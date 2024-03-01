Стейблкоины являются одним из самых популярных типов крипты, поскольку их курс привязан к конкретной валюте, что обеспечивает стабильность и снижает вероятность резких колебаний. Чаще всего люди используют токены USDT от компании Tether, причем общая капитализация криптовалюты разбросана по разным сетям, среди которых присутствует ERC20. Чем обусловлена такая высокая популярность USDT, что из себя представляет данная крипта, чем сеть ERC20 отличается от других, разберем в данной статье.

Что такое Tether (USDT)

Создателем крипты USDT является компания Tether Limited, из-за чего данные токены часто называют в ее честь - Tether. USDT - это стейблкоин, курс которого привязан к доллару. Таким образом, один токен стоит около 1$. Курс может меняться, но незначительно. Обычно, он находится в диапазоне от 0,99$ до 1,01$.

Фактически, USDT можно считать цифровым долларом. Это обеспечивает ему большую популярность среди людей, совершающих финансовые операции с криптовалютами. Например, для покупки токенов на бирже не обязательно пополнять счет фиатными деньгами, списывая их с банковской карты. Можно просто перечислить USDT. И такой метод обладает двумя преимуществами: транзакция происходит моментально и не требуется платить дополнительных комиссий. Если же осуществлять операцию с реальной валютой, то средства поступят на аккаунт биржи лишь спустя некоторое время после списания с карты, также придется сверху заплатить 1-5% комиссии.

История Tether (USDT)

История Tether началась в 2012-ом году. Программист Дж.Р. Виллет активно увлекался криптовалютой и решил создать новые виды токенов на основе биткоина. Спустя год разработки и экспериментов он выпустил крипту Mastercoin. Чтобы новая валюта была официальной, была зарегистрирована одноименная фирма, которая впоследствии будет переименована в Omni Foundation.

В 2014-ом организация выпустила токены Realcoin, тоже созданные на принципах работы блокчейна биткоина. Однако эта крипта использовала протокол Omni Layer. Последний позволяет всячески модифицировать работу валюты на основе имеющегося блокчейна. Таким образом, авторы заложили в Realcoin привязку к долларовой валюты, грантировав стабильный курс, сделали его полностью прозрачным, а также внедрили максимально возможный уровень безопасности.

В конце 2014-го года создатели провели ребрендинг Realcoin, переименовав его в Tether (USDT). Компания Omnu Foundation тоже поменяла свое название на Tether Limited. В начале следующего года несколько криптобирж включили ее в листинг доступных криптовалют. Благодаря этому, пользователи площадок впервые получили возможность покупать токены USDT и совершать с ними различные операции.

До 2018-го года капитализация Tether обеспечивалась за счет долларов, хранившихся в резервном хранилище компании. Каждый токен подкреплялся одним долларом из этого запаса. Однако после 2018-го создатели официально объявили о том, что обеспечение валюты теперь осуществляется также и за счет кредитов и займов, выданных инвесторами, сотрудничающими с Tether Limited.

Особенности Tether

Главная вещь, которая отличает USDT от других валют - это отсутствие блоков транзакций и обеспечение капитализации за счет резервов в фиатной валюте. Из-за этого у Tether отсутствует блокчейн, т.к. в нем нет необходимости, поскольку для совершения финансовых операций используются уже существующие системы.

Еще одной из особенностей USDT является способ их получения. Майнить данную валюту нельзя, поэтому единственный вариант их добыть - купить. Сделать это можно как на биржах, так и на официальном сайте Tether Limited.

Как говорилось выше, работоспособность USDT обеспечивается с помощью протокола Omni Layer. За счет него осуществляется взаимодействие с блокчейном биткоина и происходит выпуск новой валюты.

Осуществление финансовых операций с Tether обеспечивается за счет принципа Proof of Reserves (доказательство резервирования).

Алгоритм покупки крипты USDT, происходящий по этому правилу, выглядит следующим образом:

При поступлении запроса на осуществление финансовой операции система проверяет наличие нужной суммы токенов в блокчейне. Затем, когда подтверждено, что в блокчейне присутствует необходимое количество USDT, система проверяет наличие необходимой суммы свободных долларов в резерве. Если первые два пункта завершаются с положительным результатом, совершается финансовая операция.

Также создатели Tether самостоятельно организовывают независимые проверки, в которых участвуют специально обученные аудиторы. Задача последних - проверить возможность осуществляемых операций, убедиться, что имеются необходимые запасы крипты и фиатных денег на счетах. По итогам аудита на официальном сайте Tether Limited публикуется количество доступных к покупке токенов.

Преимущества USDT

У криптовалюты Tether можно выделить следующие преимущества:

Прозрачность финансовых операций. Вся информация о свободных резервах валюты, а также об операциях находится в открытом доступе, что позволяет всем желающим отслеживать текущее состояние USDT. Мгновенное осуществление транзакций. Все переводы, связанные с Tether, происходят мгновенно за счет используемых смарт-контрактов. Это является основным преимуществом на фоне фиатных долларов. Если проводить транзакции с помощью банковской карты, то их осуществление может растянуться на несколько дней. Минимальная волатильность. Поскольку USDT привязана к курсу настоящего доллара, она является надежным способом для того, чтобы хранить денежные средства. Например, курс биткоина может сильно меняться за короткий период времени, что может привести к серьезному уменьшению баланса. Низкая комиссия. Большинство транзакций осуществляется без комиссии или с минимальным процентом. Возможность использовать разные блокчейны. Многие современные криптобиржи и сервисы поддерживают USDT, а также различные сети, в том числе и ERC20. Это позволяет совершать переводы в различных сервисах. Большой запас прочности. Поскольку стабильность Tether обеспечивается самой надежной фиатной валютой в мире, навряд ли, он когда-либо обвалится. Высокий уровень безопасности. В работу USDT внедрены самые современные средства безопасности, из-за чего хакеры не могут получить доступ к данным пользователей и списать средства с их счетов. Популярность. Tether востребована среди трейдеров и обычных пользователей, работающих с криптой. Из-за этого с данным типов токенов работает большое количество платформ. Отсутствие потребности в счете. Чтобы приобрести или продать USDT не требуется заводить счет в банке. На многих биржах можно приобретать Tether, просто начисляя их на свой аккаунт.

Многие трейдеры, пытающиеся заработать на крипте, используют USDT для фиксации прибыли. Когда коины определенной валюты идут вверх, и они решают снять их, то просто переводят в Tether и дальше продолжают хранить средства в данных токенах.

Также USDT автоматически убирает потребность использовать фиатные деньги. Благодаря этому люди осуществляют транзакции моментально и с минимальными комиссиями.

Недостатки USDT

Основным недостатком USDT можно выделить проблемы, которые могут возникать в процессе резервирования. Уже давно в интернете есть информация о том, что владельцы могут гарантировать стабильность лишь 70% крипты от общего количества. Тоесть в резервном хранилище содержится сумма меньшая, чем общий объем существующих токенов. Если пользователи внезапно решат вывести все запасы USDT в наличные доллары, то создатели не смогут осуществить все транзакции: на это не хватит средств. Также на официальном сайте Tether Limited указано, что их коины не являются официальным платежным средством, и на основе этого эмитент может не обменивать USDT на реальные доллары. Все это может вызвать сомнения у клиентов в том, что в случае каких-либо проблем они смогут обменять крипту на фиатную валюту.

К недостаткам можно отнести редкие колебания курса. На данный момент зафиксировано два резких скачка: в 2017-ом курс упал до 0,91$, а потом поднялся до 1,1$.

Данные недостатки имеют значение для трейдеров, которые имеют в своем обороте большие суммы. Для тех, кто хранит в USDT маленькие суммы или использует валюту лишь для покупки другой крипты, эти минусы будут незначительными.

Как работает Tether

Изначально Tether использовала только блокчейн биткоина и протокол Omni Layer. Однако с развитием и набором популярности крипты Ethereum создатели приняли решение перевести часть токенов в ее систему. Таким образом, в январе 2018-го состоялся выпуск USDT, работающих по стандарту ERC20 и использующих блокчейн ETH.

Данный вид токенов позволил пользователям получить следующий ряд преимуществ:

Появилась возможность осуществлять финансовые операции с использованием смарт-контрактов. USDT стала взаимодействовать с децентрализованными приложениями. Это предоставляет держателям крипты массу возможностей и дополнительных функций.

Важно отметить, что в разных сетях валюта Tether имеет отдельные адреса. И совершая финансовые операции на бирже, пользователи должны предварительно выбирать правильную сеть. В противном случае, денежные средства будут утеряны. Например, если клиент держит средства USDT в сети ERC20, то необходимо выбирать блокчейн на Ethereum.

На данный момент Tether Limited выпускают и поддерживают коины в различных сетях. За последние годы они подключили блокчейны в EOS, Algorand 2.0? Bitcoin Cash и т.д. Благодаря такой широкой выборке люди гарантированно найдут подходящий способ для приобретения, продажи и хранения USDT, и у них не будет необходимости использовать настоящие доллары, платить комиссии и ждать совершения транзакции на протяжении определенного времени.

Обеспечение крипты

На данный момент капитализация USDT составляет примерно 64,5 млрд единиц. Примерно 75,8% из общего количества подкрепляют свою ценность за счет средств, находящихся в резервном хранилище и других эквивалентов.

Остальные запасы подкреплены следующими способами обеспечения:

токенизированные активы и другие запасы - 1,65%;

акции, облигации, драгоценные металлы и фонды - 9,95%;

кредиты обеспечивают около 15%.

За счет данных способов обеспечивается стабильность USDT.

Что такое токены ERC20

Следует подробнее разобрать, что такое ERC20. Это один из наиболее востребованных стандартов в блокчейне Ethereum, который используется для смарт-контрактов. В ERC20 заключен свод правил и алгоритмов, которые используются для эмиссии новых токенов.

Благодаря ERC20 существенно упростился процесс разработки новых криптовалют в блокчейне ETH. Теперь любой разработчик способен создать собственные токены и выпустить их в виде цифрового актива, не запуская собственный блокчейн. Разные токены можно покупать, продавать и хранить на одном кошельке, находящимся в сети Ethereum.

Расшифровывается ERC довольно просто: Ethereum Request for Comments. Это официальный протокол, с помощью которого можно вносить предложения по изменению работы сети Ethereum и ее улучшению. В конце аббревиатуры ставится цифра 20, которая обозначает порядковый номер предложения.

Предложение ERC20 появилось в 2015-ом году. Его авторами являются создатели блокчейна Ethereum. Суть ERC20 заключалась в том, чтобы разработать стандарт для пользовательских токенов, которые можно будет заменять друг на друга.

Долгое время считалось, что для запуска новой криптовалюты обязательно требуется разрабатывать собственный блокчейн. Но с появлением сети Ethereum появилась возможность выпускать крипту без него, используя смарт-контракты, при этом, можно настроить уникальные функции для токенов. Однако до выхода ERC20 тяжело было решить проблему совместимости между разными коинами, поскольку каждый использовал уникальный смарт-контракт. Из-за этого, для перевода коина с кошелька на биржу приходилось создавать новый код. Это усложняло обеспечение работоспособности увеличивающегося числа токенов. И для решения этой проблемы как раз и создали стандарт ERC20.

При работе с ним требуется учитывать следующие характеристики:

Функция totalSupply. Она отвечает за общую эмиссию токенов. Благодаря ней нельзя создавать новые коины, если общая капитализация достигла максимального значения. Balance0f. Устанавливает начальное количество коинов, которые могут быть присвоены конкретному адресу. В большинстве случаев данный счет принадлежит создателю. Также функция включает в себя параметры transfer и transferFrom, которые позволяют передавать крипту другим пользователям и совершать различные транзакции. Approve. Функция проверяет, что с помощью текущего смарт-контракта можно совершить операцию с криптой. Allowance. Проверяет, что на счете достаточно крипты для отправки нужной суммы другому человеку.

Также в числе необязательных функций можно отметить те, что проверяют допустимое количество значений после запятой, например, если нужно отправить менее 1 коина, а также правильность названия токенов.

Благодаря данным параметрам можно обеспечивать единую работу сети по стандарту ERC-20.

Использование USDT ERC20

Стейблкоины USDT пользуются большим спросом у бирж и среди людей, совершающих операции с криптой.

Применять их можно следующим образом:

Осуществление мгновенных транзакций между кошельками различных бирж, отправка крипты другим пользователем. Tether позволяет хранить средства максимально безопасным способом. Инвестирование с целью получения прибыли. Учитывая, что курс доллара постепенно растет по сравнению с рублем, хранение денег в USDT также обеспечивает пассивный доход. Возможность быстро и с минимальной комиссией ввести в оборот фиатную валюту на бирже и приступить к осуществлению любых операций с криптой. У бирж есть возможность защитить активы пользователей и ввести в использование мультиподписи.

В современном мире большинство организаций, работающих с криптой, стараются использовать стейблкоины из-за их надежности. Люди, в свою очередь, пользуясь USDT экономят время и средства во время осуществления финансовых операций.

Отличие ERC20 от TRC-20

Коины с использованием сети ERC20 были выпущены в 2018-ом. Это позволило мгновенно осуществлять транзакции и обеспечить высокую безопасность. А спустя год появились USDT, сделанные на базе TRC-20. Их особенность заключается в том, что все операции происходят в сети Tron, где действуют низкие комиссии или отсутствуют вовсе.

Поэтому между двумя типами токенов можно выделить два основных отличия:

крипта на ERC20 и на TRC-20 находятся в разных сетях, поэтому при переводе средств нужно выбирать ту, которая требуется;

осуществление операций с коинами, созданными в сети TRC-20, происходит с меньшей комиссией.

Перед тем, как пользоваться USDT, человек должен решить, какая сеть будет для него более выгодной.

Как получить Tether

Уже отмечалось, майнить коины Tether нельзя.

Но существует масса других способов их получения:

Покупка крипты на официальном сайте Tether Limited. Для этого потребуется зарегистрироваться и пройти верификацию аккаунта. За процедуру необходимо заплатить 150$, однако эти деньги сразу зачисляются на счет в виде USDT, и их можно использовать любым удобным способом. Для покупки большего количества стейблкоинов необходимо перейти в профиль и оплатить транзакцию, указав сумму, адрес счета и другие необходимые параметры. Приобрести токены можно на криптобирже. Большинство современных площадок позволяют клиентам купить USDT за любую другую крипту. Tether можно обменять в большинстве обменников. Данные площадки позволяют купить USDT не только за крипту, но и за другие валюты. Также можно использовать электронные кошельки. Можно попытаться не покупать USDT, а заработать. В интернете существует масса проектов, в которые можно инвестировать с целью получить прибыль в будущем. Также некоторые биржи предоставляют возможность заморозить средства на счету под определенный процент.

Каждый способ получения Tether обладает собственными преимуществами и подойдет для определенной группы людей.

Где хранить Tether

USDT поддерживает большое количество кошельков. Однако важно предварительно посмотреть, на каком протоколе создан функционал.

Например, чтобы хранить Tether на стандарте ERC20, лучше воспользоваться следующими кошельками:

MyEtherWallet;

Ledger Nano S;

Edge.

Это надежные кошельки с высоким уровнем безопасности. Они поддерживают функционал ERC20, и владельцы смогут хранить на них любые суммы.

USDT - это стейблкоин, обладающий большим списком достоинств, которые обеспечивают ему высокую популярность. Можно не сомневаться, что в ближайшие годы крипта будет активно развиваться и предоставлять пользователям все больше возможностей для использования.