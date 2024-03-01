Казино Champion
Видеообзор

Обзор казино Champion

licence
Лицензия № 365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW077172020
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты: доступно
Провайдеры
Провайдеры: 54
Платежных систем
Платежных систем: 19
Скорость выплат
Скорость выплат: 1 час
Лимит
Лимит: от 1000$
Оборот депозита
Оборот депозита: X1
Минимальный депозит
Минимальный депозит: 500 руб
Рейтинг пользователей

Нет голосов
Оценка
портала
4,6
Приветственный бонус
200 000 RUB
Бездепозитный бонус
100FS (Book of Gold Multichance)
CASI100
Бонусы и Промокоды

Об онлайн казино

Champion Casino начал свою работу в 2017 году. С момента открытия сайт сразу же начал ориентироваться на русскоязычных игроков, а именно на гемблеров из Российской Федерации. Разберем все особенности данного игорного заведения.

Каждый новый игрок, который прошел регистрацию в онлайн казино Чемпион, может получить бездепозитные фриспины, для этого при регистрации нужно использовать промокод: CASI100. По данному уникальному бонус-коду Вам станет доступно 100FS в игровом слоте Book of Gold Multichance, ставка 30 рублей. Вейджер на бездеп Х20, отыгрывать вейджер нужно реальными деньгами.

Приветственный бонус в Champion Casino дается на 5 первых пополнений счета, общая сумма бонусных денег, которую может получить игрок – 200 000 рублей.

  • 1 депозит +100% (до 60000 руб.), вейджер Х35.
  • 2 депозит +75% (до 30000 руб.), вейджер Х40.
  • 3 депозит +50% (до 70000 руб.), вейджер Х30.
  • 4 депозит +30% (до 20000 руб.), вейджер Х40.
  • 5 депозит +25% (до 20000 руб.), вейджер Х40.

Еженедельно по пятницам для игроков, которые в течении недели отыграли в минус будет доступен кешбэк. Размер кешбека зависит от статуса игрока, максимально можно получить до 20%. Чтобы активировать кешбэк, зайдите в раздел подарки, после активации он попадет на Ваш баланс.

На сайте Чемпион можно ставить ставки на спорт и киберспорт. Для всех новичков есть фрибет (до 1000 рублей).

В казино есть и подарок на день рождения, он дается в виде фриспинов. Их количество и ставка зависят от статуса игрока. Например, игрок со статусом Любитель может получить в свой день рождения 10FS в слоте Book of Sun (ставка 20 руб.), а игрок со статусом Легенда получает уже 50FS в слоте Olympian Gods (ставка 1000 руб.). Вейджер на подарочные фриспины Х30.

Вывод денег в данном онлайн казино в среднем составляет 1 час. Что касается лимитов, то для новых гемблеров лимит будет 1000$ в сутки.

Для того чтобы получить свой выигрыш в Champion Casino игроку нужно будет пройти обязательную верификацию игрового аккаунта. По верификации все стандартно: подтверждаем личность, платежную систему, мобильный и почту.

Если Вы искали реальные отзывы про онлайн казино Чемпион, то почитать их Вы можете в комментариях к данной статье, также Вы можете увидеть реальную оценку этого игорного заведения, которую ему ставят реальные гемблеры.

Для игроков, у которых возникли проблемы с казино Чемпион, я рекомендую воспользоваться нашей жалобной книгой. Подайте жалобу и опишите возникшую у Вас проблему, в свою очередь мы постараемся Вам помочь.

Что есть?
Игровые автоматы
Live казино
Краш-игры
Спорт
Виртуальный спорт
Киберспорт
Запрещенные страны
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Ангола, Андорра, Антигуа, Барбуда, Аргентина, Армения, Афганистан, Багамы, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Киргизия, Кирибати, Китай, Колумбия, Коморы, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Лаос, Латвия, Лесото, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мавритания, Мадагаскар, Македония, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивы, Мальта, Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия, Мозамбик, Молдова, Монако, Монголия, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Руанда, Румыния, Сальвадор, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Свазиленд, Северная Корея, Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Суринам, США, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Таиланд, Танзания, Тимор-Лесте, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эсватини, Эстония, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия, Южный Судан, Ямайка, Япония