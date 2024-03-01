Об онлайн казино

Онлайн казино Izzi открылось в 2021 году. Официальный сайт имеет игорную лицензию Curacao №1668 Jaz. Клуб предоставляет качественные игровые автоматы от ведущих производителей, среднюю скорость выплаты выигрышей и средние лимиты.

После регистрации игрового профиля, для гемблера доступен приветственный бонус на 4 первых пополнения счета. Общий размер бонуса +300% к депозитам +500FS. Бонус на первое пополнение можно получить, сделав депозит от 1000 рублей. Вейджер на бонус, получаемый деньгами Х40, для бесплатных вращений Х30. Ограничений по выводу с приветственного бонуса нету.

В Izzi Casino игрокам доступен бездеп в виде 100 фриспинов. Для того чтобы получить бесплатные вращение, необходимо воспользоваться уникальным промокодом TOPS100. Бездепозитный бонус с реальным выводом денег, вейджер Х45.

Постоянные игроки могут 1 раз в неделю получить +50% к своему депозиту, а также 100 фриспинов. Для этого нужно в течении недели сделать депозитов не менее чем на 4000 рублей. По четвергам начисляется кешбэк до 10%.

Также на сайте Izzi проходят постоянные турниры, в которых можно поучаствовать в независимости от статуса игрока. Ну и естественно Вам на почту будут приходить уникальные предложения от менеджеров данного онлайн казино.

Для быстрого получения выигрышей из онлайн казино Izzi, придется пройти обязательную верификацию своего аккаунта. Потребуется верифицировать: личность, платежную система, email, номер мобильного телефона, указанного при регистрации.

Как говорилось в начале этой статьи, в Izzi Casino средняя скорость выплат, которая занимает 2 часа. Лимиты, ограничивающие вывод денег в сутки – 4000$ для статусов New и Regular, для статуса VIP – 15000$ в день.

Отзывы игроков про Izzi Casino можно почитать в комментариях к данной статье, мы стараемся, чтобы такие отзывы оставляли только реальные игроки. Отзывы на других сайтах зачастую куплены и не соответствуют действительности.

Для игроков, у которых возникли проблемы с Izzi Casino, на форуме есть возможность оставить жалобу. Для этого перейдите в соответствующую рубрику “Жалобная книга”, и оставьте жалобу. На форуме есть представитель казино Иззи, Вашу проблему мы постараемся решить в самые короткие сроки.