквизиты счета, куда поступят средства после оплаты. После создания его нельзя редактировать. Большинство магазинов распечатывают его в виде наклейки и размещают на кассе. Таким образом, разные посетители могут совершить оплату с его помощью. Динамический. Код формируется на каждую покупку отдельно. Помимо реквизитов покупателя он содержит в себе данные о цене и товаре. Такой QR-код обычно выводится на экране терминала. Платежная ссылка или кнопка. Часто используется интернет-сервисами. QR-код во время сканирования отправляет покупателя по сгенерированной ссылке, где тому потребуется совершить платеж.

Каждый магазин может использовать наиболее подходящий тип QR-кода. Однако в случае с Динамическим и кнопкой потребуется обзавестись дополнительным софтом, позволяющим заново генерировать их.

Как получить выплату по номеру телефона от организации

Некоторым людям может потребоваться, чтобы организация отправила им денежные средства по номеру телефона. В качестве примера можно привести стандартный возврат средств за товар. Например, человек купил электроприбор, но на следующий день решил вернуть его обратно в магазин и получить за него свои деньги.

Такую финансовую операцию тоже можно сделать с помощью Системы быстрых платежей. Юридическое должно отправить средства по номеру телефона покупателя. Для этого не требуется получать дополнительное разрешение от банка, и процедуру можно провести как рядовой возврат средств. Главное, чтобы банк юридического лица и клиента были подключены к СБП, иначе потребуется возвращать средства иными способами.

Тарифы СБП (комиссии и ограничения)

У Системы быстрых платежей имеются собственные тарифы, с учетом которых проводятся различные финансовые операции. Что интересно, данные ограничения и комиссии выставляются каждым банком отдельно, но в большинстве случаев они являются одинаковыми, поскольку курируются Центральным банком России. Тоесть последний решает, когда и как должны измениться тарифы. Это позволяет клиентам разных сервисов находиться в одинаковых условиях.

Для физических лиц банки устанавливают следующие тарифы на использование СБП:

отсутствие комиссии при совершении переводов на сумму до 100 тысяч рублей в месяц;

при превышении лимита в 100 тысяч рублей в месяц за последующие переводы взимается комиссия 0,5%, но не более 1500 рублей.

каждый банк может устанавливать индивидуальные ограничения на ежедневные переводы, но лимит на данный тип операций должен быть не меньше 150 тысяч рублей.

Бизнес при использовании СБП работает по следующему тарифу:

комиссия на операции не может превышать 0,7%, а для некоторых магазинов она снижена до 0,4%;

малый бизнес способен вернуть уплаченные комиссии за определенный период, если такая возможность предусмотрена используемым банком, поскольку не все предоставляют подобные льготы.

Для банков, поддерживающих СБП, устанавливается единственная комиссия:

при осуществлении финансовых операций между физическим и юридическим лицом взимается дополнительная плата в размере от 5 копеек до 3 рублей.

Из описания тарифов видно, что ограничения и комиссии в СБП довольно низкие, поэтому большинство пользователей даже не замечают действующие лимиты.

Как узнать, что получателю пришли деньги?

К сожалению, в СБП отсутствует функционал, благодаря которому можно узнать, дошли деньги до получателя или нет. Отправитель может лишь просмотрев баланс счета убедиться, что средства были списаны. Чтобы узнать, получил ли человек деньги, требуется связаться с ним и спросить. Как правило, средства поступают на счет в течение 15-ти секунд, поэтому после завершения финансовой операции можно сразу спросить у получателя насчет поступления.

Можно ли сделать перевод через СБП с кредитной карты?

Владельцы кредитных карт могут совершать денежные переводы с помощью Системы быстрых платежей. Однако за финансовую операцию потребуется заплатить комиссию, размер которой зависит от суммы. Каждый банк устанавливает комиссию в индивидуальном порядке, поэтому перед переводом следует заранее узнать, какую сумму потребуется заплатить.

Можно отменить перевод СБП?

После того, как денежные средства списались со счета, отменить СБП перевод уже нельзя. Клиент может написать банку и попытаться объяснить ситуацию, но нужно понимать, что в 99,9% случаев техподдержка ответит отказом. Делается это для того, чтобы мошенники не могли обманом вернуть средства на свой счет.

Единственная возможность отменить перевод СБП - это закрыть форму заполнения еще до отправки.

Система быстрых платежей в России является основным способом отправки денежных средств в другой банк. Благодаря разумным лимитам и низким комиссиям люди способны ежедневно отправлять переводы бесплатно. А поскольку с СБП сотрудничают все основные банки страны, их клиенты гарантированно смогут доставить средства до получателей без лишних затрат.