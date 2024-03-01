Условия бонуса +150% в казино Pin-UP

Для онлайн казино довольно часто можно встретить уникальные промокоды, по которым можно получить дополнительные бонусы, сегодня мы сделаем обзор одного из них.

При регистрации в Pin-UP Casino новичкам предоставляют стандартный бонус в +120% к первому пополнению счета. Если Вы, проходя регистрацию на сайте казино Пинап используете уникальный бонус-код: P150, то после регистрации Вам станет доступен бонус не +120%, а повышенный +150%.

Для получения бонуса +150%, игроку нужно сделать первый минимальный депозит в 300 рублей. Максимально по этому бонусу можно получить 25000 рублей.

В Pin-UP раздельный бонусный и депозитный счет. Если Вы проиграете свой депозит, то включится бонусный счет. Он включается, когда на счету игрока остается менее 10 рублей. На бонусном счете Вам потребуется открутить вейджер Х50. Отыгрыш производится на бонусные деньги.

На то чтобы отыграть вейджер игроку дается 3 дня, максимальной ставки при отыгрыше нет. Максимальная сумма, которую можно вывести с бонусных денег Х10 от суммы бонуса.