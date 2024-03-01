За последние годы все больше людей перестают пользоваться наличными деньгами и полностью переходят на банковские карты. Из-за этого у них возникает необходимость регулярно совершать денежные переводы другим людям. Пересылать средства можно не только между картами одного банка, но и других сервисов. Как правило, все организации придерживаются единого алгоритма осуществления P2P-переводов, но могут встречаться индивидуальные особенности. В данной статье рассмотрим, что такое P2P-перевод, как он осуществляется в разных банках, а также с какими нюансами можно столкнуться при выполнении финансовой операции.

Что такое P2P-перевод

P2P-перевод (person to person) - это отправка денег с одной банковской карты на другую с помощью интернет-банкинга. В качестве отправителя и получателя выступают физические лица. Чтобы совершить операцию, необходимо знать реквизиты человека, которому будут отправляться денежные средства.

По статистике, большинство P2P-операций осуществляются с помощью мобильного интернет-приложения банка. Но также существует ряд сторонних сервисов, позволяющих выполнить эту процедуру.

Преимущества

У данного типа переводов можно выделить следующие достоинства:

Для передачи денежных средств другому физическому лицу нет необходимости лично встречаться с ним. Также не требуется пользоваться сторонними сервисами в виде отделений систем денежных переводов. Перевод можно выполнить буквально за минуту, после чего получатель моментально получит отправленную сумму. Для осуществления операции требуется лишь смартфон с мобильным интернетом и установленным приложением банка. Выполнить перевод можно в любое время суток, система работает всегда.

Благодаря этим преимуществам любой человек может быстро отправить денежные средства вне зависимости от времени и своего местоположения.

Недостатки

Несмотря на объективное удобство P2P-переводов, они обладают рядом минусов:

У каждого банка действуют определенные лимиты, из-за которых клиент не может переводить неограниченное количество денежных средств. Как правило, есть лимиты, позволяющие отправлять определенную сумму в день, а также в месяц. За некоторые переводы может взиматься комиссия. Исключениям является отправка средств на карту этого же банка или осуществление операции на сумму, которая укладывается в ежедневный и ежемесячный лимиты. Большинство переводов можно отследить. В основном данной опцией пользуется только налоговая, однако и злоумышленники могут получить доступ к этой информации. В системе могут проходить технические работы, из-за которых P2P-переводы способны отправляться с задержкой. Также в редких случаях возникают ситуации, когда средства вовсе не приходят, и тогда приходится связываться с технической поддержкой. Однако такие ситуации скорее являются разовыми исключениями на фоне сотен тысяч успешных переводов.

Данные минусы в большинстве случаев остаются для пользователей незаметными. Ощутить их на себе можно только в том случае, если требуется отправить очень большую сумму.

Виды P2P-переводов

Можно выделить несколько видов P2P-переводов:

Внутренние, при осуществлении которых денежные средства пересылаются между картами одного банка России. Внутренние, когда деньги отправляются с карты одного российского банка на карту другого банка РФ. Трансграничные, во время которых средства с российской карты отправляются на карту, принадлежащую иностранному банку. Далеко не каждый банк предоставляет такую услугу. Также за осуществление операции взимается повышенная комиссия, в которую входит и конвертация средств в нужную валюту по актуальному курсу.

Долгое время первый тип переводов был самым востребованным среди клиентов российских банков. Однако с появлением Системы быстрых платежей (СБП) количество операций с картами разных банков существенно увеличилось.

Как работает P2P-перевод

Несмотря на то, что P2P-перевод делается практически моментально, в его осуществлении участвует несколько компонентов. И чтобы разобраться в том, как работают данные финансовые операции, рассмотрим каждый отдельно.

Банк-эмитент

Эмитентами называются банки, выпустившие карты. Между данными картами и осуществляются P2P-переводы.

Банк-эквайер

Банк-эквайер принимает платежные данные карт и осуществляет перевод. Он посылает запросы в платежную систему, проверяет отсутствие мошенничества. Стоит отметить, что в большинстве случаев роль эмитента и эквайера выполняет один и тот же банк.

Платежная система

Когда клиент собирается совершить P2P-перевод и заполняет данные карты получателя, то банк, выполняющий роль эквайера, не знает, кому принадлежат счета. У него нет информации, с карты какого банка осуществляется перевод, и в какой банк будут направляться средства, да и вообще, существуют ли указанные данные на самом деле. За необходимыми сведениями эквайер обращается к платежной системе. Последняя обладает всеми базами данных банков, сотрудничающих с ней, причем эта привилегия прописана на юридическом уровне. Также платежная система выступает гарантом того, что клиент получит свои деньги моментально. Дело в том, что в банк получателя средства приходят примерно через сутки после совершения перевода. Но поскольку платежная система гарантирует осуществление операции, банк получателя зачисляет деньги на карту моментально, без задержек. Наиболее известными платежными системами являются MasterCard, Visa, МИР.

Сервис-провайдер

Сервисы провайдеры нужны мелким банкам, которые собираются обеспечить клиентов возможностью совершать переводы, но не обладают подходящим софтом.

Для этого организации требуется совершить следующие действия:

получить сертификат PCI DSS;

заключить сотрудничество с платежной системой;

разработать процессы под свой банк;

создать необходимое программное обеспечение.

Осуществление этих шагов требует серьезных финансовых вложений, которые будут окупаться долгие годы. Поэтому небольшие банки обращаются за помощью к сервисам-провайдерам. Последние сотрудничают с эквайерами и обладают всем необходимым программным обеспечением. После заключения договора с провайдером, банк получает необходимый софт, с помощью которого его клиенты смогут осуществлять P2P-платежи.

Зарабатывают сервис-провайдеры за счет комиссии, которую платят пользователи при совершении финансовых операций. Они забирают часть от нее, а остаток передают банку.

Алгоритм осуществления P2P-перевода

Процесс осуществления P2P-перевода выглядит следующим образом:

Отправитель открывает приложение для перевода и вводит реквизиты получателя: номер телефона, карты. Также заполняет поля с суммой и другими данными, после чего отправляет запрос на подтверждение перевода. Банк-эквайер принимает реквизиты и обрабатывает их. Эквайер создает запрос в платежную систему и передает ей данные о сумме и реквизитах. Платежная система по номеру телефона, счета или карты определяет банк-эмитент отправителя и передает заявку на перевод. Банк-эмитент авторизует пользователя и отправляет ему проверочный код с помощью push-уведомления или СМС. Отправитель вводит код. Банк-эмитент передает данные в платежную систему о том, что отправитель подтвердил перевод, и его можно осуществлять. Платежная система передает данные банку-эмитенту получателя о том, что деньги можно зачислять на его счет/карту. Банк-эмитент получателя зачисляет ему средства.

После совершения всех вышеописанных этапов отправитель сможет перевести средства на счет получателя. Однако имеется один нюанс. Несмотря на то, что последний получит деньги и сможет ими пользоваться в ту же секунду, технически средства на тот момент еще никуда не уйдут. Они будут отправлены только на следующие сутки. Происходит это из-за того, что лишь только в конце текущего операционного дня платежная система передаст итоговые данные по переводу в банки-эмитенты получателя и отправителя, а также предъявит счет за оплату комиссии за свои услуги. Из-за этого переводы между некоторыми банками могут осуществляться лишь на следующий день после отправки средств.

Также зачисление средств в конце дня позволяет выполнить гораздо меньшее количество финансовых операций, чем если отправлять средства сразу по запросу. Такой прием называется “Банковским клирингом“.

Его эффективность можно разобрать на конкретном примере:

Александр отправляет из банка А в банк Б сто рублей. Затем Николай отправляет из банка Б в банк А двести рублей. И несмотря на то, что было осуществлено две операции, в конце операционного дня банк Б отправляет в банк А сто рублей, и на этом рассчет заканчивается.

Таким образом, банковский клиринг позволяет оценить, сколько средств было переведено между банками и найти разницу, после чего погасить ее. Все это сводится к одному единому платежу, даже несмотря на то, что в течение дня между банками в обе стороны могут осуществиться тысячи переводов.

Комиссии при P2P-переводе

Во время осуществления P2P-перевода могут взиматься следующие комиссии:

Комиссия платежной системы. Поскольку платежная система выступает посредником между банками и выполняет клиринг, она берет за свои услуги оплату. Стоит отметить, что если перевод осуществляется между картами одного банка, то данный вид комиссии не взимается, поскольку платежная система в этой операции не участвует. Комиссия банка-эквайера. Платежная система отдает часть комиссии банку-эквайеру за то, что тот предоставляет данные для переводов и обеспечивает возможность проведения операций. Комиссия сайта или сервиса, на котором осуществляется перевод. Если человек отправляет денежные средства с использованием сторонних сервисов и обменников, то они всегда берут дополнительную плату за осуществление операции в виде нескольких процентов от суммы. Важно отметить, что в этом случае сервис не является банком-эквайером. Комиссия сервис-провайдера. Такой сервис также берет дополнительную комиссию, если участвует в операции.

Перед осуществлением P2P-перевода отправителю следует изучить условия сервиса и ознакомиться с имеющимися комиссиями. Если ему кажется, что за осуществление операции потребуется заплатить слишком большую сумму, следует поискать альтернативные способы, чтобы доставить деньги получателю.

Как сделать P2P-перевод из Сбербанка

Сбербанк является одним из популярнейших банков России. Во многом это обусловлено тем, что он предоставляет массу возможностей для своих клиентов, в том числе и позволяет переводить средства на карты многих банков.

Чтобы переслать деньги на другую карту Сбербанка, то это можно сделать и вовсе с помощью СМС. Достаточно лишь на номер 900 отправить сообщение с указанием мобильного номера получателя и сумму.

С помощью приложения клиент может отправить деньги на карту другого банка.

Для этого нужно осуществить следующие шаги:

Открыть приложение и залогиниться в него. На главной странице нажать на виджет “Кошелек”, предварительно выбрав нужную карту (если их добавлено несколько). В открывшемся меню нажать на кнопку “Оплатить или перевести”. Нажать на зеленую стрелку возле поля “На Сбер или в другой банк”. Ввести номер телефона или карту получателя, также можно выбрать его в списке контактов, если он добавлен в телефонный справочник. В следующем меню требуется выбрать банк получателя. Можно кликнуть на опцию “Система быстрых платежей” или выбрать банк из списка ниже. Причем важно отметить, что Система быстрых платежей позволяет перевести деньги на карту любого банка, а в нижнем списке представлен лишь их ограниченный список. Поэтому допустим, клиент выберет Систему быстрых платежей. В следующем окне нужно выбрать банк получателя из выпадающего списка, указать сумму перевода и сообщение (не обязательно). После этого следует нажать на кнопку “Продолжить” и завершить операцию.

После выполнения этих действий средства будут отправлены на указанную карту.

У Сбербанка имеются комиссии на P2P-переводы:

комиссия 1% при переводе на другую карту Сбербанка взимается, если отправитель уже отправил переводов на сумму более 50 000 рублей за месяц, до этого дополнительная плата не берется;

при переводе на карту другого банка требуется заплатить комиссию 1,5% от суммы, но не менее 30 рублей.

Как сделать P2P-перевод из Тинькофф

Сделать P2P-перевод с банковской карты Тинькофф можно в мобильном приложении или на официальном сайте. В последнем случае потребуется лишь открыть раздел “Платежи”, заполнить данные карт и сумму, после чего подтвердить операцию.

При отправке денежных средств с помощью мобильного приложения требуется выполнить примерно те же действия, что и в случае со Сбербанком. Нужно перейти в раздел платежей, выбрать банк, ввести данные отправителя и сумму. После этого будет достаточно подтвердить операцию, и сумма поступит на счет получателя.

Что касается лимитов и комиссий, то за один раз клиент может отправить не более 100 000 рублей. За перевод средств на карту другого банка потребуется заплатить 1,5% комиссии. Однако первые 20 000 рублей за месяц отправляются без дополнительных списаний. За переводы на другой счет Тинькофф комиссия не берется.

Как сделать P2P-перевод из Альфа-Банка

Альфа-Банк примечателен тем, что предлагает пользователям большие лимиты на совершение переводов. Благодаря этому, большая часть клиентов даже не замечают каких-либо ограничений. За один раз можно отправить сумму, не превышающую 600 000 рублей. В месяце действует ограничение в размере 3-ех миллионов. Во время финансовых операций с дебетовой картой комиссия не взимается. Зато если клиент совершает перевод с кредитной, то комиссия составит целых 5,9%, а также дополнительно будет взыскано 150 рублей.

Как сделать P2P-перевод из ВТБ

Осуществить перевод в банке ВТБ можно как на сайте, так и в мобильном приложении. В обоих случаях нужно перейти в раздел платежей, заполнить данные карт, ввести сумму и совершить перевод.

При использовании Системы быстрых платежей можно без комиссии отправлять сумму до 100 000 рублей на другую карту ВТБ. При превышении лимита или отправки на счет другого банка может взиматься дополнительная плата от 0,5% до 1,5%, в зависимости от тарифа.

Как сделать P2P-перевод из Газпромбанка

Отправить средства в Газпромбанке можно следующим образом:

Открыть мобильное приложение. На главной странице, в верхней части экрана, располагается баланс активных карт. Нужно выбрать нужную и кликнуть на кнопку “Перевести”. В открывшемся меню нужно выбрать подходящий тип данных получателя: по номеру телефона, карты, реквизитам или между счетами. Далее следует ввести реквизиты получателя. На следующей странице выбрать банк или Систему быстрых платежей. Указать сумму и подтвердить операцию. Дождаться, когда придет код подтверждения и ввести его.

После этого деньги спишутся со счета и отправятся получателю. Что касается комиссий, то у Газпромбанка существует несколько тарифов, имеющих индивидуальные лимиты и ограничения. Однако практически все клиенты способны переводить до 100 000 рублей на карты других банков без комиссий. При превышении лимита взимается дополнительная плата в размере 0,5%.

Как сделать P2P-перевод из Промсвязьбанка

Осуществление переводов в Промсвязьбанке происходит на отдельном сайте https://ib2.psbank.ru/. Внизу, на главной странице, располагается форма для отправки переводов. В ней размещены импровизированные карты отправителя и получателя.

У первой нужно заполнить:

номер карты;

месяц и год окончания действия карты;

CVC.

У карты получателя нужно указать лишь номер. Ниже также нужно вписать сумму платежа. Система автоматически подсчитает комиссию. Когда все данные будут указаны, нужно подтвердить условия оферты и нажать на кнопку “Перевести”.

При отправке денег на карту Промсвязьбанка комиссия не взимается. При отправке денег в другой банк потребуется заплатить 1,5% дополнительно.

Как сделать P2P-перевод из Почтабанка

Пожалуй, самым простым способом сделать P2P-перевод в Почтабанке является отправка денежных средств с официального сайта.

Для этого потребуется:

Перейти на официальный сайт Почтабанк. Найти на главной странице меню, расположенное в верхней части экрана, и навести курсор на три точки. В выпадающем списке кликнуть на опцию “Перевод с карты на карту”. В открывшемся окне заполнить данные карты отправителя, указать номер карты получателя. Также ввести сумму перевода. После заполнения данных принять условия оферты и нажать “Продолжить”. Подтвердить операцию.

Банк взимает комиссию за любые платежи в размере 1,5% + 35 рублей. Максимальный размер перевода составляет 75 000 рублей, а общий лимит на месяц - 750 000.

Как сделать P2P-перевод из банка “Открытие”

Осуществить перевод в банке открытия можно с помощью приложения и интернет-банкинга.

Поскольку выше уже рассказывались алгоритмы операций с использованием приложения, рассмотрим отправку денег с помощью интернет-банкинга:

Открыть вкладку “Платежи и переводы”. Кликнуть на опцию “Перевод с карты на карту”. Выбрать карту, с которой будут списываться средства. Для ввода реквизитов карты получателя нажать на “С другой карты” и указать данные в открывшейся форме. Ввести сумму и принять условия оферты. Нажать на кнопку “Перевести”. Дождаться код через SMS и ввести его.

После этого получателю придут деньги на счет. За осуществление перевода потребуется заплатить 1,25% от суммы, но не менее 30 рублей.

В современном мире P2P-переводы позволяют моментально отправить деньги человеку из любой точки на планете, вне зависимости от времени суток. При этом, не требуется осуществлять сложных действий, а достаточно лишь вбить данные в мобильном приложении банка.