Блэкджек, или «двадцать одно», — это одна из самых популярных азартных игр в казино. Простые правила и динамичный темп делают её привлекательной для новичков. Шансы на победу в блэкджеке значительно выше, чем в других азартных играх. За столом можно влиять на ход игры, используя статистику и стратегии.

Популярность блэкджека по времени и месту совпадает с периодом Золотой Лихорадки в Северной Америке (конец 19 века). Старатели называли «Black Jack» минерал сфалерит. Его залежи ближе к поверхности — обнаружить их проще, чем золото. «Black Jack» считался символом удачи для старателей, ведь присутствие сфалерита практически всегда означало, что рядом есть золотая жила.

В свободное время золотоискатели играли в двадцать одно. Тогда комбинация туза и десятки, дающая наибольшие шансы на выигрыш, и получила название «Black Jack».

Начало игры

В блэкджек играют стандартной колодой из 52 карт. В казино используются по 6–8 таких колод, но это не влияет на правила. Для игры используется стол в форме полумесяца с ячейками. Дилер сидит на прямой стороне стола, до семи игроков садятся напротив. Размер ставки обозначается фишками.

Интересно! Большое количество колод в игре повышает шансы на выпадение карт меньшего номинала (2–6). За счёт этой особенности казино увеличивает своё преимущество. Также несколько колод усложняют подсчёт карт в рамках стратегии, сокращая её эффективность.

В блэкджеке очки подсчитываются следующим образом:

Числовые карты (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10): значение по номиналу.

Картинки (Валет, Дама, Король): 10 очков.

Туз: 1 или 11 очков (игрок выбирает наиболее выгодное значение).

Цель игры: набрать 21 очко или максимально приблизиться к этому числу, не превысив его. Если у игрока перебор (более 21 очка), он автоматически проигрывает.

Каждый стол устанавливает минимальный и максимальный размер ставки. Минимум от $5, максимум — $1000 и более. Игроки могут делать ставки любого размера в пределах лимитов. Важно помнить, что фишки принимаются до того, как карты будут розданы. После начала партии размер ставки менять нельзя.

Раздача карт

Раунд начинается со ставок: игроки размещают фишки в боксах. Затем каждый игрок (включая дилера) получает открытую карту. Далее все получают по второй карте, но себе дилер выдаёт её рубашкой вверх.

Когда раздача завершится, у игроков будет несколько вариантов действий:

«Пас» «Ещё» «Удвоить» «Разделить»

«Пас» — означает, что игрок не хочет брать дополнительные карты и остаётся с текущей суммой очков.

Выгодно использовать:

Когда собрано 17 или больше очков.

Когда дилер имеет открытую карту с низким номиналом (2–6).

Одна из ошибок начинающих игроков — это желание взять ещё одну карту, даже если у них уже достаточно очков. Важно уметь остановиться и не рисковать перебором.

«Ещё» — означает, что игрок хочет взять ещё одну карту, чтобы приблизить свою руку к 21 очку.

Выгодно использовать:

Когда собрано 11 или меньше очков.

Когда дилер имеет открытую карту с высоким номиналом (7–10).

Игроки должны использовать туз как 11 очков, если это не приводит к перебору. Если у игрока уже есть 10 очков, он должен использовать туз как 1 очко.

«Удвоить» — позволяет игроку удвоить свою ставку после получения первых двух карт.

Выгодно использовать, если с раздачи получена сильная рука:

Когда собрано 11 очков.

Когда собрано 10 очков и дилер имеет открытую карту с низким номиналом (2–6).

Когда собрано 9 очков и дилер имеет открытую карту 2 или 3.

Удваивать ставку можно только после получения первых двух карт. После удвоения добирать карты нельзя.

«Разделить» (сплит) — позволяет игроку разделить одинаковые карты на две руки. Первоначальная ставка повторяется. Обе руки можно удвоить.

Выгодно использовать:

Когда собрано две одинаковые карты с высоким номиналом (например, два туза).

Когда дилер имеет открытую карту с низким значением (2–6).

Рекомендованные комбинации:

Два туза: есть шанс получить две руки с 21 очком (блэкджек).

Две семёрки или восьмёрки: шанс улучшить проигрышную руку.

Преимущество сплита в том, что у игрока появляется шанс собрать 2 удачные комбинации вместо одной. Но это и удваивает размер ставки.

Лучше не делить пятёрки на две руки — сумма равна 10 и лучше оставить 10. Аналогично с двумя десятками, валетами, дамами и королями. Если ставка важная, лучше оставить 20.

Страхование — это дополнительная ставка, которую игрок может сделать, если у дилера потенциальный блэкджек (открыта карта 10 или туз). Страхование позволяет игроку выиграть, даже если дилер наберёт блэкджек.

Как работает:

Если игрок делает страховку, он ставит половину своей основной ставки.

Если дилер набирает блэкджек, игрок проигрывает свою основную ставку, но выигрывает страховую ставку 2:1.

Если дилер не набирает блэкджек, игрок проигрывает свою страховую ставку.

Важно! В долгосрочной перспективе казино имеет преимущество при ставках на страховку.

Дилер всегда берёт карты, если сумма очков руки меньше/равна 16. В некоторых правилах блэкджека добор происходит даже с комбинации туз-шесть («мягкие» 17 очков).

Виды ставок

Казино принимает ставки на основную руку и на побочные события. Правила выплат, страхования, сплитов и удвоений могут различаться от заведения к заведению.

Базовые события:

Если игрок набрал больше очков , чем рука дилера, но не превышает 21 очка, то ставка выплачивается в соотношении 1:1.

, чем рука дилера, но не превышает 21 очка, то ставка выплачивается в соотношении 1:1. Если игрок собрал меньше очков , чем рука дилера, или превышает 21 очко, ставка проигрывает.

, чем рука дилера, или превышает 21 очко, ставка проигрывает. Если у игрока и дилера равное количество очков , ставка возвращается.

, ставка возвращается. Если у игрока с раздачи туз и десятиочковая карта (блэкджек), выплачивается ставка в соотношении 3:2.

Далее представлены ставки на побочные события. Большинство из них очень невыгодны клиентам казино, поэтому их рекомендуется избегать.

Прогрессивный блэкджек

Игрок делает дополнительную ставку и получает выплаты за тузы, выпадающие на его бокс. Выплаты могут зависеть от количества тузов, их масти и последовательности выпадения. Максимальная комбинация — четыре туза одной масти подряд. За это событие казино выплачивает джекпот.

Прогрессивный блэкджек имеет преимущество казино 15% и более, что делает такую ставку максимально невыгодной для игроков. Не рекомендуется ставить на этот бокс.

Бонусный блэкджек

Игрок может делать бонусную ставку, которая оплачивается в случае блэкджека у него, дилера или обоих. Если у игрока и дилера одновременно выпадают пиковый туз и пиковый валет, выдаётся прогрессивный джекпот. Преимущество казино в данном случае — более 3,5%.

Блэкджек с бонусом кажется привлекательным из-за возможности получить джекпот, но его следует рассматривать как развлечение, а не как стратегию для выигрыша.

Пара

Побочная ставка, которая оплачивается, если первые две карты игрока имеют одинаковый номинал. Коэффициенты выплат могут варьироваться, но обычно не превышают 1:11. Выплаты за эту ставку не компенсируют риск проигрыша. У казино большое преимущество — не менее 6%.

Идеальная пара

Дополнительное ставка в блэкджеке, где игрок надеется, что его первые две карты будут парой.

Выплаты зависят от типа пары:

Разные цвета: 5:1.

Одинаковые цвета: 10:1.

Одинаковая масть: 30:1.

Шансы на выигрыш не компенсируют преимущество казино — 3,5%.

Тройное действие

Так называется гибридная игра, сочетающая блэкджек, семикарточный стад-покер и игру на старшую/младшую карту. Игрок может делать ставки на один или несколько вариантов игры.

Блэкджек:

Правила стандартные, с возможными вариациями.

Семикарточный стад-покер:

Сдаются дополнительные карты для формирования покерной комбинации.

Выигрыш 1:1 при победе над дилером, 1/2 ставки — если у дилера нет туза.

Преимущество казино: 3,2%.

Старшая/младшая карта:

Сравнивается первая карта игрока и открытая карта дилера.

Выплата 1:1 при победе, 1/2 ставки — при ничьей.

Преимущество казино: 3%.

Тройное действие понравится гемблерам, которые хотят разнообразить игру. Рекомендуется играть только в блэкджек, так как другие варианты имеют высокое преимущество казино.

21+3

Побочная ставка, основанная на трёхкарточном покере.

Она оплачивается, если первые три карты (две игрока и одна дилера) образуют:

Флеш.

Стрит.

Стрит-флеш.

Трипс.

Преимущество казино при игре шестью колодами и коэффициенте 9:1 — около 3%. Выплаты за эту ставку не компенсируют риск проигрыша. Игрокам, желающим повысить свои шансы на выигрыш, рекомендуется избегать 21+3.

Пятикарточное 21

Игрок делает ставку на то, что в его пяти картах будет 21 очко. Для этой игры существует стратегия, разработанная Стэнфордом Вонгом, снижающая преимущество казино до 0,2%. Метод основан на подсчёте очков с вероятностью выпадения карт. Пятикарточное 21 очень редко встречается в онлайн-казино.

6-7-8 одной масти

Побочная ставка в блэкджеке, которая оплачивается, если первые три карты игрока — это шестёрка, семёрка и восьмерка одной масти. Выигрыш возможен только при победе в раздаче. Вероятность получить 6-7-8 одной масти составляет около 0,1%. Есть стратегия для этой ставки с минимальным преимуществом (при условии, что казино щедро выплачивает за этот бокс).

Суперсемёрки

Оплачивается за последовательность из семёрок, выпадающих на бокс игрока, начиная с первой карты.

Выплаты:

Одна семёрка: 3:1.

Две семёрки: 50:1.

Три семёрки: 1000:1.

Три семёрки одной масти: 5000:1.

Преимущество казино — 11%. Вероятность получить три семёрки одной масти составляет около 0,0002%. Гемблерам, которые хотят играть в блэкджек с более низким преимуществом казино, рекомендуется избегать этой ставки.

Больше/меньше

Игрок делает ставку на то, будет ли сумма его первых двух карт больше или меньше 13 очков. Если сумма составляет 13, обе ставки проигрывают.

Преимущество казино:

Больше: 6,5% (при игре шестью колодами).

Меньше: 10% (при игре шестью колодами).

При игре в оффлайн-казино можно использовать счёт карт, чтобы получить преимущество над казино.

Красное/чёрное

Ставка на цвет карты дилера. Выплата: 1:1 Ничья объявляется, если у дилера открытая карта двойка того цвета, на который сделал ставку игрок. Преимущество казино — 3,8%.

Красное/чёрное имеет относительно низкое преимущество казино, но не является оптимальной стратегией.

Королевский брак

Игрок делает ставку на то, что его первые две карты будут одной масти.

Выплаты:

Две карты одной масти: 3:1.

Дама и король одной масти: 10:1.

Преимущество казино при одноколодном блэкджеке — около 4%. Вероятность того, что первые две карты будут дамой и королем одной масти, составляет примерно 0,2%.

Полоса

Ставка на количество выигрышных раздач подряд.

Варианты событий:

2 подряд: 2:1.

3 подряд: 4:1.

4 подряд: 8:1.

5 подряд: 16:1.

Преимущество казино растёт с каждой ставкой, увеличиваясь с 8% до 14,6%. Вероятность выигрыша пяти раздач подряд составляет около 5%.

Вариации блэкджека

Базовая игра проста и понятна, поэтому её можно найти практически в любом казино. Однако за последние десятилетия появилось множество вариаций блэкджека, которые добавляют остроты и азарта.

Понтун: британский блэкджек

Британский аналог американского блэкджека. Одной из особенностей Понтуна является то, что каждому игроку сдаётся по одной открытой карте перед началом ставок. Таким образом, участники имеют больше информации для принятия решения о размере ставки.

Ещё один важный момент — в ходе партии игроки могут увеличивать свои ставки. Это придаёт игре больший азарт и тактическую составляющую. Процесс идентичен блэкджеку — цель набрать 21 очко или близкую сумму, превысив очки дилера. Однако в Понтуне используются некоторые британские термины вместо американских.

Принципиальное отличие в правилах — если игрок собирает комбинацию из 5 карт с суммой 21 очко или меньше, он получает удвоенный выигрыш.

Свитч: блэкджек с твистом

После получения двух карт игрок может поменять их местами или заменить одну карту на новую с колоды. У дилера перебор случится, когда он наберёт 23 и более очков. Победной считается комбинация, равная 22 очкам.

Игроки получают по две карты сразу. Это даёт преимущество — возможность сформировать более выгодную комбинацию путём обмена одной из карт. При этом игрок делает сразу две ставки перед началом партии.

Правила выплат в свитче ужесточены. Выигрыш при блэкджеке составляет всего 1:2 вместо 3:2. Чтобы одержать победу, нужно набрать больше очков, чем у дилера (22 вместо 21).

С двойным раскрытием: открываем карты крупье

Один из наиболее выгодных для игроков вариантов игры. Его особенность заключается в том, что обе карты дилера остаются открытыми после раздачи, что даёт игрокам существенное преимущество.

Однако для соблюдения баланса в этом варианте действуют более жёсткие правила:

Запрещена страховка.

Невозможен множественный сплит одинаковых карт.

Рука дилера побеждает при сумме 17 очков вместо стандартных 21.

Несмотря на эти ограничения, преимущество обеих карт дилера сохраняет положительный баланс для игроков. Поэтому эта вариация блэкджека редко представлена в казино.

Бастер: ставки на проигрыш

Интересный вариант классической игры с дополнительным элементом ставок. Его особенность заключается в возможности сделать ставку на проигрыш дилера в любой момент партии.

По ходу игры участники стола наблюдают, как крупье берёт карты в попытке приблизить сумму очков к 21. Чем больше карт скопилось у дилера, тем выше вероятность его проигрыша. Это создаёт дополнительный азарт и тактические расчёты — когда лучше сделать ставку на проигрыш крупье.

Коэффициенты выплат растут с каждой взятой дилером картой — от 1:1 за 3 карты до 250:1 за 8 карт.

Калифорния: блэкджек с банком

Уникальный вариант игры, зародившийся в покерных залах Южной Калифорнии. Роль банкира передаётся между игроками по ходу партии. Каждый раунд один из участников сдаёт карты остальным и ставит на кон свой банк. Его цель — победить противников и увеличить сумму ставки.

При этом правила немного модифицированы:

Используются джокеры со счётом 2 или 12 очков.

Необходимо набрать 22 очка вместо традиционных 21.

Перебор карт не ведёт к автоматическому проигрышу.

Благодаря переменной роли дилера, все игроки по очереди выступают в обеих позициях.

Двойная атака: удваиваем ставки

Двойная атака, также известная как «Двойной блэкджек» или «21 с двойной атакой», представляет собой вариацию испанской игры «21», которая стала одной из первых модификаций классического блэкджека.

Двойная атака зародилась в Атлантик-Сити, а затем распространилась в Неваду. Она быстро завоевала популярность благодаря возможности удвоить ставку после просмотра первой карты дилера, а также сдаться в любой момент игры.

Игровой процесс:

В «Двойную атаку» обычно играют восьмью колодами без первых 10 карт (от туза до десятки).

Цель игры, как и в классическом блэкджеке, — набрать 21 очко или максимально приблизиться к этой сумме, превзойдя очки дилера.

Название отражает ключевую особенность игры: после получения первых двух карт игрок может удвоить свою первоначальную ставку, увидев первую карту дилера.

Дополнительная особенность: игроки могут спасоваться (сбросить карты) в любой момент игры, минимизируя потери.

Удвоение ставки и возможность спасовки делают игру более интригующей, чем классический вариант.

Питч: рубашкой вверх

Питч, также известный как «Одноколодный блэкджек», – это популярная вариация, которая использует одну или две колоды карт. «Питч» происходит от способа сдачи карт, который использует дилер. Он «бросает» (от англ. «to pitch») карты рубашкой вверх на стол перед игроками.

Использование одной колоды увеличивает шансы на выигрыш. Подходит для подсчёта: легко отслеживать карты, что выгодно для игры по стратегиям.

Игровой процесс:

В Питч играют одной или двумя колодами без джокеров.

Цель игры: набрать 21 очко или максимально приблизиться к этой сумме.

Сдача карт: дилер «бросает» карты рубашкой вверх на стол перед игроками.

Доступные действия: игроки могут брать карты, останавливаться, удвоить ставку (после первых двух карт), разделять карты (при одинаковых первых двух) и делать страховку (при открытой десятке у дилера).

Питч прост в освоении и позволяет удерживать преимущество при помощи подсчёта карт.

Блэкджек в несколько рук: стиль видеопокера

Популярная вариация блэкджека, которая позволяет одновременно играть от 2 до 8 рук. Рекомендуется начинать с 2–3 рук, чтобы привыкнуть к темпу раздач.

Ограничения:

Управление несколькими руками одновременно может быть сложно для начинающих игроков.

Одновременное участие в нескольких раундах увеличивает и риск потери средств.

Игровой процесс:

Блэкджек в несколько рук использует те же правила, что и обычный блэкджек.

Игрок делает ставку на каждую руку.

Игрок может брать карты, останавливаться, удвоить ставку, сплитовать и делать страховку (при открытой десятке у дилера).

Блэкджек в несколько рук — это отличный вариант для игроков, которым скучно наблюдать за одной ставкой.

Китайский блэкджек

Вариация блэкджека, распространенная в Южной и Восточной Азии. Сочетает элементы классической игры с уникальными правилами, придающими азиатский колорит.

Особенности:

Два туза — автоматическая победа игрока.

Дилер может брать карту или останавливаться на любой сумме.

Если добрать карту, туз считается за 1 очко.

Используются 8 колод без джокеров.

Нет сплита (разделения карт).

Страховка предлагается только при открытой десятке у дилера.

В Китае существуют региональные разновидности с незначительно отличающимися правилами. Но в целом азиатский блэкджек сохраняет принципы основной игры, дополнив их элементами стратегии.

Стратегия игры в блэкджек

Преимущество казино по классическим правилам составляет около 0,48%. Это означает, что на каждые $100 должно быть потеряно в среднем $0,48. На практике убыток примерно $10–15. Причина этого в том, что многие игроки в блэкджек вообще не используют базовую стратегию или время от времени отклоняются от неё.

Базовая стратегия

Базовая стратегия блэкджека — это набор оптимальных ходов, основанных на математических расчётах. Она позволяет игрокам принимать решения, максимально увеличивающие шансы на выигрыш.

Внимание! Совершенная стратегия в блэкджеке, гарантирующая победу, — миф. Если бы такая существовала, казино давно бы разорились. Обещания 100% рабочих схем — это обман.

Базовая таблица подсказывает лучший ход, основываясь на двух факторах:

Открытая стартовая карта дилера. Чем сильнее его рука, тем осторожнее должен играть игрок. Сумма очков и тип руки. Различают жёсткие руки без туза и мягкие с тузом. Туз можно использовать как 1 или 11 очков.

Цветные зоны в таблице обозначают рекомендуемое действие:

Красный — остановиться, не брать карту.

Зелёный — взять еще одну карту.

Синий — удвоить ставку и взять последнюю карту.

Жёлтый — разделить пару одинаковых карт и играть по отдельности.

Для дополнительного преимущества можно считать карты, но это работает лишь в реальных казино. В онлайн-заведениях каждая раздача производится из только что перетасованной колоды — подсчёт в таком случае бесполезен.

Мартингейл

Система Мартингейла, известная в рулетке, подразумевает удвоение ставки после каждого проигрыша. Цель — компенсировать предыдущие потери и в конечном итоге выйти в плюс.

Применять Мартингейл крайне рискованно по нескольким причинам:

Ограничения по максимальной ставке . На большинстве столов максимальное удвоение возможно лишь 6 раз (спред 1–100). Этого недостаточно, чтобы перекрыть длинные серии неудачных исходов.

. На большинстве столов максимальное удвоение возможно лишь 6 раз (спред 1–100). Этого недостаточно, чтобы перекрыть длинные серии неудачных исходов. Высокая волатильность . В отличие от рулетки, где вероятности исходов постоянны, в блэкджеке серии из 8–10 проигрышей подряд случаются довольно часто.

. В отличие от рулетки, где вероятности исходов постоянны, в блэкджеке серии из 8–10 проигрышей подряд случаются довольно часто. Ограниченный банкролл. Накопление проигрышей быстро приводит к превышению лимита средств и невозможности продолжать удваивать.

Классический Мартингейл в блэкджеке приводит к убыткам!

Антимартингейл

Эту систему также называют «Parlay». Её суть в обратном подходе: после выигрыша вся сумма ставится на кон в следующей раздаче. Коэффициент может быть меньше: х2 или х1,5.

Игрок рассчитывает собрать серию из 5–6 побед подряд и приумножить банкролл. Риск системы заключается в возможности быстрой потери всей прибыли после ряда неудач.

Система д’Аламбера

Один из наиболее популярных вариантов Мартингейла в блэкджеке. Предполагает фиксированное увеличение ставки после каждого проигрыша. Величина шага равна изначальной ставке.

Например, начальная ставка $10. После первого проигрыша игрок ставит $20, после второго — $30 и т. д. При выигрыше ставка возвращается к предыдущему значению с тем же шагом вниз.

Достоинства системы д’Аламбера:

Ограничение максимальных убытков за счёт фиксированного шага удвоения.

Возможность длительной игры и ожидания положительной серии.

Простота использования.

К недостаткам можно отнести риск накопления серии проигрышей, ведущей к потере банкролла.

Тактика игры в блэкджек для стабильного выигрыша

Если стратегия в блэкджеке определяет непосредственно действия с картами (брать, дабл, сплит), то тактика охватывает все остальные аспекты, влияющие на итог сессии:

Выбор числа одновременно играемых боксов. Их количество можно менять по ходу игры.

Отказ от рискованных ходов (дабл, сплит) при неподходящем банкролле или близости к концу сессии.

Установка лимитов по суммарному выигрышу/проигрышу за сессию.

Расчёт соотношения банкролла и ставки. Рекомендуемое значение 1% от общей суммы средств.

Планирование длительности сессии по времени или количеству сыгранных боксов.

Использование различных по величине ставок на боксах в течение сессии.

Гибкая тактика в зависимости от складывающейся ситуации за столом — залог длительной и прибыльной игры в блэкджек.

Разнообразие ставок в блэкджеке

Применение на разных боксах ставок отличной величины — эффективный тактический приём. Он позволяет в случае выигрыша на последнем боксе получить суммарную прибыль более 100% от изначальной.

Например, сессия из 5 боксов. На первых трех делаются минимальные ставки, на 4-м боксе — средняя, на 5-м — максимальная. Даже при проигрыше на всех, кроме заключительного, итоговый выигрыш превысит суммарный проигрыш на предыдущих ставках.

Подсчёт карт

Базовая стратегия блэкджека даёт около 50% шанса на выигрыш в длительной перспективе. Чтобы получить стабильное преимущество перед казино, игроки прибегают к подсчёту карт.

Суть метода в отслеживании соотношения оставшихся в колоде крупных и мелких карт и изменении ставки в зависимости от ситуации:

При преобладании в колоде крупных карт (10, J, Q, K, A) повышается вероятность получения игроком высоких сумм и шанса на блэкджек. Следовательно, нужно увеличивать размер ставок.

При остатке преимущественно мелких карт растёт преимущество казино. Рекомендуется уменьшать ставки или воздержаться от игры.

Для подсчёта используются различные системы с присвоением картам числовых значений.

Плюс-минус

Всем картам от 10 до туза присваивается +1 очко. Картам от 2 до 6 — по -1 очку. Семёрки, восьмёрки и девятки не учитываются.

В начале игры баланс равен 0. По ходу раздач он изменяется и отражает преобладание крупных или мелких карт в оставшейся колоде. Для определения точного значения полученное число делится на количество несыгранных колод.

Половинки

Похожая на предыдущую система, но с дробными значениями от -1,5 до +1,5 для разных номиналов. Позволяет более детально отслеживать баланс.

Метод Торпа

Автором первой системы кард-трекинга в 1962 году стал Эдвард Торп. Его метод использовал индивидуальные числовые значения для всех карт от -12 до +5.

Несмотря на сложность расчёта, метод Торпа давал точный подсчёт и позволял достигать статистического перевеса против казино. Сегодня это классика кард-трекинга, которая легла в основу более простых систем.