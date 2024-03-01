Условия кешбэк-бонуса в Jozz

Все игроки Jozz Casino могут каждую неделю получать поощрительный кешбэк бонус. Он начисляется каждому игроку, который в течении недели остался в проигрыше.

Начисление кешбэка у Jozz Casino происходит в каждую субботу 01:00:00 UTC (по гринвичу), по МСК это будет 5 часов утра.

Время, за которое происходит расчет кешбэка в казино Jozz – 1 неделя (с субботы по пятницу).

Размер кешбэка в Jozz зависит от статуса :

New, Player – 5%;

Silver, Gold – 7%;

Vip – 10%.

Получить возврат средств могут только те игроки, кто в течении недели сделал депозитов не менее 15$, 15€, 1000 рублей. Если количество депозитов будет меньше, то кешбэк Вы не получите.

Формула расчета cashback в Jozz Casino: ((количество депозитов с субботы по пятницу) – (количество выводов за неделю + остаток денег на счете)) * (процент статуса игрока).

Начисление бонуса кешбэк производится реальными деньгами, никакого вейджера нет, так что деньги можно вывести сразу.

Для получения кешбэка в Jozz Casino потребуется его активировать в разделе бонусы. Если в течении 7 дней не произойдет активация, то он сгорит.