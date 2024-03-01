Условия кешбэк-бонуса в Riobet

Для игроков, у которых статус Gold и Vip в онлайн казино Riobet предусмотрен кешбэк бонус, его размер: Gold – 7%, Vip – 10%. Для тех, у кого статус аккаунта ниже: Guest и Classic, такой бонус не предоставляется.

Зачисление бонуса cashback происходит 1 числа каждого календарного месяца. Первого числа Вы можете активировать свой кешбэк во вкладке подарки. Важно! Если на Вашем игровом счете более 10₽/1€/37₴/1$ (в зависимости от валюты), активировать его не получится (сделайте так чтобы на счете осталась сумма денег меньше указанной).

На бонус накладывается вейджер Х1, после отыгрыша деньги можно вывести на любую платежную систему, с которой Вы до этого делали депозиты в это казино.

Расчет кешбэка в казино Риобет происходит по формуле: ((ставки + отменные бонусы (если они были)) – (выигрыши + полученные бонусы + обмен CP)) * % кешбэка.

Обращаем Ваше внимание, что в Riobet Casino кешбэк не зависит от количества сделанных депозитов и количества проигранных денег, тут в расчет идет количество ставок, которые Вы сделали за последний месяц.

Расшифровка формулы кешбэк :