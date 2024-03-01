Обзор провайдера Infinity Dragon Studios
О провайдере Infinity Dragon Studios
Infinity Dragon Studios – молодой разработчик азартного программного обеспечения для онлайн-казино, который начал деятельность в 2022 году. На сегодняшний день кейс бренда представлен 15 игровыми автоматами – ознакомиться с ними в демо-режиме можно на официальном сайте компании.
Основной упор провайдер делает на бренды премиального уровня со сложной математикой и высоким развлекательным фактором. Более того, он стремится по максимуму использовать инновационные технологии, ведь разработчики уверены, что игрок должен получить от процесса острые ощущения и солидную порцию удовольствия.
Разработчик в ближайшие годы планирует выйти на мировой рынок, занять свою нишу в европейском, американском, азиатском сегментах. Команда включает профессионалов, уже имеющих опыт в разработке программного обеспечения для iGambling.
Софт компании достаточно качественный – он не остается без внимания за счет красивого графического оформления, трехмерных элементов, выгодных бонусов, увлекательного гемблинг-процесса, адаптивности к мобильным устройствам даже с устаревшими техническими характеристиками.
Лицензирование
Компания вышла на рынок на официальном уровне, получив лицензии комиссий по контролю за азартными играми Мальты и Кюрасао. Более того, все ПО проходит тестирование в iTechLabs – одна из лучших независимых лабораторий, специалисты которой проверяют игровые автоматы на предмет случайного выпадения комбинаций. Игры Infinity Dragon Studios безопасны для игроков и казино.
Программное обеспечение
В основе игровых автоматов бренда лежит технология HTML5, которая обеспечивает адаптивность софта к разными компьютерным и мобильным устройствами.
Также бренд внедряет инновации, позволяющие получить продукты с такими характеристиками:
- Привлекательная графика, проработанная до мельчайших деталей. Слоты выглядят ярко, современно, оригинально, оснащены спецэффектами.
- Разнообразие тем. Бренд имеет невысокую продуктивность, но это обусловлено стремлением не делать клоны своих же слотов. Все релизы отличаются интересными сюжетами, динамикой, звуком, бонусами.
- Продвинутая бонусная система: джокеры и фриспины, система уровней и пр.
- Совместимость со смартфонами – слоты без проблем запускаются с любых устройств.
Также производитель уделяет внимание безопасности клиентов. Игры не имеют багов, защищены от вмешательства со стороны сложными технологиями шифрования. Все данные о клиенте шифруются, поэтому игрок может не беспокоиться за сохранность денежных средств или сведений о себе.
Интересные слоты
Mystic Panther Treasures Of The Wild (RTP – 96.09%)
Один из первых игровых автоматов компании, запустив который игрок окажется в непроходимом субтропическом лесу и познакомиться с его обитателями. Главная цель – найти черную пантеру, обладающую магическими возможностями. Зверь стережет богатства. Для помощи игроку предусмотрены: дикий символ, фиксированный джекпот, а также бесплатные вращения.
Red Hot Sapphires (RTP – 96.24%)
Оказавшись в игре, гемблер сможет собирать призовые комбинации, которые формируются из рубинов, бриллиантов и других дорогостоящих камней. Здесь много полезных опций. Так, на каждый десятый спин на поле появляется символ-джокер, который может подарить крупных денежный приз. Также в автомате есть функция фриспинов и фиксированных джек-потов.
Mr & Mrs Spy (RTP – 96.11%)
Игровой автомат для тех, кто в детстве представлял себя шпионом, слот – отличная возможность примерить на себя эту роль. Нужно выполнить ряд секретных задач, которые помогут получить главный денежный приз. В автомат интегрированы разные бонусы, в том числе дикий символ, множитель, бесплатные вращения.