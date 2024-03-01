Бездеп 50 фриспинов
Условия бонуса 50FS в казино Jozz
Jozz Casino для новичков предоставляет бездеп-бонус за регистрацию. Для получения бонуса в этом онлайн казино нужно использовать специальный код: FREESPS.
Как получить фриспины в Jozz:
- Регистрируя аккаунт в казино Jozz указываем промокод: FREESPS.
- Переходим на почту, указанную при регистрации, и подтверждаем ее.
- Активируем фриспины в личном кабинете.
После активации бонуса у Вас появится 50 фриспинов в игровом автомате Easter Gifts от провайдераSpinomenal. Ставка бесплатных вращений: 20 руб., 0.1€, 0.1$ соответственно.
Когда Вы открутите свои бесплатные спины, все выигранные деньги поступят на бонусный счет. В Jooz Casinoсчета раздельные, поэтому отыгрывать вейджер нужно будет реальными деньгами. Размер вейджера для отыгрыша с данного бездепа Х20.
Общее время, которое дается игроку, чтобы отмыть вейджер – это 5 дней.
По сумме денег, которые можно получить с этого бонуса нет никаких ограничений, отыграв вейджер вся сумма с бонусного счета перейдет на депозитный.