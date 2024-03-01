Webmoney - крупнейшая электронная система, которой пользуются люди по всему миру. Являясь одним из первопроходцев в сфере интернет-кошельков на территории Российской Федерации и стран СНГ, сервис до сих пор активно развивается и радует клиентов новыми возможностями.

Как пользоваться Webmoney, какими преимуществами обладает эта платформа и какой предлагает функционал, что из себя представляет мобильное приложение - подробнее разберем в данной статье.

Что такое Webmoney?

Компания Webmoney Transfer зарегистрирована в 1998-ом году на территории России. Уже на протяжении 25 лет сервис предоставляет услуги по хранению и передаче расчетных единиц, имеющих привязку к определенным валютам и золоту. Для упрощения понимания, расчетные единицы чаще всего называют “электронными деньгами”.

Хранение денежных средств и осуществление операций происходит с помощью кошельков (e-Wallet). Пользователи могут зарегистрировать виртуальные и пластиковые карты.

В Webmoney имеются дополнительные возможности, такие как: оплата счетов, покупок, услуг, а также возможность оформить кредит.

В 2022-ом году количество зарегистрированных аккаунтов превысило 45 миллионов.

Начало работы в системе Webmoney

Перед тем, как создавать аккаунт в Webmoney, следует разобраться в особенностях работы системы и основных понятиях. Так новичку будет гораздо проще освоиться и приступить к полноценному использованию сервиса.

Работа с Webmoney начинается с регистрации аккаунта. Процедура является довольно простой: нужно заполнить информационные поля, согласиться с правилами системы и подтвердить создание учетной записи. Сразу после регистрации аккаунту присваивается WMID - уникальный набор цифр.

Пользователь может хранить денежные средства в разных валютах, на отдельных кошельках. Все они привязаны к аккаунту. Процедуры с кошельками можно осуществлять в личном кабинете профиля или в приложении Webmoney Keeper, логин в которое осуществляется с помощью WMID.

Каждый кошелек Webmoney имеет уникальный идентификатор, представляющий собой набор цифр и латинской буквы, стоящей в самой начале. Она обозначает используемый тип валюты.

При осуществлении финансовых транзакций на сторонних ресурсах, например, при оплате покупки в интернет-магазине, потребуется указать номер кошелька, с которого будут списываться средства. Скопировать его можно в Webmoney Keeper или в личном кабинете на сайте системы. В обоих случаях потребуется перейти в раздел с кошельками.

Регистрация по номеру телефона

Система Webmoney поддерживает регистрацию с помощью разных способов. Самым оптимальным считается по номеру телефона.

Для того, чтобы создать учетную запись и WMID, нужно воспользоваться следующими шагами:

Зайти на сайт Webmoney.

Кликнуть по кнопке “Регистрация”.

Выбрать поле с номером телефона и ввести цифры.

Выбрать поле с номером телефона и ввести цифры. В окне подтверждения ввести капчу.

Дождаться, когда на указанный номер придет код подтверждения, ввести его в соответствующем поле на сайте.

В следующем окне ввести пароль и согласиться на обработку персональных данных.

После выполнения данных шагов человек сможет зайти в личный кабинет на сайте Webmoney, используя номер телефона и пароль. Также в личном кабинете, под номером телефона, находится WMID.

Если ранее на указанный номер телефона уже был зарегистрирован аккаунт, то вместо предложения ввести пароль система выведет на экран соответствующее уведомление. Там будет указан WMID, привязанный к номеру.

Создание учетной записи через социальные сети

Регистрация в системе Webmoney с помощью аккаунта в социальных сетях требует от человека тех же действий, что и в случае с номером телефона. Единственное отличие: вместо мобильного нужно выбрать привязку к социальной сети. На данный момент создание учетной записи доступно через Вконтакте и Facebook.

Важно отметить, что аккаунт Webmoney может оказаться под угрозой, если профиль в социальных сетях будет взломан. Рекомендуется активировать на нем двухфакторную аутентификацию.

Верификация аккаунта

После того, как человек создаст учетную запись в Webmoney, он не сможет пользоваться всеми возможностями платформы. У него будут заблокированы переводы на другие кошельки и банковские карты, прием валют от других пользователей.

Чтобы снять ограничения и получить доступ ко всему функционалу Webmoney Keeper, требуется указать свои личные данные. Благодаря им администрация убедится, что аккаунтом пользуется реальный человек.

Для этого требуется:

Открыть раздел с кошельками (сразу после регистрации он будет пустым).

Нажать на кнопку “+”.

Создать рублевый счет и принять условия пользовательского соглашения.

Далее откроется окно с предложением оформить формальный аттестат. В соответствующих полях нужно ввести: ФИО, паспортные данные, адрес проживания/прописки, дату рождения.

После заполнения личных данных в разделе “Аккаунт” необходимо приложить сканы паспорта, СНИЛС и ИНН, а также загрузить собственную фотографию.

После отправки документов требуется дождаться проверки их администрацией. Если с указанными данными будет все в порядке, пользователь получит формальный аттестат.

Он сможет получать и совершать переводы на другие кошельки или банковские карты. Однако на аккаунте будет действовать ограничение на сумму в 15 тысяч рублей в месяц. Для увеличения ограничения потребуется получить аттестат следующего уровня.

Виды продуктов Webmoney

Система Webmoney устроена таким образом, что все услуги, предоставляемые пользователям, разделены на несколько продуктов:

Учетная запись Webmoney - аккаунт, где хранятся личные данные пользователя.

В кабинете профиля владелец может указать любую информацию, установить аватар. Здесь же осуществляются процедуры по верификации верификации и создаются кошельки.

Электронная/пластиковая карта Webmoney - позволяет владельцам расплачиваться с онлайн-покупками и совершать различные платежи. Она обладает низкими процентами по комиссии. Например, за пополнение счета взимается всего 1% от суммы депозита. Электронную карту поддерживают мобильные приложения многих сервисов доставок и интернет-магазинов. Есть возможность снятия наличных через терминал.

Кошелек Webmoney - именно его использует большинство пользователей системы для осуществления платежей и хранения средств. В отличие от оформления карты, создание кошелька осуществляется за пару кликов в профиле аккаунта. Пользователь может выбрать валюту и настроить другие параметры.

Кошельки обладают более надежными средствами защиты, в отличие от карт. Все операции осуществляются после ввода кода подтверждения. Также отправку денег можно защитить протекцией, без которой получатель не сможет зачислить их к себе на счет. Пользователь может переводить средства между кошельками, перегоняя в нужную валюту и обменивая их по актуальному курсу.

Пользователю следует решить, как именно он будет пользоваться Webmoney. Кошельки отлично подходят для хранения средств, приема/отправки платежей на счета и другие системы. Карты выгодны для оплаты покупок. Желательно не создавать лишних счетов и продуктов.

Например, если человек прекрасно понимает, что ему не потребуется долларовый кошелек, то и не стоит его регистрировать. Несколько электронных карт/кошельков, которые не используются, будут только загромождать, аккаунт отвлекать от регулярно используемых счетов.

Оформление электронной карты Webmoney

Чтобы подать заявку на оформление электронной карты пользователь должен иметь формальный аттестат и заплатить сервисный сбор в размере 50 рублей. Требуется открыть приложение Webmoney Keeper, перейти в раздел “Карты”. В нем необходимо заполнить форму на создание электронной карты, в которой выбирается ее вид и заполняются прочие данные.

Если пользователь все сделает правильно, то практически сразу ему станет доступна электронная карта. Можно пополнить ее счет прямо с кошелька Webmoney и приступать к покупкам.

Аттестаты в системе Webmoney

Каждый аккаунт в системе Webmoney имеет свой уровень, который здесь называется “аттестатом”. От него зависят лимиты на операции и доступ к определенным возможностям.

Аттестат псевдонима. Присваивается аккаунту сразу после регистрации, считается начальным уровнем. С ним пользователь может отправлять небольшие суммы на другие WM-кошельки и совершать покупки.

Формальный аттестат. Второй уровень, при котором пользователь может получать средства на свои счета, переводить их, а также отправлять деньги на банковские карты или другими системами переводов. Способ получения формального аттестата при регистрации описывался выше. Также можно подать на него заявку в личном кабинете, заполнив необходимые данные и приложив сканы документов.

Начальный аттестат. Для получения третьего уровня потребуется лично встретиться с представителями Центра Аттестации Вебмани. Также получить начальный аттестат можно удаленно, отправив заявку в профиле и приложив специальное видео-ID. Начальный аттестат существенно увеличивает лимиты на операции и практически полностью снимает ограничение на разные операции.

В Webmoney существует еще два аттестата: персональный и аттестат продавца. Первый снимает ограничение на хранение денежных средств на долларовом кошельке, а со вторым пользователь в принципе может хранить любые суммы во всех валютах.

Однако лишь малый процент пользователей подает на них заявки. Если человек не собирается переводить и хранить крупные средства на кошельках, то ему вполне подойдет и формальный аттестат.

Виды кошельков Webmoney и управление ими

Система Webmoney позволяет хранить денежные средства в большом количестве валют. Под каждую требуется создать отдельный кошелек, после чего пользователь может пополнять его или отправлять денежные средства в соответствии с лимитами своего аттестата.

Список кошельков Webmoney регулярно обновляется. Например, из-за большой популярности криптовалют в системе стали доступны операции с Bitcoin, Litecoin и Bitcoin Cash. На данный момент существует 13 разных типов кошельков.

Каждая валюта имеет свой идентификатор, благодаря которому легко понять, какие денежные средства имеются в виду. Он состоит из трех букв: первые две - “WM”, затем идет обозначение страны/валюты.

Например :

WMP - рубли (ранее их обозначением было WMR);

WMZ - доллары;

WME - евро.

Помимо совершения операций с валютами и криптой пользователь также может осуществлять разные транзакции с золотом. Для этого нужно создать кошелек WMG.

Для управления WM-кошельками следует использовать приложение Webmoney Keeper. Оно обладает простым интерфейсом, а также позволяет в несколько нажатий осуществлять самые разные операции со средствами.

Также Keeper обладает удобной системой уведомлений, которые тут же ставят пользователя в известность относительно поступления новых средств. Существует несколько версий приложения Webmoney Keeper, рассмотрим каждую из них.

Webmoney Keeper Mini

Также эта версия приложения может называться Webmoney Keeper Standard. Содержит упрощенный алгоритм логина в учетную запись. От пользователя требуется указать лишь логин и пароль. Keeper Mini содержит функционал, позволяющий осуществлять переводы и оплачивать покупки. Существуют версии для ПК и смартфонов на Android и iOS.

Webmoney Keeper Classic

Предоставляет тот же набор функций, что и Keeper Mini, но обладает повышенной защитой учетной записи. Для того, чтобы залогиниться в личный кабинет, требуется приложить специальный файл ключей. Такой уровень безопасности гарантирует, что никто кроме обладателя файла не сможет войти в профиль и получить доступ к кошелькам.

Webmoney Keeper Light

Представляет собой расширение для браузера. Оно идеально подходит для тех, кто не хочет устанавливать на ПК или смартфон дополнительные программы. Логин в систему осуществляется с помощью файла ключей или по коду подтверждения по СМС.

Webmoney Keeper для соц. сетей

В Facebook и Вконтакте есть приложение Webmoney, поэтому человек может пользоваться сервисом прямо в аккаунте социальной сети. Для логина в личный кабинет доступно три способа авторизации.

Webmoney Keeper Mobile

Мобильное приложение, которое содержит в себе все функции, что и аналог на ПК. Загрузить его можно с официального сайта Webmoney или в мобильных магазинах Android и Apple.

Пополнение кошелька Webmoney

В системе предусмотрено несколько способов пополнения кошельков Webmoney. Достаточно лишь выбрать наиболее подходящий.

Кошельки WMP, WMZ и WME можно пополнить через:

специальные терминалы, их расположение в городе можно посмотреть с помощью интернет-карт;

банковские переводы;

банковские карты;

почтовый перевод через любую платежную систему;

отправка средств через интернет-банкинг;

со счета мобильного телефона;

с помощью кошельков Yoomoney и PayPal.

Также в интернете существует большое количество обменников, позволяющих осуществить переводы с денежных систем, которые не поддерживаются Webmoney. Алгоритм их использования довольно прост: клиент выбирает свою платежную систему, например, Qiwi, и сумму. Затем он отправляет на указанный qiwi-кошелек нужное количество средств, и после их поступления сервис со своего кошелька Webmoney отправляет деньги на счет получателя.

Вывод средств с кошелька Webmoney

Многие пользователи используют кошельки Webmoney в качестве зарплатных счетов. И после получения денег у них может появиться необходимость вывести их.

Снять средства со счета Webmoney можно следующими способами:

банковским переводом в указанное отделение;

с помощью интернет-банкинга;

переводом на банковскую карту MasterCard и Visa;

при помощи поддерживаемых электронных кошельков;

почтовым переводом.

За осуществление операции по выводу средств взимается комиссия, размер которой зависит от выбранного способа. Перед отправкой денег нужно убедиться, что их хватит для покрытия комиссии.

От выбранного способа вывода зависит, как скоро денежные средства поступят на счет. Например, на электронный кошелек они могут прийти мгновенно, а банковский перевод может идти несколько дней.

Комиссия за транзакции

В системе Webmoney действует комиссия на транзакции в размере 0,8%. Поэтому при отправке средств другому пользователю придется заплатить сверх нужной суммы. Также в системе действует лимит на максимальную комиссию. Для рублевого кошелька она составляет 1500р.

Тарифы на ввод/вывод средств

За ввод/вывод денежных средств с WM-кошельков также взимаются комиссии, но их величина зависит от используемого метода.

При использовании почтового перевода для ввода/вывода средств требуется заплатить 0,5% комиссии от размера транзакции. Также почта может взимать собственную комиссию.

При использовании банковского перевода для пополнения кошелька Webmoney комиссия составит 0,2%. Также некоторые банки могут устанавливать свои значения.

При отправке средств с банковских карт Visa и MasterCard взимается сервисный сбор, если сумма меньше 2700р. При превышении этого значения требуется уплатить комиссию в 1,8% от суммы.

При вводе/выводе средств через интернет-банкинг комиссия устанавливается в индивидуальном порядке и зависит от размера транзакции.

При пополнении счета с мобильного телефона взимается комиссия 11,6% от суммы, а также списывается 10р за операцию.

При осуществлении ввода/вывода средств на кошельки Webmoney с помощью других сервисов взимается комиссия от 1% до 8%.

Перед осуществлением транзакции пользователю следует ознакомиться с деталями процедуры и взимаемыми комиссиями. Возможно, существуют более простые и выгодные способы ввести/вывести денежные средства.

Комиссия на кредиты

В системе Webmoney участники могут предоставлять кредиты другим пользователям. В этом случае, они платят 0,1% от суммы займа.

Где можно использовать WM-кошелек

Денежные средства на WM-кошельках можно потратить следующими способами:

Оплата покупок в интернет-магазинах. При этом, большинство сервисов не берут дополнительную комиссию, и клиенту потребуется лишь заплатить 0,8% за транзакцию.

Отправить деньги на другой кошелек Webmoney. Это может послужить хорошей альтернативой банковским переводам, если получатель живет в другой стране.

Обналичивание средств через банкомат. В большинстве случаев не взимается комиссия.

Оплата услуг и товаров на разных сервисах, где поддерживается оплата кошельками WM.

Также сервис Webmoney непрерывно работает над тем, чтобы увеличивать список возможностей для своих клиентов.

Как пополнить кошелек Webmoney с помощью мобильного телефона

Перед осуществлением процедуры нужно убедиться, что номер мобильного телефона привязан к аккаунту Webmoney.

Затем нужно выполнить следующие шаги : Открыть Webmoney Keeper. Кликнуть “+”. Нажать на опцию “Пополнить” в открывшемся меню. Кликнуть по варианту “Оплата с мобильного счета”. В соответствующих полях указать сумму транзакции и тип “e-wallet”. Дождаться смс-кода и ввести его в приложении. После осуществления этих действий средства поступят на кошелек в кратчайшие сроки.

Как внести средства на WM-кошелек другими способами

Чтобы пополнить WM-кошелек через определенную денежную систему, требуется зайти на ее сайт или в приложение и перейти в раздел “переводы”.

Там нужно выбрать Webmoney и заполнить все обязательные поля. Содержимое полей, комиссия и сроки осуществления транзакции зависят от особенностей выбранной платежной платформы.

Удаление WM-кошелька

Полностью стереть WM-кошелек нельзя. Однако его можно отправить в архив.

Для этого требуется :

войти в профиль на сайте или в приложении;

открыть раздел с кошельками;

кликнуть по кошельку правой кнопкой мыши;

нажать на опцию “перенести в архив”.

После этого кошелек будет скрыт.