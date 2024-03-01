Условия бонуса 100FS в казино Starda

Онлайн казино Starda для каждого нового игрока приготовила уникальный подарок. Его можно получить если, регистрируя аккаунт игрок введет уникальное промо: TOPS100. По данному промокоду дается 100 фриспинов в игровом автомате All Lucky Clover 5 от компании BGaming.

Что нужно чтобы в слоте появились 100 фриспинов?

Порядок действий :

При заполнении регистрационной формы нажимаем на надпись “Есть код активации?”, она под кнопкой “Зарегистрироваться”. Вводим бонус-код: TOPS100. Заполняем профиль игрока (все пункты). Подтверждаем почту. Подтверждаем номер телефона.

Проведя эти манипуляции, игроки казино Starda получают 100 бесплатных вращений.

Фриспины доступны по ставке 5 рублей (0.1€, 0.1$) в слоте All Lucky Clover 5.

После того как Вы зайдете в игровой автомат и прокрутите бесплатные спины, выигрыш, который Вы получите поступит на бонусный счет (в казино Старда бонусный и депозитный счет раздельные). Для того чтобы деньги перешли не депозитный счет, отыграйте вейджер Х45.

Максимальная сумма вывода с бонусных денег не указана, временных ограничений тоже нет.