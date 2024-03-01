Условия бонуса 100FS в казино Daddy

В онлайн казино Daddy есть бездепозитный бонус за регистрацию. Для всех новых игроков кто, регистрируя свой аккаунт использует промокод DAD100, станет доступно 100 бесплатных вращений.

После регистрации, для тех, кто ввел промик DAD100 в игровом автомате Sweet Rush Megaways появится 100 бесплатных спинов. Также эти же фриспины будут доступны еще в паре слотов: Bonanza Billion, Wild Cash X9990.

Где лучше прокрутить фриспины в Sweet Rush Megaways, Bonanza Billion или Wild Cash X9990 решать самому игроку, так что выбираем автомат и крутим.

Ставка у всех фриспинов минимальная и зависит от валюты, которую Вы выбрали для регистрации аккаунта. К примеру, у тех, кто играет в евро, минимальная ставка будет 0.1 €.

Отыгрыш бонуса в Daddy Casino производится реальными деньгами. Для того чтобы получить выигрыш, игроку нужно отмыть вейджер Х45. Максимальная сумма, которую дадут вывести с этих фриспинов – 100 евро.

У бонуса есть ограничение по времени для отыгрыша вейджера – это 3 дня.