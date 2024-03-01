Условия кешбэк-бонуса в Starda

Кешбэк в казино Starda рассчитывается каждую пятницу, с 9:00 до 10:00 (UTC). Его могут получать пользователи, у которых за расчетный период сумма всех ставок превышает размер выигрышей минимум на 5000 рублей. Также сумма депозитов за все время должна быть больше, чем совокупный объем выплат.

Размер Cashback зависит от статуса аккаунта:

статус MID дает 5% кешбэка с вейджером x20;

статус HIGH дает 10% кешбэка с вейджером x10;

статус TOP дает 10% кешбэка с вейджером x5;

статус PRO дает 10% кешбэка с вейджером x3.

Cashback начисляется на бонусный аккаунт, после чего игрок должен отыграть вейджер. Сделать это необходимо в течение 72 часов, иначе средства сгорят. Отыгрыш кешбэка осуществляется в игровых автоматах категории “Слоты”, в зачет идут ставки только на реальные деньги.