Казино Izzi
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Обзор казино Izzi

licence
Лицензия № 1668/JAZ
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты: доступно
Провайдеры
Провайдеры: 67
Платежных систем
Платежных систем: 20
Скорость выплат
Скорость выплат: 2 часа
Лимит
Лимит: от 4000$ до 15000$ в день
Оборот депозита
Оборот депозита: X3
Минимальный депозит
Минимальный депозит: 300₽ , 10$, 10€
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала
4,6
Приветственный бонус
+300% + 500FS
Бездепозитный бонус
100FS (Dragon`s Gold 100)
TOPS100
Кешбэк
Каждый четверг - до 10%
Бонусы и Промокоды

Об онлайн казино

Онлайн казино Izzi открылось в 2021 году. Официальный сайт имеет игорную лицензию Curacao №1668 Jaz. Клуб предоставляет качественные игровые автоматы от ведущих производителей, среднюю скорость выплаты выигрышей и средние лимиты.

После регистрации игрового профиля, для гемблера доступен приветственный бонус на 4 первых пополнения счета. Общий размер бонуса +300% к депозитам +500FS. Бонус на первое пополнение можно получить, сделав депозит от 1000 рублей. Вейджер на бонус, получаемый деньгами Х40, для бесплатных вращений Х30. Ограничений по выводу с приветственного бонуса нету.

В Izzi Casino игрокам доступен бездеп в виде 100 фриспинов. Для того чтобы получить бесплатные вращение, необходимо воспользоваться уникальным промокодом TOPS100. Бездепозитный бонус с реальным выводом денег, вейджер Х45.

Постоянные игроки могут 1 раз в неделю получить +50% к своему депозиту, а также 100 фриспинов. Для этого нужно в течении недели сделать депозитов не менее чем на 4000 рублей. По четвергам начисляется кешбэк до 10%.

Также на сайте Izzi проходят постоянные турниры, в которых можно поучаствовать в независимости от статуса игрока. Ну и естественно Вам на почту будут приходить уникальные предложения от менеджеров данного онлайн казино.

Для быстрого получения выигрышей из онлайн казино Izzi, придется пройти обязательную верификацию своего аккаунта. Потребуется верифицировать: личность, платежную система, email, номер мобильного телефона, указанного при регистрации.

Как говорилось в начале этой статьи, в Izzi Casino средняя скорость выплат, которая занимает 2 часа. Лимиты, ограничивающие вывод денег в сутки – 4000$ для статусов New и Regular, для статуса VIP – 15000$ в день.

Отзывы игроков про Izzi Casino можно почитать в комментариях к данной статье, мы стараемся, чтобы такие отзывы оставляли только реальные игроки. Отзывы на других сайтах зачастую куплены и не соответствуют действительности.

Для игроков, у которых возникли проблемы с Izzi Casino, на форуме есть возможность оставить жалобу. Для этого перейдите в соответствующую рубрику “Жалобная книга”, и оставьте жалобу. На форуме есть представитель казино Иззи, Вашу проблему мы постараемся решить в самые короткие сроки.

Что есть?
Игровые автоматы
Рулетка
Ставки на спорт
Карточные игры
Ставки на киберспорт
Быстрые игры
Покупка бонусов
Live игры
Запрещенные страны
Американское Самоа, Аруба, Афганистан, Беларусь, Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, Великобритания, Виргинские острова (США), Малые отдаленные острова США, Гваделупа, Гренландия, Гуам, Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Испания, Италия, Йемен , Кипр, Северная Корея, Кот-д'Ивуар, Кюрасао, Майотта, Макао, Мальта, Мартиника, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Португалия, Пуэрто-Рико, Реюньон, Сен-Мартен (Франция), Сирия, Словакия, США, Франция, Французская Гвиана, Эфиопия