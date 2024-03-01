В казино PinUp существует система кэшбека, благодаря которому клиенты могут вернуть часть потраченных средств в случае неудачной ставки. CashBack в данном казино выдается только за ставки Экспресс, причем процент возврата зависит от количества выбранных событий.

Чтобы получить минимальный процент от ставки обратно на свой счет, требуется выбрать минимум 4 события. Максимальный размер CashBack в казино PinUp составляет 55%. Для его получения клиент должен отметить от 20 событий. Минимальная ставка составляет 300, а коэффициент события, на которые распространяется кэшбек, равен 1,5 и выше.

Если Экспресс пользователя удовлетворяет всем условиям, то при осуществлении ставки в билете требуется выбрать опцию CashBack. Если ставка не сыграет, то пользователь получит соответствующий процент на счет сразу после ее закрытия.

В том случае, когда одно из событий Экспресса было отменено, или был осуществлен возврат, оно не учитывается при начислении CashBack. Например, если клиент сделал ставки на 9 событий, и за одно получил возврат, кэшбек будет рассчитываться на основе 8-ми оставшихся.

Важно отметить, что администрация казино PinUp по своему усмотрению может отменить действие бонуса или остановить его на любой временной период.

Таблица CashBack в казино PinUp

Количество событий в Экспрессе Процент кэшбека 4-5 5% 6-7 10% 8-9 15% 10-11 20% 12-13 25% 14-15 30% 16 35% 17 40% 18 45% 19 50% от 20 55%

Еженедельный Кэшбек

Размер бонуса: 5% - 10% (зависит от суммы проигрыша);

Частота: 7 дней;

Активация: самостоятельная;

Вейджер: x3;

Срок действия: 3 дня.

Клиенты казино Pin Up могут рассчитывать на еженедельный кэшбек. Каждый понедельник, начиная с полуночи, пользователи могут вернуть до 10% от чистого проигрыша за прошлую неделю.

Процент возврата зависит от суммы:

от 1000 - 5%;

от 5000 - 7%;

от 25 000 - 10%.

Максимальный множитель выигрыша, который можно получить за кэшбек, равен x10. Например, если клиент получил 300 кэшбека и выиграл во время спинов 4000, то на его аккаунт поступит только 3000.

Вейджер кешбека составляет х3, а отыграть его требуется в течение трех суток. Максимальный размер возможного кэшбека составляет 200 000. Таким образом, его размер перестает увеличиваться, если проигрыш превышает 2 000 000. Максимальная ставка, при которой засчитывается отыгрыш, равна 300.