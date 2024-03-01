Условия бонуса 50FS в казино Riobet

Всем новым игрокам, которые решили зарегистрироваться в Riobet Casino, доступен бездепозитный бонус. Для его получения, во время регистрации необходимо использовать уникальное промо: burio50. Промокод можно активировать только при регистрации, если Вы уже зарегистрированы на сайте казино Риобет, то он не сработает.

По бонус-коду Вам станет доступно 50 фриспинов в игровом слоте The Vampires от провайдера Эндорфина. Ставка у бесплатных вращений довольно существенная для бездепа: 0.5$

Посте того, как Вы отыграете бесплатные вращения, для вывода денег нужно будет открутить вейджер Х20. Отыгрыш производится реальными деньгами, так что придется сделать депозит (имейте это ввиду).

Ограничений по выигрышу с бесплатных вращений нет никаких, срок действия бонуса тоже никак не ограничен. Максимальная ставка при отыгрыше вейджера 3$/3€/300₽.