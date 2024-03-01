Условия кешбэк-бонуса в Ramenbet

Постоянные клиенты казино Ramenbet могут рассчитывать на регулярный кешбэк. Чтобы забрать его, необходимо, чтобы за последний расчетный период сумма ставок с аккаунта была больше, чем размер выигрышей. Также за все время гэмблер должен совершить депозитов на большую сумму, чем объем выплат. Cashback рассчитывается от размера проигрыша.

Если игроку начислили кешбэк, то для его активации необходимо сделать депозит. Размер пополнения зависит от статуса аккаунта, ровно как и процент возврата, а также вейджер отыгрыша.

Статус Novice

При начальном статусе гэмблер получает 10% кешбэка от проигрыша в слотах и других играх из раздела “Казино”. За игры с живыми дилерами клиент может вернуть 5%. Cashback начисляется на бонусный баланс. Чтобы перевести его на основной счет, требуется отыграть вейджер x6. Для активации бонуса необходимо совершить депозит, равный его сумме или больше. При данном статусе аккаунта поощрение начисляется раз в месяц.

Статус Regular

Условия для получения кешбэка ничем не отличаются от Novice. Но клиентам со статусам Regular потребуется отыграть вейджер x5.

Статус Bronze

Обладатели статуса Bronze получают 10% от проигрыша в слотах, а также 6% с игр с live-дилерами. Для активации поощрения необходимо совершить депозит на сумму не меньше, чем 50% от размера кешбэка. Для отыгрыша потребуется покрыть вейджер x4. Получать cashback можно раз в месяц.

Статус Silver

Клиенты с данным статусом получают 10% кешбэка от игр в слотах, от проигрыша с лайв-дилерами можно вернуть 7%. Для активации поощрения необходимо совершить депозит на сумму, равную минимум 50% от размера бонуса. Чтобы перевести Cashback на основной счет, требуется покрыть вейджер x3. Поощрение доступно раз в месяц.

Статус Gold

Обладатели данного статуса получают 11% кешбэка от проигрыша в слотах и других играх раздела “Казино”. От проигрыша в играх с живыми дилерами они могут вернуть 8%. Для перевода бонуса на основной баланс требуется отыграть вейджер x2. Для активации Cashback нужно совершить депозит, размер которого не меньше 25% от суммы. Получать кешбэк можно раз в две недели.

Статус Platinum

На данном статусе кешбэк в играх казино составляет 12%, от проигрыша у live-дилеров можно получить 9%. Чтобы перевести поощрение на основной баланс, нужно закрыть вейджер x1. Активация Cashback происходит после внесения депозита, размер которого не меньше 25% от суммы. Получать кешбэк можно раз в неделю.

Статус Ultimate

Обладатели этого статуса могут получать максимальный Cashback: 15% в слотах и 10% у live-дилеров. Активация бонуса происходит автоматически, депозит не требуется. Кешбэк сразу начисляется на основной баланс, отыгрывать вейджер не нужно. Получать поощрение можно раз в неделю.

Узнать размер накопленного кешбэка можно в личном кабинете. Для этого нужно перейти в профиль и открыть раздел “Баланс”.