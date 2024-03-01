Условия бонуса 100FS в казино Sol

Любой новый игрок, который решил зарегистрировать свой аккаунт в казино Sol, может получить бездеп. Бездепозитный бонус дает 100 фриспинов в игровом слоте Doors Of Sol от провайдера BGaming.

Для того чтобы стал доступен бездеп Вам во время процедуры регистрации аккаунта нужно нажать на надпись “Есть код активации?”, она находится под надписью “Зарегистрироваться” и в открытое поле ввести уникальный бонус-код: TOPS100.

После заполняете игровой профиль, подтверждаете свой номер мобильного телефона и адрес email почты. Фриспины станут доступны как было указано выше в слоте Doors Of Sol. Ставка у спинов по 5 руб., 0.1€, 0.1$ соответственно.

Вся выигранная сумма с этого бездепа зачислится на бонусный счет (ограничения по выигрышу тут нет). После этого игроку потребуется отмыть вейджер, его размер Х45. Отыгрывать его можно только реальными деньгами, поэтому нужно будет сделать депозит.

Этот бонус в онлайн казино Sol не ограничивается сроком действия, так что Вы можете не торопиться с его отыгрышем.