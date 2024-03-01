Условия бонуса +110% в казино Riobet

Для тех, кто хочет получить повышенный бонус на свой первый депозит в онлайн казино Riobet есть уникальный промо-код: FOR110. Он заменяет стандартный первый депозит, по этому промо игрок получает +110% к пополнению счета.

Чтобы получить +110% на свой счет, нужно сделать минимальный депозит 5$ если счет долларовый, для рублевого аккаунта необходимо пополнить 500 рублей.

Максимальная сумма бонуса не может превышать 1000$ или 100 000 рублей соответственно.

Для того чтобы вывести деньги игроку нужно отмыть вейджер Х35.

Максимальная сумма денег, которую можно вывести с бонусных средств Х10. Ограничений по времени на отыгрыш нету.