Условия бонуса 50FS в казино Jozz

Jozz Casino для новичков предоставляет бездеп-бонус за регистрацию. Для получения бонуса в этом онлайн казино нужно использовать специальный код: FREESPS.

Как получить фриспины в Jozz :

Регистрируя аккаунт в казино Jozz указываем промокод: FREESPS. Переходим на почту, указанную при регистрации, и подтверждаем ее. Активируем фриспины в личном кабинете.

После активации бонуса у Вас появится 50 фриспинов в игровом автомате Easter Gifts от провайдераSpinomenal. Ставка бесплатных вращений: 20 руб., 0.1€, 0.1$ соответственно.

Когда Вы открутите свои бесплатные спины, все выигранные деньги поступят на бонусный счет. В Jooz Casinoсчета раздельные, поэтому отыгрывать вейджер нужно будет реальными деньгами. Размер вейджера для отыгрыша с данного бездепа Х20.

Общее время, которое дается игроку, чтобы отмыть вейджер – это 5 дней.

По сумме денег, которые можно получить с этого бонуса нет никаких ограничений, отыграв вейджер вся сумма с бонусного счета перейдет на депозитный.