Примерно два года назад в интернете начала работу новая платежная система Piastrix. Она пока не способна соперничать с такими гигантами ниши, как Webmoney, Qiwi и Yoomoney. Но уже понятно, что у Пиастрикс есть все шансы, чтобы через несколько лет встать с ними в один ряд. В данной статье разберем, в чем заключаются преимущества, недостатки данной платежной системы. Также расскажем обо всех особенностях ее использования.

Что такое Piastrix

Piastrix - это платежная система, позволяющая клиентам совершать финансовые операции и хранить средства на индивидуальном интернет-кошельке. С ее помощью можно оплачивать товары, отправлять средства пользователям и совершать переводы в другие страны. Появилась она лишь два года назад, в 2021-ом, поэтому пока нет информации о ее владельцах и истории создания. Лишь известно, что главный офис организации находится в Варшаве.

Система очень проста в использовании, чем привлекает все новых пользователей. Даже если человек ни разу до этого не пользовался интернет-кошельками, он без проблем разберется во всех особенностях, и уже через несколько минут сможет приступить к осуществлению финансовых операций.

Как зарегистрироваться в Piastrix

Работа с сервисом начинается с регистрации аккаунта и создания кошелька. На создание учетной записи уходит несколько минут.

Чтобы зарегистрировать аккаунт, требуется выполнить следующие шаги:

Открыть сайт платежной системы: https://piastrix.com/. Нажать н кнопку “Регистрация”. В открывшейся форме вводим e-mail и пароль, которые будут использоваться во время логина, а также принимаем пользовательское соглашение. Нажимаем “Продолжить”. После этого у будущего пользователя откроется окно, где потребуется ввести проверочный код, который будет отправлен на указанный e-mail. Открываем почтовый ящик, кликаем на полученное письмо и копируем код. Его вводим в соответствующее окно и нажимаем на кнопку подтверждения, тем самым завершая процедуру регистрации. Также можно не вводить код, а перейти по ссылке, указанной в письме.

На этом создание учетной записи будет завершено. Пользователь сможет войти в платежную систему, используя почтовый адрес в качестве логина. Для этого необходимо открыть любую страницу сайта и кликнуть на кнопку “Вход”, расположенную в правом верхнем углу.

Верификация аккаунта

После завершения регистрации пользователю будут доступны базовые возможности платежной системы. Однако для получения доступа к полному функционалу требуется пройти верификацию аккаунта, тем самым подтвердив свою личность. После этой процедуры клиент сможет совершать финансовые операции без каких-либо лимитов, а также получит возможность выводить денежные средства с кошелька всеми доступными способами.

Процедура верификации не занимает много времени, а проверка аккаунта после ее завершения осуществляется в течение трех рабочих дней.

Для прохождения верификации необходимо выполнить следующие шаги:

Нажать на меню профиля и выбрать раздел “Центр верификации”. Также перейти в него можно и другим, более простым способом. По-умолчанию, у неверефицированных аккаунтов на главной странице профиля по центру размещается характерное уведомление с предложением выполнить процедуру верификации. И в нем имеется гиперссылка, также ведущая на нужный раздел. После перехода в центр верификации перед пользователем откроется форма для заполнения. В ней нужно указать страну, а также выбрать документ, который будет использоваться для подтверждения личности: паспорт, водительские права или удостоверение личности. Необходимо отсканировать или сфотографировать документ и загрузить его в соответствующую форму. После загрузки документа требуется заполнить другие данные: ФИО, дату рождения, адрес прописки и т.д. Когда все данные заполнены, нужно нажать на кнопку подтверждения, тем самым отправив заявку на верификацию.

В течение трех рабочих дней специалисты Piastrix проверять правильность предоставленной информации и верифицируют аккаунт. Если же пользователь предоставил неверные данные, ему придет уведомление об отказе с указанием на ошибки. Чтобы существенно повысить шансы на прохождение верификации с первого раза, нужно сделать качественные фотографии документов, чтобы все надписи были хорошо видны.

Также в системе имеется процедура упрощенной верификации. При ее прохождении не требуется указывать все необходимые данные, а сделать это лишь частично. Но важно понимать, что в этом случае у пользователя на аккаунте останутся ограничения на суммы финансовых операций, однако они будут увеличены. Это позволит отправлять и получать большее количество средств.

Личный кабинет Piastrix

Любые действия в платежной системы начинаются с открытия личного кабинета. Пользователь попадает в него сразу после логина.

У личного кабинета есть три основных секции, которые размещены на главной странице:

Мой баланс. Показывает, сколько средств хранится на аккаунте, причем они разбиты на валюты. Фактически, в разделе присутствует четыре кошелька: рублевый, долларовый, в евро и тенге. Также рядом с каждым располагается кнопка “Пополнить“, что позволяет внести денежные средства в необходимой валюте. Счета к оплате. Здесь расположены уведомления о необходимости совершения платежей. Их могут отправлять другие пользователи Piastrix, магазины и различные сервисы. Эта секция упрощает оплату услуг и товаров. Последние транзакции. В этом разделе указаны все финансовые операции с кошельком, совершенные за последнее время.

В левой части экрана располагается меню, позволяющее переходить по другим разделам.

Кошелек Piastrix

Интернет-кошелек Пиастрикс поддерживает четыре валюты: рубли, доллары, евро, тенге. Пользователь может хранить средства в любой удобной для него валюте, а также совершать необходимые операции. Средства легко конвертируются по актуальному курсу, что упрощает осуществление платежей в другие страны.

Как посмотреть номер кошелька

У неопытных пользователей, которые не сталкивались с платежными системами ранее, могут возникнуть трудности с тем, как посмотреть номер собственного кошелька. Его требуется указывать при совершении любых операций, поэтому каждый клиент Piastrix должен знать, где он указан.

Чтобы посмотреть номер кошелька, нужно перейти в личный кабинет. В правом верхнем углу будут расположены аватарка, e-mail адрес и кошелек из 12-ти цифр. Для удобства, рядом с кошельком находится кнопка копирования.

Пополнение кошелька Piastrix

Пополнение кошельков осуществляется в соответствующем разделе. Для внесения средств необходимо заполнить форму. В ней клиент выбирает платежную систему, указывает сумму и валюту. Сервис также автоматически конвертирует средства по курсу и подсчитает комиссию. Важно отметить, что на момент пополнения некоторые сервисы и способы могут быть недоступны. Тогда система разместит соответствующее уведомление.

В случае отсутствия верификации на аккаунте будут наложены ограничения на пополнение. Например, на долларовый кошелек можно вносить до 50$ ежедневно и до 250$ в месяц. Что касается рублевого счета, то на него действует ежемесячное ограничение в 30 тысяч. После прохождения верификации лимит будет увеличен до определенного значения, который определят сотрудники сервиса.

Сервис регулярно добавляет новые системы пополнения.

На данный момент пользователи Piastrix могут вносить средства с помощью следующих способов:

крипто-кошельки: BTC, ETH, USDT;

AdvCash;

Perfect Money;

банковские карты (на данный момент способ недоступен).

С помощью данных сервисов можно пополнить кошельки Пиастрикс напрямую, на сайте платежной системы. Однако пользователи способны воспользоваться и другими методами, например, Qiwi, Webmoney, Yoomoney и т.д. Но для этого потребуется прибегнуть к сторонним сервисам, например, https://www.bestchange.ru/.

После совершения транзакции средства поступят на кошелек Piastrix через определенный период времени. Оно зависит от выбранного способа и особенностей платежных систем. Но в большинстве случаев деньги приходят моментально.

Во время пополнения баланса Piastrix не берет комиссию. Однако ее могут взимать сервисы и платежные системы, из которых переводятся средства. Обычно она составляет не более 3%.

Вывод средств

Клиент не сможет вывести средства из платежной системы, пока не пройдет процедуру верификации. Отправка денег осуществляется в разделе “Перевести”.

Пользователю для перевода требуется заполнить форму и указать следующую информацию:

платежная система и кошелек, на которую будут отправляться деньги;

сумма списания - количество средств, которые будут списаны со счета Пиастрикс;

сумма получения - значение, которое поступит на указанный счет;

к оплате - итоговая сумма к оплате.

После того, как пользователь заполнит форму и подтвердит процедуру, денежные средства будут списаны с интернет-кошелька. А на указанный счет они будут зачислены после того, как система, куда должны поступить средства, обработает платеж. В большинстве случаев, переводы осуществляются моментально или в течение нескольких минут.

Лимиты и комиссии

Система Piastrix примечательна тем, что не имеет большого количества лимитов. Например, в отличие от Webmoney, у которой имеется проработанная система уровней учетных записей и аттестатов с индивидуальными ограничениями.

В Пиастрикс существует лишь ограничение на пополнение платежей и переводов для пользователей, не прошедших верификацию. Если аккаунт клиента верифицирован, то какие-либо ограничения отсутствуют, если только система не наложит их в индивидуальном порядке.

Что касается комиссий, то при переводе на другой кошелек Пиастрикс они отсутствуют. При отправке в другие системы они зависят от выбранного способа.

Удаление кошелька

При определенных обстоятельствах пользователю может потребоваться удаление кошелька и учетной записи. Некоторые платежные системы в принципе не предоставляют такую возможность своим клиентам. Однако Piastrix позволяет пользователям при необходимости удалить кошелек.

Для этого требуется написать в техподдержку. В письме нужно указать причину удаления и попросить выполнить данную процедуру. После отправки письма сотрудники ознакомятся с заявкой и сотрут аккаунт.

После удаления учетной записи восстановить ее будет невозможно. Поэтому предварительно требуется вывести все средства и совершить необходимые операции, например, оплатить имеющиеся счета. Если в будущем человеку вновь потребуется воспользоваться сервисом Пиастрикс, то он будет вынужден зарегистрироваться заново.

Мобильное приложение Piastrix

Чтобы пользователи всегда имели доступ к интернет-кошельку и могли совершать операции не находясь у компьютера, сервис Пиастрикс выпустил мобильное приложение для iOS и Android. Загрузить его можно в Google Market или AppStore, оно является бесплатным.

Скачать приложение можно также с официального сайта сервиса.

Для этого требуется выполнить следующие шаги:

Открыть личный кабинет. Кликнуть на аватарку профиля и перейти в раздел “Приложение” из выпадающего меню. На открывшейся странице будет указана инструкция с гиперссылкой на скачивание версий для iOS и Android. После загрузки и установки на телефон потребуется привязать приложение с учетной записью Piastrix. Для этого требуется на странице с приложением нажать на кнопку “сгенерировать ключ” и ввести его в приложении. После этого оно будет связано с профилем. В качестве финального действия потребуется придумать и ввести пин-код, который будет использоваться при входе в приложение.

После этого клиент сможет зайти в мобильное приложение. В нем будет отображаться информация о балансе кошелька, история транзакций. Также будет доступен функционал сервиса: отправка денежных средств, пополнение и т.д.

Благодаря приложению человек в любой момент сможет пользоваться сервисом. А система нотификаций оперативно будет уведомлять о поступлении и списании денежных средств.

Служба поддержки

При возникновении вопросов по использованию сервиса можно посетить раздел FAQ, где подробно описаны разные ситуации, а также предоставлена полезная информация. Однако не всегда клиенты могут найти решение для своей проблемы. Тогда нужно обратиться в техническую поддержку.

Если у человека возникла проблема или вопрос по использованию сервиса, то нужно отправить письмо техподдержке, в котором будет изложена необходимая информация. Работники Piastrix ознакомятся с ней и пришлют ответ на указанный e-mail. Время ответа зависит от того, в какое время пользователь будет писать в поддержку. Например, если он сделает это ночью, то скорее всего придется ждать до утра.

Чтобы отправить письмо, нужно обратить внимание на специальный виджет в правом нижнем углу, выполненный в виде квадратной синей кнопки с размещенными на ней двумя облаками чата.

После нажатия виджет раскроется, и пользователь увидит две кнопки: с бумажным самолетом и с конвертом. Первая позволяет связаться с поддержкой через телеграм-бота, а вторая по почте. Требуется нажать на наиболее удобный способ, после чего написать письмо и отправить его. Техподдержка получит запрос через Telegram или по e-mail и начнет с ним работать.

Преимущества Piastrix

Платежная система Пиастрикс обладает рядом достоинств, которые привлекают новых пользователей.

К ним можно отнести:

сервис поддерживает русский язык и обладает максимально простым интерфейсом, который будет понятен даже начинающим пользователям;

деятельность платежной системы является полностью законной, что исключает вероятность мошенничества со стороны владельцев;

клиентам не обязательно верифицировать аккаунт, из-за чего сервис можно использовать сразу после регистрации;

отсутствие жестких лимитов и ограничений: имеющиеся лимиты будут заметны пользователям, только если те начнут использовать систему для совершения крупных платежей;

возможность хранить средства и совершать операции в разных валютах, что помогает пользоваться Пиастриксом на территории других стран;

поддержка двухфакторной аутентификации, возможность логина в аккаунт только с определенных IP, что снижает вероятность взлома аккаунта до минимума;

поддержка пополнения и отправки средств на многие платежные системы напрямую или через обменники;

отсутствие комиссии при совершении финансовых операций внутри системы;

система API, которая отлично подойдет для бизнесменов и предпринимателей, поскольку позволяет автоматически принимать и обрабатывать платежи на кошелек, когда клиенты совершают покупки;

с сервисом Piastrix работает большое количество интернет-магазинов и прочих сервисов, благодаря чему пользователи без проблем могут оплачивать товары и разные услуги.

Также следует отметить, что сервис регулярно обновляется, и владельцы стараются улучшать его. Например, в октябре 2023-го года появилась возможность совершать финансовые операции с банками Турции, Грузии, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана.

Недостатки Piastrix

К сожалению, ровно как и другие платежные системы, Пиастрикс не лишена недостатков. Однако владельцы сервиса стараются их устранять.

На данный момент пользователи интернет-кошелька могут наблюдать следующие минусы:

за недолгое время работы Пиастрикс еще не успела стать всемирно популярной системой, из-за чего ею пользуется не так много людей;

простой дизайн сайта, несомненно, позволяет начинающим пользователям быстрее разобраться в интерфейсе и функционале, но также у некоторых он способен вызывать недоверие;

несмотря на то, что лимиты не являются жесткими, они все-таки есть, что у некоторых пользователей вызывает определенные неудобства, и они вынуждены проходить процедуру верификации;

без подтвержденного аккаунта финансовые операции можно совершать только внутри системы.

Из недостатков видно, что половина из них относится только к пользователям, не имеющим верифицированной учетной записи.

Настройки профиля

Пользователь Piastrix способен всячески настраивать свою учетную запись, чтобы использование сервиса было максимально комфортным. Чтобы перейти в настройки, требуется кликнуть по аватарке в правом верхнем углу и нажать на “Профиль” в выпадающем меню.

Для удобства пользователя настройки профиля разбиты на следующие разделы:

Профиль. Здесь отображаются номер кошелька, e-mail и дата рождения клиента. Мои карты. Раздел с привязанными банковскими картами для упрощения проведения финансовых операций. На данный момент в России эта вкладка настроек недоступна. Безопасность. Тут клиенты могут поменять пароль от аккаунта и добавить IP-адреса, с которых можно заходить в учетную запись. Двухфакторная защита. Меню для подключения Google Authenticator. После активации данной функции человеку для логина в профиль потребуется ввести специальный код. Последний будет отправляться на почтовый адрес или телефон. Время и язык. Настройки часового пояса, языка интерфейса и рассылок: на данный момент доступны русский и английский. Приложение. Инструкция для загрузки приложения, которая описывалась выше.

Настройка профиля занимает лишь пару минут, после чего клиент может пользоваться сервисом с максимальным удобством.

Платежная система Piastrix на фоне большинства аналогов является очень молодым сервисом, которому еще только предстоит проделать большой путь, чтобы завоевать доверие клиентов по всему миру. Однако она уже успела обзавестись пользователями по всему миру, которые ежедневно с помощью нее осуществляют финансовые операции и за счет этого существенно упрощают свою жизнь. Также можно не сомневаться, что создатели Пиастрикс будут и дальше работать над своим детищем и всячески его развивать.