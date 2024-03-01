Казино Cryptoboss

Об онлайн казино

Сайт Cryptoboss открылся в 2022 году. Онлайн казино считается молодым на рынке азартных развлечений, не смотря на молодость тут уже довольно большое количество постоянных игроков и это не удивительно, так как все основные критерии этого клуба на высоком уровне.

Криптобосс с момента открытия изначально задумывалось как крипто-казино. Платежных инструментов тут не много и как понятно в основном это крипта, но помимо криптовалют тут можно делать депозиты и выводить выигрыши на пластиковые карты.

Как знают многие игроки, которые пользуются криптой, депозиты с криптовалюты приходят с некоторой задержкой. Среднее время поступления денег при депозитах с крипты около 20-30 минут, в Cryptoboss такие платежи проходят значительно быстрее. Зачисление депозитов с криптовалюты в этом игорном заведении занимает от силы минут 10, а зачастую 3-5 минут.

Средняя скорость вывода денег из Cryptoboss – 20 минут. Что касается лимитов, то есть суточное ограничение в 100000 EUR для новичков и 300000 EUR для VIP игроков, что несомненно очень большая сумма и подойдет для 99% игроков, включая большинство хайроллеров. Минимальная сумма вывода денег – 500 руб./20$/20 EUR.

Также в этом онлайн казино среднее количество провайдеров и как следствие игровых автоматов, но все топовые присутствуют. По заявлениям Cryptoboss у них максимальная отдача в игровых автоматах и проверка показало, что это на самом деле так.

Новым игрокам после регистрации доступен приветственный бонус в 275% +280FS. Помимо него есть система лояльности, которая состоит из 10 уровней. От уровня профиля игрока зависит размер лимита по выплате средств, а также размер получаемого кешбэка (максимально – 15%). Во вторник и в пятницу можно получить +50% к депозиту.

Для того чтобы вывести выигранные деньги, Вам нужно будет верифицировать свой игровой профиль. Для верификации потребуется подтвердить свою личность, а также номер телефона и почту. Если Вы делаете депозиты с банковской карты, то потребуется подтверждение платежной системы.

Отзывы игроков о казино Cryptoboss, Вы можете почитать в комментариях к нашему обзору, их оставляют реальные пользователи нашего форума у которых есть опыт игры в нем.

Для тех, у кого возникли трудности с этим онлайн казино, на форуме есть возможность отправить жалобу. Мы пригласим представителя игорного заведения и постараемся решить возникшие у Вас трудности в краткие сроки.