Условия бонуса 50FS в казино Play Fortuna

В казино Play Fortuna есть бездепозитный бонус, который дается за регистрацию нового игрока. Данный бонус можно получить если при регистрации использовать уникальный промо-код: FREESPS.

После активации промокода для Вас станет доступно 50 фриспинов в игровом автомате Space Wars. Ставка у фриспинов зависит от валюты, в которой Вы зарегистрировали свой игровой профиль, например если Вы будете играть в рублях, то ставка 20 рублей, для евро и долларов 10 центов соответственно.

Для получения 50 фриспинов нужно :

При регистрации аккаунта в Play Fortuna, указать промо: FREESPS. Подтвердить email указанный при регистрации. Активировать бонус в личном кабинете.

Так как в Play Fortuna бонусный и депозитный счета раздельные, то выигранная с фриспинов сумма поступит на бонусный счет. Для получения этого выигрыша, гемблеру потребуется открутить вейджер Х20. Отыгрыш происходит на реальные деньги.

Никаких ограничений на вывод с бездепозитного бонуса нет. После того как вы отыграете вейджер вся сумма поступит на Ваш основной (депозитный) счет. На отыгрыш бонуса дается 5 дней.