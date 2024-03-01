За последние 10 лет криптовалюты стали гораздо популярнее и дороже. На данный момент существует около 10 000 различных видов крипты, а общая капитализация в текущем году перешагнула отметку в 1 трлн долларов. Одной из самых популярных и дорогих валют на протяжении всего времени является Биткоин. Также он составляет большую часть от общей капитализации: примерно 51%. В данной статье поговорим про Bitcoin, обсудим, что он из себя представляет, как добывать, хранить и покупать, а также какой кошелек лучше всего для этого подойдет.

Что такое Bitcoin

Биткоин - самая первая криптовалюта, обладающая наибольшей капитализацией (около 507 млрд долларов). Ее название происходит от двух английских слов: bit (единица) и coin (монета). Один биткоин делится на более мелкую валюту - сатоши. В bitcoin содержится 100 миллионов sats. Ровно как и другая крипта, она работает на основе блокчейна. Это технология шифрования данных, благодаря которой информацию можно хранить как в сети, так и на отдельных ПК и носителях. Фактически, блокчейн является базой данных, в которой хранится вся информация о совершенных операциях с используемой криптовалютой.

Разработка биткоина началась в 2007-ом году программистом Сатоси Накамото. Спустя год он опубликовал статью, в которой описал принцип работы блокчейна и криптовалюты. С помощью этого механизма Накамото хотел упростить обмен информацией и средствами между людьми с любых уголков планеты.

В 2009-ом разработка криптовалюты завершилась, и состоялся выпуск первых 50-ти биткоинов. Уже в январе того же года была совершена первая операция с криптой, в рамках которой было отправлено 10 биткоинов. А в сентябре bitcoin впервые приобрели за реальные деньги. С тех пор криптовалюта постепенно начала использоваться в качестве валюты. Например, в 2010-ом году за 10 тысяч биткоинов в США один из программистов приобрел две пиццы.

Практически сразу bitcoin получил собственный курс. В 2009-ом одна единица стоила 0,0008 долларов, а в 2011-ом курс увеличился до доллара. С тех пор стоимость крипты постепенно росла на протяжении многих лет. А на момент написания статьи один биткоин стоит 37000 долларов (3,28 млн рублей).

Как появляются новые биткоины и зачем нужен халвинг

Сразу следует отметить, что количество биткоинов в мире является ограниченным. Это обусловлено особенностями работы системы шифрования, которая имеет ограниченное количество сгенерированного кода. Таким образом, после достижения этого предела создать новые биткоины будет в принципе нельзя. Максимальное значение bitcoin равно 21 млн. На данный момент во всем мире сгенерировано около 19,5 млн.

Появление новой крипты происходит следующим образом:

На машине, подключенной к блокчейну, запускается процедура добычи с помощью специального софта. В блокчейне под этот процесс резервируется блок памяти, который наполняется информацией. После генерации определенного количества крипты информация о ней записывается в блокчейн и передается другим устройствам. Поэтому несмотря на то, что сам bitcoin хранится на определенном устройстве, о его существовании “в курсе” другие ПК и машины, подключенные к сети.

“Майнить” биткоин можно на ПК или других устройствах. Скорость генерации крипты зависит от мощности используемого компьютера. Также чем выше скорость производства, тем больше затраты на электроэнергию.

Чем отличается Bitcoin от обычных денег и других криптовалют

Одно из главных отличий bitcoin от реальных денег заключается в том, что его стоимость устанавливается на основе торговых отношений пользователей, без участия регуляторов. Также отсутствуют ограничения на осуществление финансовых операций. Владельцы биткоинов могут отправлять их в любом количестве и совершать неограниченное количество переводов за единицу времени. Более того, во время операций сохраняется анонимность отправителя и получателя.

От других криптовалют биткоин отличается тем, что обладает наибольшей капитализацией и пользуется самым высоким доверием среди пользователей. Bitcoin не подвержен эмиссии, и его капитализацию нельзя увеличить в принципе. Также невозможно изменить принципы работы криптовалюты, за счет чего гарантируется высокая безопасность. Поскольку ежедневно количество биткоинов, которые можно добыть, уменьшается, его ценность стабильно увеличивается.

Также bitcoin является довольно сложной валютой для использования в качестве основы для каких-либо проектов. Это связано с тем, что данную крипту можно только отправлять и хранить. Для сравнения, криптовалюту Etherium можно использовать в разных направлениях: создавать разные токены, создавать NFT и интегрировать ее в различные игры.

Из-за популярности в некоторых странах биткоин признан официальным платежным средством, например, в Сальвадоре. На территории данной страны во многих местах данная крипта принимается наряду с другими валютами. Туристы могут оплатить заказ в кафе или купить вещи в магазине.

Преимущества биткоина

У Биткоина можно выделить следующие преимущества:

Безопасность и анонимность. Несмотря на то, что любой пользователь может просмотреть информацию о совершенных операциях на определенном кошельке, нельзя установить личность владельца ни при каких условиях. Также отсутствует вероятность того, что злоумышленники смогут украсть крипту со счета. Единственный способ мошенникам получить биткоины - это обманом узнать у владельца данные от учетной записи на электронном кошельке или украсть физический носитель, где хранится крипта. Открытый код. Структура и принцип работы крипты находятся в открытом доступе. Это позволяет энтузиастам создавать собственные аналоги валют и совершенствовать их алгоритмы. Простота инвестиций и низкий порог входа. Чтобы инвестировать в данную крипту, не требуется покупать одну единицу. Можно приобрести даже одну сатоши и хранить ее на балансе. Высокая популярность. Из-за высокой капитализации гарантированно не возникнет проблем с покупкой и продажей биткоина. Существует большое количество бирж и прочих площадок, с помощью которых можно совершать финансовые операция с криптовалютой.

Благодаря данным преимуществам любой желающий может майнить или покупать биткоины не переживая, что кто-то сможет их украсть. Также крипта является надежной в плане инвестиций, поскольку на дистанции курс регулярно идет вверх.

Недостатки биткоина

Помимо преимуществ, bitcoin обладает рядом недостатков:

Медленная скорость майнинга и осуществления финансовых операций. Даже на современном мощном ПК биткоин добывается довольно медленно, чтобы за короткий период можно было накопить большую сумму. Как правило, для ощутимого дохода потребуется использовать несколько компьютеров или специальные фермы. Также в большинстве случаев финансовые операции с биткоином не выполняются мгновенно. из-за этого довольно трудно использовать bitcoin в качестве полноценной замены фиатным деньгам. Нет эмитента. Рынок биткоина нерегулируемый, поэтому с участием криптовалюты могут совершаться самые разные финансовые операции, например, оплачиваться нелегальные и запрещенные законодательством товары. Резкие изменения курса. Из-за нерегулируемого рынка курс биткоина может сильно меняться под воздействием многих факторов. Это усложняет прогнозирование и поиск подходящего момента для инвестиций.

В основном, эти моменты являются недостатками для тех людей, которые хотят инвестировать и зарабатывать крупные суммы на криптовалюте. Однако если человек просто хочет в долгую хранить денежные средства или иметь небольшой пассивный доход, он данные минусы может и вовсе не заметить.

Виды биткоин-кошельков

В современном мире существует несколько видов кошельков для хранения криптовалюты. Также к большинству из них прилагается специальный ключ, без которого невозможно получить доступ к хранящимся на нем средствам. Данный шифр следует хранить в безопасном месте, куда нет доступа третьим лицам. Кто-то записывает его на лист бумаги и убирает в сейф, а другие хранят в запароленном файле на ПК.

Существуют следующие виды биткоин-кошельков:

счета для персональных компьютеров;

кошельки для мобильных устройств;

аппаратные с использованием специального софта;

онлайн кошельки на различных сервисах и биржах;

бумажные кошельки или другие, представленные в физическом виде (например, большинство таких кошельков представляют собой обычный лист бумаги, на котором записан шифр, а сами средства хранятся на каком-нибудь электронном устройстве).

Если раньше крипта хранилась на флешках или на различном софте, для овладения которым требовалось ломать голову и действительно разбираться, то сейчас существует множество сервисов и программ, позволяющих лишь парой нажатий кнопок хранить и переводить биткоины. Данные программы поддерживаются различными мобильными и компьютерными операционными системами. Также в интернете для каждой имеются подробные гайды, позволяющие разобраться в них максимально быстро.

Лучшие Bitcoin-кошельки

При желании создать bitcoin-кошелек человек столкнется с большим разнообразием выбора. Одних только бирж и интернет-сервисов накопится на несколько десятков, и выбрать среди них подходящий, особенно неопытному пользователю, будет непросто. Каждый кошелек имеет уникальные особенности, также некоторые поддерживают несколько платформ, имеют версии для ПК и мобильных.

Чтобы упростить себе выбор, следует сразу определиться с платформами, которые планируется использовать, а также прикинуть примерную сумму, которая будет храниться на кошельке.

Самыми безопасными считаются настольные кошельки. Они представляют из себя программное обеспечение для ПК. Таким образом, все средства будут храниться только на этом компьютере. Это очень надежно, но осуществлять финансовые операции можно будет только за данным ПК. Настольные кошельки делятся на тонкие и толстые. Первые можно устанавливать на любые компьютеры, вне зависимости от их мощности, и для совершения операций потребуется использовать другие сервисы и программы. Толстые кошельки скачивают и хранят на компьютере весь блокчейн и данные о совершаемых операциях. Как правило, они занимают много места и требуют высокой мощности ПК.

Среди наиболее популярных кошельков можно выделить:

Bitcoin Core;

Mycelium;

Electrum;

Copay;

Armory;

Multibit.

Вкратце рассмотрим особенности каждого кошелька:

Bitcoin Core. Является первым официальным софтом для хранения криптовалюты и создан изобретателями биткоина. Помимо совершения переводов программа способна создавать биткоин-адреса. Для работы Bitcoin Core требуется мощный ПК, поскольку программа потребляет много ресурсов. Armory. Содержит в себе весь функционал Bitcoin Core, однако способен совершать операции без подключения к интернету. Multibit. Кошелек совместим с Windows, Mac OS и Linux, обладает русским интерфейсом. Преимущество программы в том, что пользователь может добавить в него сразу несколько кошельков и одновременно совершать операции с ними. Multibit относится к тонким. Electrum. Считается самым популярным и удобным тонким кошельком. У него отличная система безопасности. Более того, пользователь может восстановить доступ к кошельку в случае потери ключа. Для этого потребуется ввести ключевую фразу из 12-ти слов, которая составляется на этапе установки. Copay. Данный кошелек также позволяет создавать резервные копии счетов. Mycelium. Является одним из популярных биткоин-кошельков для мобильных платформ. Mycelium не требует установки блокчейна, что существенно экономит место на девайсе. Также приложение обладает высокой скоростью работы, что позволяет быстро совершать операции. В качестве дополнительных опций можно выделить: сканирование QR-кодов, создание резервных копий, подробная история переводов.

Также можно выделить несколько онлайн-кошельков:

Blockchain. Является самым популярным сервисом онлайн-кошельков. Общая база пользователей превышает 2 млн человек. Coinbase. Позволяет пользователям не только хранить средства, но и напрямую покупать и продавать крипту. BitGo. Для осуществления операций клиентам требуется указать два ключа, что существенно увеличивает уровень безопасности. Coinkite. В качестве дополнительного функционала позволяет пополнять криптой баланс мобильного телефона, отправлять средства через SMS и e-mail.

Среди аппаратных кошельков, позволяющих хранить крипту на флешке, можно отметить:

Ledger Nano;

Trezor;

KeepKey;

DigitalBitbox.

Аппаратные кошельки не обладают каким-либо дополнительным функционалом и просто позволяют держать валюту на физическом устройстве.

Как выбрать подходящий кошелек

Основная задача биткоин-кошелька - это хранение данных. Поэтому следует выбрать максимально безопасный вариант. Однако также потребуется учитывать, какая сумма будет лежать на нем, а также как часто потребуется совершать финансовые операции.

В качестве дополнительных параметров, на которые следует опираться при выборе кошелька, можно выделить:

Контроль транзакций. Разные платформы предоставляют индивидуальные способы подтверждения операций. Прозрачность кода. От доступности кода зависит уровень безопасности кошелька. Например, если все данные зашифрованы и хранятся на выделенных серверах, получить доступ к средствам будет практически невозможно, в отличии от ситуации, когда код является открытым. Проверка авторизации. Данный параметр тоже влияет на уровень безопасности. Анонимность. Не все кошельки способны гарантировать полную анонимность пользователя.

Перед регистрацией требуется изучить все подходящие варианты.

С какими проблемами можно столкнуться

Среди проблем, с которыми могут столкнуться пользователи, можно выделить следующие:

у выбранной площадки оказалась слабая система безопасности;

смена пароля не может гарантировать безопасность, поскольку зная старый, злоумышленники могут сделать бекап и получить доступ к средствам;

в теории, человека, сделавшего транзакцию, можно отследить по IP-адресу;

некоторые интернет-кошельки регулярно подвергаются хакерским атакам;

в работе системы могут возникать сбои.

Также важно отметить, что на территории РФ в ноябре 2023-го года приняли закон о запрете использовании цифровых финансовых активов в качестве средства платежа. Это означает, что владельцы крипты не могут оплачивать ею товары и услуги на территории государства. Однако запрета на хранение и передачу биткоинов на данный момент нет.

Безопасность

За безопасностью биткоин-кошелька следует следить очень внимательно, ведь если мошенники спишут с него средства, вернуть их будет невозможно.

Существует несколько вариантов усилить меры предосторожности:

необходимо придумать для кошелька сложный и большой пароль, состоящий из самых разных типов символов;

пароль нужно хранить в месте, куда нет доступа у третьих лиц;

с помощью специальных сервисов можно зашифровать кошелек, чтобы злоумышленники не могли установить точные значения счета;

не следует хранить всю крипту на одном сервисе, особенно, если речь идет про онлайн площадку, лучше раскидать ее на несколько кошельков;

обязательно следует создать резервную копию кошелька, чтобы быстро восстановить данные в случае возникновения сбоя системы или поломки устройства;

основную часть средств необходимо хранить на кошельке, не подключенном к сети, тогда никто точно не сможет получить к нему доступ.

Следуя данным правилам человек сведет к минимуму вероятность того, что кто-то сможет украсть биткоины с его кошелька.

Как обменять или продать Bitcoin

Помимо хранения биткоина многие владельцы также совершают регулярные финансовые операции. Они покупают, продают крипту и оплачивают ею различные сделки.

Покупать и продавать биткоин можно следующими способами:

Использование криптобиржи. Необходимо создать аккаунт на криптобирже и подтвердить его, после чего клиент сможет покупать, хранить и продавать биткоины на своем аккаунте. Обменники. Многие обменники работают с криптой. Осуществление сделки происходит по тому же принципу, что и обмен денежных валют. Прямая сделка. Человек может напрямую договориться с кем-то, кто хочет купить или продать биткоин. Тогда детали сделки будут проходить по заранее оговоренному плану.

Также не стоит забывать, что электронные площадки могут взимать комиссию за осуществление операций. Поэтому перед заключением сделки следует точно ее подсчитать.

Нужно ли майнить биткоин в 2024-ом?

Заниматься майнингом биткоина в 2024-ом году определенно стоит. За последнее время курс крипты медленно, но уверенно идет вверх, поэтому на дистанции это позволит не только хранить свои средства в безопасном формате, но и немного заработать.

Также следует следить за новостями из мира криптовалюты, чтобы суметь спрогнозировать дальнейшее развитие и актуальность этого формата электронных денег. Например, в конце 2023-го года в США будут рассматриваться иски, поданные местным регулятором на крупные криптобиржи. Суть иска заключается в том, что регулятор считает хранящиеся средства на данных сервисах незарегистрированными ценными бумагами. И решение суда может существенно повлиять на курс, причем в любую сторону.

Биткоин за последнее десятилетие стал одной из самых популярных криптовалют, позволяющих безопасно хранить свои денежные средства и совершать анонимные финансовые операции. Крипта обладает низким порогом входа, и при желании каждый способен инвестировать и майнить биткоин.