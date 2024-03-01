Баккара завоевала популярность благодаря своей простоте. Предположительно, игра появилась в XV веке в Неаполе (Италия). Её название происходит от итальянского слова «baccarat», означающего «ноль». Это объясняется правилами подсчёта очков: десятки, валеты, дамы и короли приравниваются к нулю.

Благодаря ярким образам в фильмах популярность баккары продолжает расти. Участники легендарной группы «The Beatles» окунулись в атмосферу азартных игр в Великобритании в фильме «Вечер трудного дня», а Шон Коннери в роли Джеймса Бонда обыграл Ле Шиффра за игорным столом.

Общие правила баккары

Цель игры — предугадать, чья рука (игрока или банкира) будет ближе к 9 очкам. Руки состоят из двух или трёх карт. Особенность подсчёта очков в том, что десятки не учитываются. Например, сумма в 16 очков приравнивается к 6.

В игре можно делать ставки на 3 основных исхода:

Игрок. Банкир. Ничья.

Если комбинация игрока или банкира набирает 9 очков, это считается «натуральной» победой.

В начале раздачи игрок и банкир получают по две закрытые карты.

Затем может быть роздана третья карта:

У игрока выбор прост — взять третью карту, если сумма первых двух меньше 6 очков.

выбор прост — взять третью карту, если сумма первых двух меньше 6 очков. Решение банкира о третьей карте принимается на основе специальной таблицы.

Важно! Дилер раздаёт карты банкиру по таблице, в которой 54 исхода. Чтобы начать играть в баккару, учить её не придётся. Просто знайте, что третью карту банкир добирает не всегда.

Игроки делают ставки до начала раздачи. Выигрыш зависит от того, чья рука окажется сильнее. Также возможны дополнительные ставки.

Ставка на банкира

Новички в баккаре интуитивно склоняются к тому, чтобы делать ставки на банкира. Они полагают, что это наиболее выгодный вариант, и они абсолютно правы. Согласно статистике, теоретический процент выигрыша при ставках на банкира составляет порядка 45%.

Несмотря на то, что казино устанавливает комиссию 5% на бокс банкира, фактический процент выигрыша для игроков, которые постоянно делают такие ставки, приближается к 50%.

Ставка на игрока

В отличие от ставок на банкира, бокс игрока кажется привлекательной альтернативой. В конце концов, разве не здорово получить выплату 1 к 1 без комиссии казино?

К сожалению, на практике всё не так радужно. Вероятность победы игрока составляет лишь 44,6%, тогда как у банкира — 45,8%. Это означает, что в долгосрочной перспективе дом всё равно имеет преимущество.

Некоторые стратегии и системы ставок, такие как Мартингейл, Лабушера или Фибоначчи, могут помочь на какое-то время опередить казино. Идея заключается в том, чтобы компенсировать проигрыши за счёт последующих, более крупных ставок.

Однако здесь есть подводный камень — лимиты стола. Рано или поздно игрок просто не сможет удвоить ставку, чтобы компенсировать предыдущие проигрыши.

Несмотря на кажущуюся привлекательность, в долгосрочной перспективе ставки на игрока — путь к финансовым потерям. Лучше выбрать ставки на банкира и мириться с небольшой комиссией казино.

Ставка на ничью

С выплатой 8 к 1 такая ставка обещает солидный выигрыш.

Внимание! Вероятность ничьей в баккара крайне мала — всего 9,5%. Это означает, что реальные шансы на выигрыш гораздо ниже, чем обещанные 8 к 1. Фактически, дом имеет преимущество в 14,4% при ставках на ничью — один из самых высоких показателей среди азартных игр!

В случае ничьей при ставке на победу банкира или игрока просто возвращается. То есть игрок ничего не теряет. А вот ставка на ничью лишает его шанса выиграть при более вероятных исходах.

По сути, ставки на ничью — это попытка угадать маловероятный исход в надежде на x8. В долгосрочной перспективе такой подход обречён на провал. Разумнее сосредоточиться на победах банкира или игрока.

Разновидности баккары

Существует множество различных вариантов игры.

Рассмотрим некоторые из наиболее популярных видов баккары, включая:

Punto Banco : наиболее распространенный вариант баккары, в котором игроки делают ставки на «Punto» (игрок), «Banco» (банкир) или «Tie» (ничья).

: наиболее распространенный вариант баккары, в котором игроки делают ставки на «Punto» (игрок), «Banco» (банкир) или «Tie» (ничья). Chemin de Fer : игроки по очереди выступают в роли банкира.

: игроки по очереди выступают в роли банкира. Baccarat Banque : похожа на Chemin de Fer, но в ней используется только одна колода карт.

: похожа на Chemin de Fer, но в ней используется только одна колода карт. Mini-Baccarat: упрощенная версия баккары, предназначенная для игроков по низким ставкам.

В дополнение к этим вариантам, существует множество других разновидностей баккары, которые можно найти в казино по всему миру.

Американская баккара

Игра в американскую баккару проходит за специальным столом, разделённым на ячейки для участников. Каждая секция включает 3 сектора для ставок на победу банкира, игрока или ничью. В американских казино ставки принято делать наличными деньгами.

В игре используются от 6 до 8 колод по 52 карты каждая. Перед началом их тщательно перемешивают. Раздача карт идёт против часовой стрелки, начиная с игрока справа от банкира.

После сдачи карт и определения ставок каждому участнику по очереди раздают по одной карте. Затем открывают карты и сравнивают набранные очки. Если сумма очков равна 8 или 9 баллам, раунд считается завершённым. В противном случае раздают ещё по одной карте. Побеждает тот участник, чей счёт ближе всего к девяти очкам.

Европейская баккара

В европейской баккаре игрокам предоставляется большая свобода действий. Если игрок набрал 5 очков, он может принять решение взять ещё одну карту — совершить прикуп. Однако во многих казино Европы предпочитают правила американской баккары. Они считаются более строгими и понятными для игроков.

Ещё одним отличием является то, как определяется размер банка для игры. В европейской версии его устанавливает казино. При этом возможность других участников играть в раздачу зависит от ставок, сделанных ранее. Так, если первый игрок сделал максимальную ставку в 1500 долларов при лимите в 2000 долларов, второй сможет поставить не более 500 долларов. А если первый игрок пошёл «all in», то никто больше не сможет принять участие в этой раздаче.

Французская баккара

Во французской баккаре, более известной как «Шемин де фер», казино не принимает непосредственного участия. Его роль ограничивается предоставлением игорного стола и контролем соблюдения правил игры. За это казино взимает комиссионные в размере 5% от общей суммы ставок, разыгрываемой за столом.

Роль банкира, или дилера, переходит от одного игрока к другому. Ставки игроков формируют банк, который и разыгрывается между участниками.

Первым банкиром становится тот, кто готов внести наибольшую сумму в банк. Право первой ставки принадлежит игроку, сидящему справа от текущего банкира. Банкир сохраняет свою роль до проигрыша текущей партии, после чего передаёт право вести банк следующему игроку по часовой стрелке. При выигрыше текущей партии банкир получает все ставки, а при проигрыше — каждый игрок забирает свою ставку плюс равную сумму выигрыша.

Правила Шемин де фер дают игроку свободу действий — он может принять решение взять дополнительную карту или оставаться при текущей комбинации в зависимости от количества очков на руках.

Пунто Банко

Punto Banco, также известная как Североамериканская баккара, была завезена в США в 1950-х годах. Она быстро завоевала популярность в казино Лас-Вегаса.

Игра проходит за специальными столами в казино. Каждому месту соответствует бокс, где игроки размещают свои ставки. Роль банкира, или дилера, исполняет само казино. Значения карт и комбинации оцениваются так же, как в традиционной баккаре.

Карты получают только дилер и понтёр. В зависимости от счёта применяется правило третьей карты: игрок может взять ещё одну карту или остановиться. Дилер действует аналогично.

Выплаты по ставкам соответствуют стандартным правилам баккары. Если выигрывает понтёр, забираются ставки на дилера и ничью. Выигравшие ставки на понтёра оплачиваются казино.

Мини-баккара

Мини-баккара — популярный формат игры среди азиатских игроков. Партии проходят за небольшими столами с минимальными ставками. В одной из разновидностей мини-баккары, известной как Super 6, выплаты происходят иначе. Если банкир выигрывает с шестёркой, игрок получает лишь половину своей ставки. Это увеличивает математическое преимущество казино до 5,87%. Подобная система также ускоряет игру, поскольку упрощает подсчёт выигрышей.

Существует похожий вариант под названием EZ-баккара. Здесь выплаты осуществляются по выигрышным ставкам как банкира, так и игрока. Исключение — ситуация, когда после трёх карт у банкира 7 очков.

В эту игру включены дополнительные ставки:

Dragon 7 — за победу банкира с семёркой из трёх карт с выплатой 40 к 1;

— за победу банкира с семёркой из трёх карт с выплатой 40 к 1; Panda 8 — за аналогичную победу игрока с восьмёркой и выплатой 25 к 1.

Минимальные ставки в мини-баккаре ниже, поэтому она подходит новичкам.

Baccarat banque

Baccarat banque играют тремя колодами карт. Банкира определяют путём аукциона — им становится тот игрок, кто готов принять на себя наибольший риск, поставив самую крупную сумму. В отдельных случаях банкиром становится тот, кто записался в список игроков раньше остальных.

После выбора банкира идёт раздача карт. Крупье тасует колоду и предлагает игрокам по обе стороны стола, а также самому банкиру перетасовать её. Затем какой-нибудь случайный игрок срезает колоду.

Крупье раздаёт по одной карте игрокам справа и слева от себя, а также банкиру. Это повторяется ещё раз, так что на столе оказывается 6 карт. Проигравший уступает место следующему игроку. Каждый может рискнуть всем банком, если пожелает.

Банкир обязан провести одну раздачу, но затем может уйти, назначив преемника и передав ему оставшиеся фишки. Если банк опустеет, банкир может внести дополнительные средства. Также он сохраняет свою роль до конца партии, пока не будут розданы все карты (если сам не решит уйти или не останется без средств для продолжения игры).

Пик-баккара

Уникальный вариант баккары, предоставляющий игрокам возможность заглянуть в карты перед тем, как сделать ставку. Эта особенность отличает её от классической баккары и делает геймплей более захватывающим.

Игра ведётся с использованием 8 стандартных колод по 52 карты. Перед началом раунда игрок делает обычную ставку на победу банкира или игрока. Затем раздаются первые две карты, и участнику предоставляется шанс взглянуть на одну из них. Это позволяет оценить перспективы раунда и принять взвешенное решение — оставить ставку без изменений или увеличить её в 2–3 раза.

Цель игры, как и в классической баккаре, — набрать число очков, максимально приближенное к 9. Однако за право заглянуть в карты взимается комиссия в размере 20% от суммы ставки. Поэтому выигрышная стратегия заключается в агрессивном удваивании-утраивании ставок после просмотра карт, чтобы комиссия не «съела» весь выигрыш.

Lightning Baccarat

Этот вариант баккары был разработан провайдером Evolution Gaming, лидером в сфере live-казино.

Геймплей Lightning Baccarat в целом соответствует правилам традиционной баккары. Игроки делают ставки на победу банкира или игрока в зависимости от того, чьи карты ближе к 9 очкам. Также доступна ставка на ничью.

Отличие в том, что после раздачи стартовых карт на экране появляются специальные карты. Они содержат случайные множители выигрыша от х2 до х8.

Lightning Baccarat создаёт дополнительный азарт и возможность получить крупный куш, даже если изначальная ставка была небольшой. За счёт графики и эффектов это ещё и очень зрелищное шоу.

Стратегии игры в баккару

Стратегии можно разделить на 3 категории:

Позитивные предполагают постепенное увеличение размера ставки после проигрыша, чтобы компенсировать предыдущие финансовые потери.

предполагают постепенное увеличение размера ставки после проигрыша, чтобы компенсировать предыдущие финансовые потери. Отрицательные работают в обратном направлении — ставка уменьшается после неудачи с целью снижения риска. Это более консервативный подход, но менее прибылен.

работают в обратном направлении — ставка уменьшается после неудачи с целью снижения риска. Это более консервативный подход, но менее прибылен. Плоские подразумевают одинаковый размер ставки независимо от результатов предыдущих раундов. Такая тактика минимизирует риск, однако потенциальная прибыль ещё ниже.

Выбор конкретной стратегии зависит от индивидуальных предпочтений игрока и его готовности к риску.

Метод Даламбера

Стратегия получила распространение благодаря трудам выдающегося математика и философа Жана Лерон д'Аламбера. В одной из своих работ он описал систему ставок при игре в баккару, которая впоследствии была названа его именем.

Суть метода заключалась в том, чтобы после каждой проигранной партии увеличивать размер ставки на единицу. При выигрыше ставка, наоборот, уменьшалась на одно очко.

На практике метод Даламбера имеет серьёзный недостаток. Для того, чтобы оказаться в плюсе, игроку необходимо было выиграть значительное количество партий подряд. В противном случае банкролл мог быстро истощиться из-за роста ставок.

Система Контр-Даламбера

Метод Контр-Даламбера позволяет игроку шаг за шагом корректировать размер ставки в зависимости от хода событий, снижая вероятность крупных проигрышей.

Партия начинается с минимальной ставкой. Если игрок выигрывает, он увеличивает следующую ставку на единицу. В случае проигрыша — уменьшается на ту же величину.

Эта система считается одной из наиболее рациональных стратегий в баккара, так как позволяет минимизировать риски и постепенно наращивать выигрыш в долгосрочной перспективе.

Закон двух третей

Суть его заключается в ведении статистики. В течение 10–15 партий нужно ставить на банкира. Если за этот период он выигрывает менее двух третей раундов, то в последующие 10–15 игр делаются ставки на игрока.

Система обещает максимизировать доход при длительной игре за счёт использования тенденций в распределении выигрышей между банкиром и игроком. Однако эффективность такой стратегии в долгосрочной перспективе остаётся под вопросом из-за случайной природы самой игры.

Система Мартингейла

Одна из наиболее известных негативных прогрессий в баккарате. Суть её заключается в удваивании размера ставки после каждого проигрыша, пока игрок не одержит победу. Такая система позволяет компенсировать предыдущие поражения благодаря увеличенной ставке и возврату к первоначальному уровню.

Однако у данной стратегии есть и недостатки. Главный из них заключается в экспоненциальном росте размера ставки в случае длительной череды проигрышей. Если цепочка неудач окажется слишком продолжительной, то прогрессия может привести к значительным финансовым потерям.

Применяя негативные прогрессии в баккарате, необходимо учитывать все связанные с ними риски и вовремя прекращать игру, чтобы избежать крупных проигрышей. Иначе система Мартингейла вместо компенсации убытков может привести к ещё большим финансовым потерям.

Парлай

Ещё одна распространённая стратегия в баккаре. В отличие от системы Мартингейла, здесь ставки удваиваются после каждого выигрыша.

Игрок начинает с минимальной ставки, а после победы в раунде делает следующую ставку в 2 раза больше предыдущей. Эта прогрессия продолжается до тех пор, пока игрок не потерпит поражение. После неудачного раунда цепочка ставок начинается заново с минимальной суммы.

Внимание! Один неудачный раунд обнуляет предыдущие результаты.

Данная система позволяет быстро наращивать выигрыш при удачной серии побед. Однако она существенно повышает риски, так как может привести к достижению лимитов стола.

Тактику Парлай чаще используют игроки, готовые рисковать ради возможности получить большой выигрыш, несмотря на повышенный уровень риска.

Прогрессия Шарля Гюттинга

Метод прогрессивных ставок в баккаре, разработанный Шарлем Гюттингом, подразумевает 4 уровня ставок:

На первом уровне ставка составляет 2 доллара. На втором уровне ставка колеблется от 3 до 6 долларов. Третий уровень предполагает ставки от 8 до 16 долларов. На четвертом уровне ставка может быть от 20 до 40 долларов.

После двух выигрышных раундов на одном уровне игрок переходит к следующему более высокому уровню ставок. В случае проигрыша он возвращается к первой ставке предыдущего уровня. Метод Гюттинга считается достаточно сбалансированным подходом к ставкам в баккаре.

Система Оскара Грайнда

Представляет собой один из распространённых подходов: размер ставки снижается, если для выигрыша одной ставочной единицы, например доллара, достаточно меньшей суммы. После проигрыша размер ставки остаётся прежним. При удачном исходе партии ставка увеличивается на одну единицу.

Хотя данная система и не является разновидностью негативной прогрессии, она также направлена на снижение убытков от неудач в предыдущих партиях, подстраивая размер ставки под текущий ход событий.

Система Уайтакера

Основана на последовательности чисел, где каждое следующее число является суммой двух предыдущих. Интересной особенностью системы является то, что выигрыш по ставке, равной очередному числу в ряду, позволяет компенсировать сразу два предыдущих проигрыша.

Используя последовательность чисел Фибоначчи и сумму двух предыдущих чисел, эта система в теории позволяет игроку восстанавливаться после небольших серий проигрышей и сводит к минимуму общие затраты при длительной игре.

Прогрессия 31

Система заключается в использовании числовой последовательности для ставок игрока. При выигрыше размер предыдущей ставки удваивается, позволяя наращивать выигрыш в геометрической прогрессии.

Если игрок проигрывает, он не переходит сразу на следующий уровень в цепочке ставок. Вместо этого делает ставку на том уровне, который шёл за уровнем последней неудачной ставки. Такая система компенсировала убыток от проигрыша, не давая терять весь накопленный выигрыш сразу.

Плоская система

Динамичная игровая стратегия, при которой ставка каждого раунда определяется как фиксированный процент от текущего банкролла. Это позволяет снизить риск крупных проигрышей и в долгосрочной перспективе выровнять частоту выигрышей и проигрышей.

Важным аспектом данной стратегии является регулярная корректировка размера ставки по отношению к изменяющемуся банкроллу. Когда последний увеличивается более чем на 10–20% от первоначальной суммы, ставка соответственно увеличивается. Такая подстройка позволяет плоской системе поддерживать оптимальное соотношение между риском и потенциальным выигрышем на протяжении всей игровой сессии.

Рекомендации для начинающих игроков

Игра по стратегиям

Ставки на банкира облагаются комиссией около 5%, что делает их менее выгодными при использовании системы. Лучше избегать таких ставок, если цель — долгосрочный выигрыш. С другой стороны, ставка на банкира имеет смысл, когда игрок рассчитывает на статистическое преимущество порядка 1,06%.

В баккаре не существует идеальной системы. При выборе игрок должен ориентироваться на собственные цели. Если задача — нивелировать небольшое преимущество казино, оптимальный вариант — ставки на банкира.

Исход раунда зависит только от случая

Иногда возникает иллюзия контроля —ощущение, что игрок может управлять ходом игры. На самом деле единственное, на что можно реально повлиять — это выбор ставок. Успех в большей степени зависит от способности вовремя закончить сессию.

Казино получает прибыль за счёт эмоциональных игроков

Проигрыши — неизбежная часть азартных игр. Важно адекватно реагировать на неудачи и не поддаваться эмоциям.

Расстроенные игроки нередко делают рискованные ставки в попытке компенсировать потери. Не пытайтесь отыграться, если проиграли. Это может привести к ещё большим потерям. Помните, что нет «волшебного» стола, который гарантирует прибыль.

Лучше играть только тогда, когда игра приносит удовольствие. Если настроение ухудшается, стоит сделать перерыв или завершить сессию. Умение сохранять спокойствие повышает шансы в долгосрочной перспективе.

Банкролл ограничивает риски

Оптимальными считаются 1–2% банка за одну ставку. Даже если строго придерживаться лимита не получается, его наличие помогает реалистично оценить финансовые возможности.

Зная заранее выделенную сумму, игрок может подобрать подходящий по риску вариант игры. Это позволяет играть на деньги в комфортных пределах.

Одни предпочитают делать частые небольшие ставки, другие — редкие крупные. В любом случае заранее заданные рамки банкролла помогают контролировать процесс.

Не существует циклов выигрышей и проигрышей

Распространённое заблуждение — вера в существование «циклов» удачи и невезения в баккаре. Игрокам иногда кажется, что после серии выигрышей одной из сторон вероятность проигрыша для неё возрастает.

Однако статистических доказательств такой закономерности не существует! Лучший подход — опираться только на математические шансы, заложенные в правилах игры.

Нет смысла вести подсчёт карт

Стратегия подсчёта оставшихся в колоде карт немного повышает шансы на выигрыш. Однако эксперты считают, что затраченные усилия практически не окупаются (тем более, когда дилер регулярно перемешивает вместе 6–8 колод).

Внимательно изучайте условия казино

Иногда казино предлагают столы без комиссии на банкира. Однако такие щедрые условия — ловушка для невнимательных игроков. Формально комиссий нет, но реальное математическое преимущество казино сохраняется.

Турниры по баккаре

Соревнования состоят из нескольких раундов. В начале все участники получают одинаковое количество фишек. Затем они играют одновременно за разными столами. После каждого раунда число игроков уменьшается — выбывают те, у кого закончились фишки. В финальном раунде остаётся только один стол, за которым разыгрывается главный приз турнира.

Для участия необходимо заплатить вступительный взнос. Его размер зависит от суммы джекпота — чем крупнее призовой фонд, тем выше взнос.

Стратегии для турниров по баккаре

Существует три основные тактики:

Экономная стратегия. Игрок делает минимальные ставки в начальных раундах, чтобы сохранить фишки до финала. Затем резко увеличивает ставки, чтобы догнать лидера. Агрессивная стратегия. Игрок с самого начала делает высокие ставки, чтобы создать солидный отрыв от соперников. При этом нужно пристально следить за другими игроками и поддерживать высокий темп, чтобы удержать лидерство. Гибкая стратегия. Размер ставок меняется в зависимости от позиции игрока в турнирной таблице. Когда идут победы — ставки растут, при неудачах — снижаются.

Ни одну из этих стратегий нельзя назвать лучшей. Каждая имеет свои преимущества и может принести победу при правильном применении.

Известные игроки в баккару

Азартные игры изобилуют увлекательными историями о грандиозных победах и поражениях. Одним из участников такого события стал Акио Кашиваги — японский бизнесмен. Он жил в Токио и владел успешной инвестиционной компанией. Помимо бизнеса его страстью были азартные игры, особенно баккара. Он легко делал ставки по 100 000 долларов за раз. За смелость в игре Кашиваги прозвали «Воином». За вечер он выигрывал и проигрывал миллионные суммы.

Звёздный час Кашиваги настал в 1990 году, когда ему удалось сказочно разбогатеть за одну игровую сессию. В 1990 году, имея всего 200 000 долларов, бизнесмен за вечер выиграл в баккаре 6 миллионов.

Через несколько месяцев ему не повезло — он также быстро проиграл 10 миллионов в одном из казино Атлантик-Сити. Он смог вернуть казино только 1 миллион долларов.

В 1992 году Кашиваги был убит самурайским мечом. По одной из версий, его устранили из-за карточных долгов.

Некоторые профессионалы помимо участия в самой игре также пишут и издают книги, посвященные стратегиям и тактике. Одним из известных авторов является Фрэнк Скоблетт, более известный как King of Scobe. Его книга 1992 года под названием «Baccarat Battle Book» содержит подробное описание приёмов и систем для повышения шансов на выигрыш.

Скоблетт родился в Нью-Йорке, с детства увлекался спортом и гуманитарными науками. В разные годы он работал учителем, актёром, пока однажды не увлёкся азартными играми. С 1989 года Скоблетт полностью посвятил себя гэмблингу, а сегодня больше пишет и проводит обучающие семинары.

Еще один популярный автор — Генри Тамбурин. В своей работе «Winning Baccarat Strategies» он описывает интересные системы для игры в баккару.

Также стоит упомянуть миллионера Джона Гейтса, который сделал состояние на нефти и проволоке. Прославился он благодаря страсти к баккара и гигантским ставкам до миллиона долларов за раз.