Бонус 100FS от Starda
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Бездеп 100 фриспинов

Промокод
Промокод:
TOPS100
Размер бонуса
Размер бонуса: 100FS
Ставка
Ставка: 0.1 €
Слот
Слот: All Lucky Clover 5
Вейджер
Вейджер: Х45
Ограничение вывода
Ограничение вывода: нет
Срок действия
Срок действия: нет
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Условия бонуса 100FS в казино Starda

Онлайн казино Starda для каждого нового игрока приготовила уникальный подарок. Его можно получить если, регистрируя аккаунт игрок введет уникальное промо: TOPS100. По данному промокоду дается 100 фриспинов в игровом автомате All Lucky Clover 5 от компании BGaming.

Что нужно чтобы в слоте появились 100 фриспинов?

Порядок действий:

  1. При заполнении регистрационной формы нажимаем на надпись “Есть код активации?”, она под кнопкой “Зарегистрироваться”.
  2. Вводим бонус-код: TOPS100.
  3. Заполняем профиль игрока (все пункты).
  4. Подтверждаем почту.
  5. Подтверждаем номер телефона.

Проведя эти манипуляции, игроки казино Starda получают 100 бесплатных вращений.

Фриспины доступны по ставке 5 рублей (0.1€, 0.1$) в слоте All Lucky Clover 5.

После того как Вы зайдете в игровой автомат и прокрутите бесплатные спины, выигрыш, который Вы получите поступит на бонусный счет (в казино Старда бонусный и депозитный счет раздельные). Для того чтобы деньги перешли не депозитный счет, отыграйте вейджер Х45.

Максимальная сумма вывода с бонусных денег не указана, временных ограничений тоже нет.

Онлайн казино
Казино Starda
Казино Starda
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